Home
>
Grande Vitória
>
Marinha alerta para ventos de até 60 km/h no litoral do ES

Marinha alerta para ventos de até 60 km/h no litoral do ES

No mar, ondas de direção Sudoeste a Sudeste podem chegar em até 2,5 metros

Gazeta Online

Publicado em 3 de agosto de 2019 às 11:29

 - Atualizado há 6 anos

Ventos fortes em Vitória Crédito: Edson Chagas

Uma frente fria está prevista pra chegar ao Espírito Santo neste final de semana, e junto a ela ventos com intensidade de até 60km/h no Norte do Estado, em Linhares.

Recomendado para você

O suspeito, de 19 anos, era um dos chefes do tráfico do bairro Guaranhuns, mas morava em Nova Itaparica

Traficante ligado ao TCP é preso ao entrar em carro de aplicativo em Vila Velha

Farmacêutico não entendeu a prescrição e orientou que a paciente voltasse ao médico para buscar uma nova; médico ironizou a situação e o caso ganhou repercussão

Receituário ilegível e mensagem ofensiva de médico em Vila Velha geram revolta nas redes sociais

Acidente aconteceu na tarde desta quinta-feira (11), no bairro Porto de Santana; não há registros de feridos

Caminhão derruba postes e interdita rua em Cariacica

A Marinha relata que a frente fria passará pelas regiões Sul e Sudeste do Brasil e os ventos virão de direção Sudoeste a Sudeste, entre o litoral do ES e o Sul da Bahia, na altura de Caravelas.

No litoral do estado, as ondas de direção Sudoeste a Sudeste podem chegar a até 2,5 metros, por conta da ressaca. A Marinha do Brasil alerta que é importante consultar as informações meteorológicas para evitar qualquer tipo de perigo antes de entrar em alto mar.

Este vídeo pode te interessar

  • Viu algum erro?
  • Fale com a redação

Tópicos Relacionados

frente fria

A Gazeta integra o

The Trust Project
Saiba mais