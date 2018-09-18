Marinha alerta para ondas de até 2.5 metros de altura no ES

O aviso diz que existem condições favoráveis à ocorrência de ressaca com ondas de direção Sudeste a Leste de até 2,5 metros de altura entre as cidades de Rio Grande (RS) e Vitória (ES) Crédito: Helio Filho

A Marinha do Brasil, por meio do Centro de Hidrografia da Marinha (CHM), emitiu nesta segunda-feira (17) um alerta que afirma que, por conta da formação de um sistema de baixa pressão, o mar poderá ficar agitado até o dia 19 pela manhã.

O aviso diz que existem condições favoráveis à ocorrência de ressaca com ondas de direção Sudeste a Leste de até 2,5 metros de altura entre as cidades de Rio Grande (RS) e Vitória (ES).

NOVO ALERTA DE CHUVA COM RAIOS

lerta para uma possível tempestade de raios com vendaval, granizo e chuvas intensas para 52 cidades do Espírito Santo - incluindo Cariacica, Guarapari, Serra, Viana, Vila Velha e Vitória. Também nesta segunda-feira (17), o Instituto Nacional de Pesquisas (Inpe) emitiu um apara 52 cidades do Espírito Santo - incluindo Cariacica, Guarapari, Serra, Viana, Vila Velha e Vitória.

ÚLTIMA SEMANA DO INVERNO

O site Climatempo também reforçou partes do alerta e destacou que a previsão é de que o tempo permaneça instável durante esta semana, que é a última do inverno de 2018. Existe grande disponibilidade de ar úmido e, segundo o instituto, isto pode facilitar a formação de nuvens carregadas e a ocorrência de pancadas fortes de chuva.

Áreas de instabilidade vão crescer durante toda a semana e, de forma geral, a chance de pancadas de chuva é maior na parte da tarde e à noite. O Climatempo informou, ainda, que nesta terça-feira (18), a chuva tende a ser mais forte e frequente sobre Minas Gerais, Rio de Janeiro e o Espírito Santo.