Empresas precisam trocar monólogo por diálogo

Muita gente acredita que a Idade Média acabou em 1453, com a invasão de Constantinopla. Na verdade, está acabando só agora, na nossa geração. A razão de eu afirmar isso é que tudo na nossa sociedade até hoje é avaliado pela média da população. Na Medicina, o que é impera são os protocolos genéricos. Na área da educação, as aulas são dadas pela inteligência média dos alunos. Nos jornais, quando o jornalista faz um artigo, faz baseado no interesse médio dos leitores daquele jornal. Tudo o que fizemos foi sempre pela média. Agora, na Medicina, a genômica, já passou a ter protocolos individuais. A Educação à Distância já permite que cada um estude no seu ritmo individualmente. E na área do conteúdo, do jornalismo, se eu quiser saber qualquer coisa, vou tão fundo quanto quiser, individualmente. Só que algumas coisas ainda estão na Idade Média. O adimplente paga as contas do inadimplente. Eu, que pago as contas em dia, pago a conta de alguém que não paga. Quem se cuida na saúde paga a conta de quem enfia o pé na jaca. Se você pensar no seguro de automóvel, é a mesma coisa. Eu cuido do carro, deixo no estacionamento, ando devagar. E pago por quem não faz isso. O Cadastro Positivo é uma forma de cobrar juros de maneira diferenciada. Estamos no início do começo do princípio da Idade Mídia. Nessa nova era, todos nós estamos virando mídia.