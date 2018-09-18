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Marinha alerta para ondas de até 2,5 metros de altura no ES

O mar poderá ficar agitado nesta segunda-feira (17) até o dia 19 pela manhã; aviso diz que existem condições favoráveis à ocorrência de ressaca
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

17 set 2018 às 21:27

Publicado em 17 de Setembro de 2018 às 21:27

O aviso diz que existem condições favoráveis à ocorrência de ressaca com ondas de direção Sudeste a Leste de até 2,5 metros de altura entre as cidades de Rio Grande (RS) e Vitória (ES) Crédito: Helio Filho
A Marinha do Brasil, por meio do Centro de Hidrografia da Marinha (CHM), emitiu nesta segunda-feira (17) um alerta que afirma que, por conta da formação de um sistema de baixa pressão, o mar poderá ficar agitado até o dia 19 pela manhã.
O aviso diz que existem condições favoráveis à ocorrência de ressaca com ondas de direção Sudeste a Leste de até 2,5 metros de altura entre as cidades de Rio Grande (RS) e Vitória (ES).
NOVO ALERTA DE CHUVA COM RAIOS
Também nesta segunda-feira (17), o Instituto Nacional de Pesquisas (Inpe) emitiu um alerta para uma possível tempestade de raios com vendaval, granizo e chuvas intensas para 52 cidades do Espírito Santo - incluindo Cariacica, Guarapari, Serra, Viana, Vila Velha e Vitória.
ÚLTIMA SEMANA DO INVERNO
O site Climatempo também reforçou partes do alerta e destacou que a previsão é de que o tempo permaneça instável durante esta semana, que é a última do inverno de 2018. Existe grande disponibilidade de ar úmido e, segundo o instituto, isto pode facilitar a formação de nuvens carregadas e a ocorrência de pancadas fortes de chuva.
Áreas de instabilidade vão crescer durante toda a semana e, de forma geral, a chance de pancadas de chuva é maior na parte da tarde e à noite. O Climatempo informou, ainda, que nesta terça-feira (18), a chuva tende a ser mais forte e frequente sobre Minas Gerais, Rio de Janeiro e o Espírito Santo.
Marinha alerta para ondas de até 2.5 metros de altura no ES

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