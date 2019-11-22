Marcas de Valor premia as empresas mais admiradas pelos capixabas

A premiação do Marcas de Valor vai ser realizada no dia 5 de dezembro, no Palácio Sônia Cabral, no Centro de Vitória Crédito: Adessandro Reis

A 10ª edição do Marcas de Valor da Rede Gazeta vai premiar em mais um ano as marcas mais admiradas pelos capixabas. O resultado é fruto de uma pesquisa conduzida pelo Instituto Futura. O evento de premiação vai ser realizado no próximo dia 5, no Palácio Sônia Cabral, no Centro de Vitória.

Neste ano, a pesquisa foi realizada em 24 segmentos diferentes como alimentos e bebidas, café, leite e derivados, carnes e embutidos, plano de saúde, escola profissionalizante, concessão de serviços públicos, telefonia, móveis e eletrônicos, loja de calçados, entre outros. O levantamento também reconhece a empresa que tem A Cara do Capixaba.

A metodologia utilizada na pesquisa é baseada em estudos mercadológicos que calcula o valor das marcas para seus consumidores. De acordo com o diretor de Negócios da Rede Gazeta, Marcello Moraes, a premiação do Marcas de Valor já se tornou uma tradição no mercado do Estado.

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Esse reconhecimento dos consumidores aponta a relevância das empresas na vida dos capixabas. Os dados da pesquisa são importantes indicadores de como os atributos das marcas são percebidos, e esse material consolidado se transforma em uma detalhada ferramenta de apoio ao desenvolvimento de melhorias nos serviços e produtos das empresas. Acreditamos que assim podemos contribuir cada vez mais para a ampliação dos negócios das empresas de nosso Estado", observou Moraes.

O Marcas de Valor ainda conta com uma revista especial encartada na edição impressa do jornal A Gazeta do dia 21 de dezembro. Na publicação será possível conhecer como cada marca é percebida pelos consumidores e os atributos de cada vencedora. A revista tem grande importância para as empresas que atuam nas áreas pesquisadas e se torna um material relevante de informação.

PREMIAÇÃO DO MARCAS DE VALOR