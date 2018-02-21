Manutenção na rede elétrica vai deixar 41 cidades sem energia no ES

A EDP divulgou nesta quarta-feira (21) a relação de bairros e ruas onde deve acontecer uma manutenção programada na rede elétrica a partir de sábado (24) para melhorias no serviço. O desligamento programada acontece, como informa a concessionária, de forma regular e com aviso prévio todas as quartas-feiras.
A obra nas linhas, de acordo com a distribuidora, acontece em pontos específicos, ou seja, a falta de energia pode não atingir todos os imóveis de uma rua, mesmo que este esteja listado, mas é necessário, por norma, identificar bairros e ruas.
A manutenção pode também não interromper a eletricidade, seja por mudança de programação da obra, chuvas ou outros fatores que impeçam o serviço. Em alguns casos também, é possível realizar o trabalho sem desligar a rede elétrica, como esclarece a EDP.
VEJA LISTA
SÁBADO - 24/02/2018
ICONHA - Das 13h00 às 17h00 - Bairro: Centro parte das Ruas Marina da Penha Bayer, Muniz Freire, Guilherme Marquiori e adjacências, parte da Avenida Danilo Monteiro Castro e adjacências. Bairro: Jardim Jandira parte da Rua Marina da Penha Bayer e adjacências, parte da Avenida Darci de Paula Gaigher e adjacências.
SERRA - Das 09h00 às 15h30 - Bairro: Centro da Serra parte das Ruas Betibil, Breu Vermelho, Baquerubu, Bengue, Bogari, Arapue, Muriaquatiara, Seringa, Seringa Itauba, Barauna, Angelim Rajado, Azaleia e adjacências, parte da Avenida Pau Brasil e adjacências, parte da Rodovia Serra - Jacaraípe e adjacências. Bairro: Jardim Carapina parte da Rua Itaguaçu e adjacências. Bairro: Macafe parte da Rua Barauna e adjacências. Bairro: Residencial Vista do Mestre parte da Rua Muriaquatiara e adjacências. Bairro: Centro da Serra parte das Ruas Andireva, Alecrim do Campo, Angelim Rajado, Angelim da Mata, Lírio, Tatajuba, Arapari, Castanheiro, Arapue, Pau Dalho do Campo I, Aboridan, Aca Pora, Alecrim, Acariquara, Pau Dalho do Campo, Aguano e adjacências, parte das Avenidas Pau Brasil, Jacarandá e adjacências. Bairro: Residencial Vista do Mestre parte da Rua Aboridan e adjacências. Bairro: Macafe parte das Ruas Pau Dalho do Campo I, Pau Dalho do Campo e adjacências. Bairro: Centro da Serra parte da Avenida Jacarandá e adjacências, parte das Ruas Arapue, Tatajuba, Baquerubu, Arapari, Angelim Rajado e adjacências. Bairro: Centro da Serra parte da Avenida Jacarandá e adjacências, parte das Ruas Baga, Acariuba e adjacências.
VILA VELHA - Das 09h00 às 15h30 - Bairro: Balneário Ponta da Fruta parte das Ruas Manoel Pedro Rodrigues, Francisco Rodrigues Pinto, Doutor Antônio Gomes Filho, Ludgero Regis Barbosa, Pedro Novaes e adjacências, parte da Avenida do Marmelo e adjacências. Bairro: Barra do Jucu parte da Rua Principal e adjacências, parte da Avenida do Marmelo e adjacências.
DOMINGO - 25/02/2018
VARGEM ALTA - Das 10h00 às 16h30 - Bairro: Jaciguá parte da Fazenda Alto Gironda e adjacências. Bairro: Belém parte da Fazenda Alto Gironda e adjacências, parte do Logradouro Gironda e adjacências.
VITÓRIA - Das 08h30 às 15h00 - Bairro: Enseada do Suá parte da Rua Florentino Faller e adjacências, parte da Avenida João Batista Parra e adjacências. Bairro: Praia do Suá parte da Avenida João Batista Parra e adjacências. Bairro: Praia do Suá parte da Avenida João Batista Parra e adjacências.
Das 09h00 às 13h30 - Bairro: Parque Moscoso parte da Avenida Presidente Florentino Avidos e adjacências, parte da Rua Vinte e Três de Maio e adjacências. Bairro: Vila Rubim parte da Avenida Presidente Florentino Avidos e adjacências.
Das 09h00 às 15h30 - Bairro: Itararé parte das Ruas José Trajano, Victor Fritoli, Raymundo Custodio Rodrigues, Vitor Finamore, José Candido Detoni, Raimundo Custodio Rodrigues, Daniel Abreu Machado e adjacências, parte da Travessa Daniel Abreu Machado e adjacências, parte dos Logradouros Júlio Alves Pereira, José Francisco, Pedro Nascimento de Souza e adjacências, parte do Beco Manoel da Matta e adjacências, parte da Avenida Leitão da Silva e adjacências. Bairro: Penha parte das Ruas Vitor Finamore, Victor Fritoli e adjacências, parte da Travessa Canavial e adjacências. Bairro: Bonm parte da Rua Mons Raimundo Barros e adjacências. Bairro: São Benedito parte das Ruas Daniel Abreu Machado, Do Canavial, Vitor Finamore, Da Jaqueira e adjacências, parte do Beco do Estrela e adjacências. Bairro: Gurigica parte das Ruas Frederico Lagassa, Daniel Abreu Machado e adjacências, parte dos Logradouros Benito Coutinho, Do Canavial e adjacências. Bairro: Santa Luiza parte da Avenida Leitão da Silva e adjacências.
SEGUNDA-FEIRA - 26/02/2018
CACHOEIRO de ITAPEMIRIM - Das 08h00 às 14h30 - Bairro: Gironda parte do Logradouro Jardim e adjacências, parte do Córrego Bom Jardim e adjacências. Bairro: Vargem Grande do Soturno, parte do Córrego Bom Jardim e adjacências. Bairro: Soturno parte da Fazenda Conquista e adjacências, parte do Córrego Bom Jardim e adjacências.
CARIACICA - Das 08h00 às 12h30 - Bairro: Retiro Saudoso parte das Ruas Emílio Monjardim, Soldado Mesaque do Nascimento e adjacências. Bairro: Porto de Santana parte da Rua Emílio Monjardim e adjacências. Bairro: Nova Rosa da Penha II parte das Ruas Cento e Doze, Cento e Quatorze, Cento e Vinte Dois, Cento e Vinte e Um, Cento e Vinte e Dois, Cinquenta e Um, Cento e Vinte e Oito e adjacências. Bairro: Nova Rosa da Penha I parte das Ruas Cento e Vinte Dois, Vinte e Oito, Vinte e Três e adjacências.
Das 13h00 às 17h30 - Bairro: Nova Rosa da Penha II parte das Ruas Cento e Doze, Cento e Quatorze, Cento e Vinte Dois, Cento e Vinte e Um, Cento e Vinte e Dois, Cinquenta e Um, Cento e Vinte e Oito e adjacências. Bairro: Nova Rosa da Penha I parte das Ruas Vinte e Oito, Cento e Vinte Dois, Vinte e Três e adjacências.
DOMINGOS MARTINS - Das 15h00 às 17h00 - Bairro: Barcelos parte dos Córregos Alto Barcelos e adjacências, parte da Fazenda Barcelos e adjacências, parte dos Logradouros José e adjacências, parte da Rodovia BR 262 e adjacências, parte do Sítio Recanto da Floresta e adjacências. Bairro: Aracê parte do Córrego Alto Pecanha e adjacências.
GUARAPARI - Das 08h30 às 13h00 - Bairro: Belo Horizonte parte das Ruas Muriae, Caparaó, Ipanema, Leopoldina, Itaguaçu, Muniz Freire, Itabira, Alegre, Governador Valadares, Publio Nolasco, Vista Bela, Montes Claros, Ponte Nova, Teólo Otoni e adjacências. Parte da Avenida Guarapari e adjacências, parte da Praça das Hortensias e adjacências. Bairro: Balneário de Meaípe parte da Rua Izaltino Alves de Souza e adjacências, parte da Avenida Donario de Jesus e adjacências. Bairro: Meaípe parte das Ruas Muriae, Cataguases e adjacências.
LINHARES - Das 10h00 às 16h30 - Bairro: Pontal do Ipiranga parte das Avenidas das Luas, Das Estrelas, Neturno e adjacências, parte das Ruas Guaxinim, Jacutinga, Jaguatirica e adjacências, parte do Córrego Pontal do Ipiranga e adjacências. Bairro: Pontal do Ipiranga parte das Avenidas das Estrelas, Urano, Jupiter, Saturno e adjacências Parte das Ruas Moroba, Tiriba, e adjacências. Bairro: Pontal do Ipiranga parte das Avenidas das Estrelas, Netuno e adjacências Parte da Rua e adjacências.
MARATAÍZES Das 13h45 às 17h30 - Bairro: Nova Canaã parte das Ruas Principal, e adjacências.
MONTANHA - Das 10h30 às 17h00 - Bairro: Brasília parte da Avenida Brasília e adjacências, parte da Praça Ademar Figueiredo e adjacências. Bairro: Irmã Maria Zelia parte das Ruas Valdemar Bispo Santos, Ataíde Araujo Barreto, Carlos Chagas, Horaciano Ferreira Porto, Vinhatico, Principal e adjacências, parte das Avenidas Combonianos, Brasília, Antônio Paulino e adjacências, parte da Conjunto Residencial e adjacências, parte da Praça Ademar Figueiredo e adjacências. Bairro: Centro parte das Avenidas Doutor José Silveira, Antônio Paulino, Brasília, Combonianos e adjacências, parte da Rua Valdemar Bispo Santos e adjacências. Bairro: Decão parte da Praça Ademar Figueiredo e adjacências.
NOVA VENÉCIA - Das 10h00 às 15h30 - Bairro: Vila Rubia parte das Ruas Papazanak, Duarte, Tônico Santos Neves, Daher, Fornazieri, Rubia e adjacências. Bairro: Centro parte da Rua Esplanada e adjacências.
PRESIDENTE KENNEDY - Das 08h30 às 14h30 - Bairro: Santo Eduardo parte das Ruas Principal, e adjacências, parte dos Córregos Santo Eduardo e adjacências.
Das 13h00 às 15h30 - Bairro: Centro parte da Rua Leonel, parte da Fazenda Alegria e adjacências. Bairro: Leonel parte da Rodovia BR101 Sul, parte da Fazenda Leonel e adjacências.
SANTA MARIA de JETIBÁ - Das 10h00 às 16h30 - Bairro: São Sebastião do Belém parte da Rodovia Afonso Schwab e adjacências. Bairro: Centro parte da Rodovia Es 355 e adjacências.
SERRA - Das 08h00 às 12h30 - Bairro: Planalto Serrano Bloco B parte das Ruas Mato Grosso, Alagoas, Fernando de Noronha e adjacências, parte da Avenida Brasília e adjacências. Bairro: Planalto Serrano Bloco A parte das Ruas Fundão, Alagoas e adjacências
Das 13h30 às 15h30 - Bairro: Planalto Serrano Bloco B parte da Rua Minas Gerais e adjacências.
VITÓRIA - Das 09h00 às 15h30 - Bairro: Joana Darc parte das Ruas Leopoldo Nunes do A Pereira, José A de Freitas, Luiz Pereira de Melo, José Martins Delazare e adjacências. Bairro: Santa Martha parte dos Logradouros José Keer, Santa Maria, Manoel Rocha, Manoel Vieira de Deus e adjacências, parte das Ruas Luiz Pereira de Melo, Laury Tavares, Manoel Salustiano de Souza e adjacências. Bairro: Santa Martha parte do Logradouro Santa Maria e adjacências, parte das Ruas Nicomedes Felipe, Laury Tavares, Manoel Salustiano de Souza e adjacências. Bairro: Santa Martha parte dos Logradouros José Keer, Santa Maria, Santa Barbara e adjacências, parte das Ruas Luiz Pereira de Melo, Laury Tavares e adjacências, Bairro: Joana Darc parte da Rua Luiz Pereira de Melo e adjacências.
TERÇA-FEIRA - 27/02/2018
AFONSO CLÁUDIO - Das 08h30 às 12h30 - Bairro: Piracema parte dos Córregos Alto Piracema, São Mateus, Rio do Peixe e adjacências. Bairro: Vista Alegre parte do Córrego Rio do Peixe e adjacências. Bairro: Centro parte do Logradouro do Peixe e adjacências.
ARACRUZ - Das 10h00 às 16h30 - Bairro: Barra do Riacho parte das Rodovias Aracruz - Barra do Riacho, Es 010 e adjacências. Bairro: Balneário Santa Cruz parte da Rodovia Es 010 e adjacências.
BARRA de SÃO FRANCISCO - Das 11h00 às 17h30 - Bairro: Itaperuna parte dos Córregos Boa Vista, Barro Preto, Do Recreio, Da Prata e adjacências.
CARIACICA - Das 08h00 às 12h30 - Bairro: Nova Rosa da Penha II parte das Ruas Cento e Doze, Cento e Quatorze, Cento e Vinte Dois, Cento e Vinte e Um, Cento e Vinte e Dois, Cinquenta e Um, Cento e Vinte e Oito e adjacências. Bairro: Nova Rosa da Penha I parte das Ruas Cento e Vinte Dois, Vinte e Oito, Vinte e Três e adjacências. Bairro: Nova Rosa da Penha II parte das Ruas Cento e Treze, Cento e Doze, Cento e Vinte Três, Cinquenta e Um, Cento e Vinte e Dois, Cento e Vinte e Quatro, Cento e Vinte e Oito, Cento e Vinte e Três, Cento e Vinte e adjacências. Bairro: Nova Rosa da Penha I parte das Ruas Cento e Vinte Oito, Cento e Vinte Três, Cento e Vinte e adjacências.
Das 09h00 às 15h30 - Bairro: Porto Belo I parte da Avenida Virgílio Francisco Schwab e adjacências, parte das Ruas Olindo Francisco Schwab, Constancia Schwab Coelho, Virgílio Francisco Schwab e adjacências. Bairro: Porto de Cariacica parte da Avenida Virgílio Francisco Schwab e adjacências, parte das Ruas Constancia Schwab Coelho, Virgílio Francisco Schwab e adjacências. Bairro: Porto Belo I parte das Ruas Zelia ovaes Schwab, Filomeno Matos, Adelaide Schwab Braga, Constancia Schwab Coelho e adjacências, parte da venida Virgílio Francisco Schwab e adjacências. Bairro: Porto de Cariacica parte das Ruas Constancia Schwab Coelho, Zelia Novaes Schwab, Amoroso Vivaldo Matos e adjacências. Bairro: Alto Lage parte das Ruas Edmilson Varejao, Arthur Mazelli, Romualdo Martins e adjacências.
Das 09h30 às 15h30 - Bairro: Bela Aurora parte das Ruas Vista Mar, Bela Vista e adjacências. Bairro: Cariacica Sede parte da Rua João Rodrigues Filho e adjacências. Bairro: Jardim América parte das Ruas Delio Beltrame, Martha Viola e adjacências. Bairro: Morada Feliz parte da Rua Bela vista e adjacências. Bairro: Mucuri parte da Rua Santa Tereza e adjacências. Bairro: Nova Canaã parte das Ruas São Lazaro, Vista Linda e adjacências. Bairro: Nova Esperança parte da Rua Alecrim e adjacências. Bairro: Piranema parte da Rua Prefeito Vicente Santorio Fantini e adjacências. Bairro: Porto Novo parte da Rua Bela Vista e adjacências. Bairro: Rosa da Penha parte da Rua Bela Vista e adjacências. Bairro: Santana parte da Rua Bela Vista e adjacências. Bairro: Vale da Esperança parte da Avenida Perimetral e adjacências. Bairro: Vera Cruz parte das Ruas Antônio Esteves, Arnaldo Loureiro, Augusto Ferraz, Boa Vista, Delio Beltrame, José Antônio da Silva, Manoel José da Silva, Monte Castelo, Preeto Vicente Santorio Fantini, Santos Dumonte, Santa Teresa e adjacências.
Das 13h00 às 17h30 - Bairro: Nova Rosa da Penha II parte das Ruas Cento e Treze, Cento e Doze, Cento e Vinte Três, Cinquenta e Um, Cento e Vinte e Dois, Cento e Vinte e Quatro, Cento e Vinte e Oito, Cento e Vinte e Três, Cento e Vinte e adjacências. Bairro: Nova Rosa da Penha I parte das Ruas Cento e Vinte Oito, Cento e Vinte Três, Cento e Vinte e adjacências. Bairro: Nova Rosa da Penha II parte das Ruas Cento e Doze, Cento e Quatorze, Cento e Vinte Dois, Cento e Vinte e Um, Cento e Vinte e Dois, Cinquenta e Um, Cento e Vinte e Oito e adjacências. Bairro: Nova Rosa da Penha I parte das Ruas Cento e Vinte Dois, Vinte e Oito, Vinte e Três e adjacências.
CONCEIÇÃO DO CASTELO - Das 09h00 às 12h00 - Bairro: Jatobá parte da Rodovia Mario Pizzol e adjacências. Bairro: Indaia parte da Fazenda Jatobá e adjacências, parte do Logradouro Rio Conceição e adjacências, parte da Rodovia Mario Pizzol e adjacências. Bairro: Ribeirão da Conceição parte da Fazenda Santa Maria e adjacências.
JERÔNIMO MONTEIRO - Das 10h00 às 15h30 - Bairro: Centro parte das Ruas Dimas Batista Pereira, Conceição Augusta de Souza, Carlos F Oliveira, Luiz Vasques, Maria Ortiz, Antônio Firmino de Oliveira e adjacências, parte da Rodovia BR 482 e adjacências. Bairro: Cristal parte das Ruas José Carvalho, Antônio Firmino de Oliveira e adjacências.
LARANJA DA TERRA - Das 12h00 às 14h30 - Bairro: Sobreiro parte da Rua Sobreiro e adjacências.
LINHARES - Das 09h00 às 13h30 - Bairro: Vila Isabel parte da Avenida Maria Deoclecio Barbosa, Maria Helena Pereira, Natalino Pandol, São Francisco e adjacências; parte das Ruas Almir Ferreira Porto, Argeu Pinheiro, João Bobio, Valdir Sartorio e adjacências
Das 10h00 às 16h00 - Bairro: Chapadão parte da Fazenda Volta Grande e adjacências Parte da Estrada Linhares X Rio Bananal e adjacências. Bairro: Nossa Senhora da Conceição parte da Avenida Guerino Gilbert e adjacências.
MARATAÍZES - Das 10h00 às 16h30 - Bairro: Boa Vista do Sul parte da Avenida Beira Mar, Sete Lagoas, parte das Ruas Alfenas, Do Sol, Muriaé, Principal, Uberada, parte da Estrada Nova Era, parte dos Logradouros Uberada, Do Boa Vista, São João, São João do Morobá, Morobá e adjacências.
MARECHAL FLORIANO - Das 08h30 às 12h30 - Bairro: Centro parte da Avenida Arthur Haese e adjacências, parte da Rua das Flores e adjacências. Bairro: Alto Marechal parte do Córrego Soido de Baixo e adjacências. Bairro: Vila das Orquídeas parte da Avenida Arthur Haese e adjacências.
Das 10h00 às 14h30 - Bairro: Araguaia parte das Ruas Araguaia, Borgo, Bravim, Buzato, Catelan, Coronel Pinto, Celante, Das Sociedade, Dos Imigrantes, Dos Jacus, Lagoinha, Lorenzoni, Prest, Principal, Uliana, Zambão, parte das Fazendas Citrolandi, Das Araçás, parte dos sítios Khrolhing, Recanto dos Pássaros, São Judas Tadeu, São Miguel, Zambom, parte do Loteamento Vale dos Pássaros e adjacências. Bairro: Barra do Rio Fundo parte da Estrada do Rio Fundo e adjacências. Bairro: Santa Maria parte da Rua Principal e adjacências.
MUCURICI - Das 10h00 às 16h30 - Bairro: Itabaiana parte das Ruas Campos Sales, Benjamim Mendes Souza, Rodrigues Alves, Ataleia, Carlos Chagas, Afonso Penna, Caravelas, José Senir de Souza Lisboa, Benjamin Mendes de Souza, Alcobaca, Manoel de Souza Andrade e adjacências, parte do Logradouro Residencial Municipal e adjacências. Bairro: Bairro Invalido parte da Rua Benjamim Mendes de Souza e adjacências.
SÃO MATEUS - Das 09h00 às 13h30 - Bairro: Córrego Grande parte da Fazenda Bom Jesus e adjacências, parte da Rodovia BR 101 Norte e adjacências. Bairro: Seac parte da Estrada Córrego dos Cavalos e adjacências. Bairro: Comunidade Paulista parte da Rodovia BR 101 Norte e adjacências, parte dos Córregos Destino e adjacências, parte do Logradouro Espírito Santo e adjacências, parte do Sítio Floresta e adjacências. Bairro: Rio Preto da BR parte das Rodovias BR 101 Norte, Governador Mario Covas e adjacências, parte do Sítio João Deus e adjacências. Bairro: Nova Era parte da Rodovia BR 101 Norte e adjacências. Bairro: Rio Preto parte dos Córregos Bagueira e adjacências, parte da Rodovia BR 101 Norte e adjacências. Bairro: Estiva parte da Estrada Córrego Rio Preto e adjacências. Bairro: Litorâneo parte da Rodovia BR 101 Norte e adjacências.
Das 09h00 às 15h30 - Bairro: Morada do Lago parte das Avenidas Nossa Senhora Senhora Aparecida, São Rafael e adjacências, parte das Ruas Três, São João, Dois, Bom Jesus, São José, Um, Bom Pastor, Santa Rita de Cassia e adjacências. Bairro: Seac parte da Avenida A e adjacências. Bairro: Bom Sucesso parte das Ruas Dezesseis, Dois, Custodia Netto da Silva, Um e adjacências.
SERRA - Das 09h00 às 15h30 - Bairro: André Carloni parte da Rodovia BR - 101 Norte Contorno e adjacências. Bairro: Cascata parte da Fazenda Queimados e adjacências. Bairro: André Carloni parte da Rodovia BR - 101 Norte Contorno e adjacências. Bairro: Cascata parte da Fazenda Queimados e adjacências.
VITÓRIA - Das 10h00 às 16h30 - Bairro: Penha parte das Ruas Areobaldo Bandeira, Otilio João Fernandes, Engenheiro Rubens Bley e adjacências, parte da Avenida Professor Hermínio Blackman e adjacências, parte dos Logradouros Arthur Coelho de Oliveira, Santino Bruschi e adjacências, parte dos Becos Santino Bruschi I, Rafael Xavier e adjacências, parte da Travessa José Francisco e adjacências. Bairro: Bonm parte da Rua Otilio João Fernandes e adjacências, parte do Logradouro Professor Hermínio Blackman I e adjacências, parte dos Becos dos Trabalhadores, João Netto do Do Nascimento, Rafael Xavier, Cecília Ramos Coutinho, Mateus de Souza e adjacências, parte da Avenida Professor Hermínio Blackman e adjacências. Bairro: Itararé parte do Beco da Saudade e adjacências.
QUARTA-FEIRA - 28/02/2018
ALEGRE - Das 10h00 às 12h30 - Bairro: Rive parte da Fazenda Bela Vista e adjacências, parte da Rodovia BR 482 e adjacências, parte do Córrego da Biquinha e adjacências, parte das Sítios Palmital, Vista Alegre e adjacências.
ANCHIETA - Das 09h30 às 12h30 - Bairro: Iriri parte da Loteamento Praia Santa Helena e adjacências, parte das Avenidas Bela Vista, Dom Helvécio, Beira Mar e adjacências, parte das Ruas Areia Branca, Matilde Conde Serrao, Marechal Floriano Peixoto, Alambique e adjacências. Bairro: Alvorada parte da Rua Marechal Floriano Peixoto e adjacências.
APIACÁ - Das 11h00 às 16h30 - Bairro: Bonsucesso parte da Fazenda Mujolo e adjacências, parte das Sítios Rio Doce, Bonzolo e adjacências.
ATÍLIO VIVÁCQUA - Das 10h00 às 13h30 - Bairro: Centro parte das Ruas Manoel Pio, Jorge Morais Santos, e adjacências, parte da Avenida Nossa Senhora de Fátima e adjacências. Bairro: Niterói parte das Ruas Antônio Sobral Neto, Augusto Demarce, Manoel Pio, Jorge Morais Santos, Principal e adjacências. Bairro: Alto Niterói parte das Ruas Manoel Pio, Santo Cansian, Augusto Demarce e adjacências.
CACHOEIRO de ITAPEMIRIM - Das 11h00 às 13h30 - Bairro: Santa Fé parte da Rodovia Cachoeiro Muqui e adjacências. Bairro: Morro Grande parte da Rodovia Cachoeiro Muqui e adjacências. Bairro: Aeroporto parte da Via Catumbi e adjacências, parte da Avenida Frederico Augusto Coser e adjacências, parte do Córrego Jequitibá e adjacências. Bairro: Boa Esperança parte da Rua Nazira Ginaide Felipe e adjacências.
CARIACICA - Das 8h00 às 12h30 - Bairro: Nova Rosa da Penha II parte das Ruas Cento e Treze, Cento e Doze, Cento e Vinte Três, Cinquenta e Um, Cento e Vinte, Cento e Vinte e Quatro, Cento e Vinte e Oito, Cento e Vinte e Três, Cento e Vinte e Dois e adjacências. Bairro: Nova Rosa da Penha I parte das Ruas Cento e Vinte Oito, Cento e Vinte Três, Cento e Vinte e adjacências.
Das 09h00 às 13h30 - Bairro: Porto de Santana parte das Ruas Gabino Rios, Juventino Roberto da Silva, Floriano Peixoto e adjacências, parte da Travessa Gabino Rios e adjacências. Bairro: São Vicente parte da Rua João Clímaco Sá Rodrigues e adjacências.
Das 09h00 às 15h30 - Bairro: Porto de Cariacica parte das Ruas Amoroso Vivaldo Matos, José Francisco Schwab e adjacências. Bairro: Porto Belo I parte das Ruas Olindo Francisco Schwab, Amoroso Vivaldo Matos, Augusto Francisco Onorato e adjacências, parte da Avenida Virgílio Francisco Schwab e adjacências, parte da Praça Francisco Schwab e adjacências. Bairro: Porto Novo parte da Rua Amoroso Vivaldo Matos e adjacências. Bairro: Itanhenga parte da Rodovia BR 101 Norte Contorno e adjacências.
Das 13h00 às 17h30 - Bairro: Nova Rosa da Penha II parte das Ruas Cento e Treze, Cento e Doze, Cento e Vinte Três, Cinquenta e Um, Cento e Vinte e Dois, Cento e Vinte e Quatro, Cento e Vinte e Oito, Cento e Vinte e Três, Cento e Vinte e adjacências. Bairro: Nova Rosa da Penha I parte das Ruas Cento e Vinte Oito, Cento e Vinte Três, Cento e Vinte e adjacências.
GUARAPARI - Das 13h30 às 17h15 - Bairro: Itapebussu parte das Ruas Mathias Coutinho, Da Marinha, João Bigossi e adjacências.
IBIRAÇU - Das 09h00 às 14h30 - Bairro: Centro parte da Rua Guilherme Modenesi e adjacências, parte dos Logradouros dos Trabalhadores Rurais, Municipal da Acão Social e adjacências.
ITAGUAÇU - Das 10h00 às 16h30 - Bairro: Santa Rosa parte de Santa Rosa e adjacências. Bairro: Alto Sobreiro parte de Alto Sobreiro e adjacências.
JOÃO NEIVA - Das 10h00 às 16h30 - Bairro: Barra do Triunfo parte dos Logradouros Ubas e adjacências, parte da Estrada de Acioli e adjacências, parte do Sítio Santa Lucia e adjacências, parte da Rua e adjacências. Bairro: Santa Helena parte das Sítios Cecato, Buzato e adjacências.
LINHARES - Das 08h00 às 10h30 - Bairro: Movelar parte das Ruas Sucupira, Valdevino Gonçalves, Josina Silveira e adjacências.
PRESIDENTE KENNEDY - Das 09h30 às 16h00 - Bairro: Marobá parte das Ruas H, J, e adjacências Parte da Avenida Beira Mar e adjacências.
SÃO MATEUS - Das 09h00 às 15h30 - Bairro: Guriri Norte parte das Ruas Nova Venécia, Professor Amaro Nascimento Mendes, Horácio Barbosa Alves, Linhares, São Gabriel da Palha, Conceição da Barra, Seis, Albino Negris e adjacências, parte das Avenidas Francisco Pereira de Carvalho, Oceano Atlântico, Esbertalina Barbosa Damiani, Decima Segunda e adjacências. Bairro: Guriri Sul parte da Avenida Esbertalina Barbosa Damiani e adjacências, parte das Ruas Linhares, São Gabriel da Palha e adjacências. Bairro: Sernamby parte da Rua Nova Venécia e adjacências.
Das 09h30 às 14h00 - Bairro: Ribeirão do Sape parte da Rodovia BR 101 Norte e adjacências.
SERRA - Das 08h30 às 15h00 - Bairro: Jardim Limoeiro parte da Rua Euclides da Cunha e adjacências. Bairro: São Diogo I parte das Ruas Almerinda Corina Alves Silva, Euclides da Cunha, Victorio Humberto Merlo, Coelho Neto e adjacências.
SOORETAMA - Das 09h30 às 15h00 - Bairro: Córrego Dágua parte da Avenida Vista Alegre e adjacências, parte das Loteamentos Moura, Sayonara e adjacências, parte das Ruas Peroba, Das Perobas, e adjacências. Bairro: Centro parte das Avenidas Vista Alegre, Vista Alegre Leste e adjacências, parte da Rua Brauna e adjacências. Bairro: Parque São Jorge parte da Rua Peroba e adjacências, parte da Avenida Vista Alegre e adjacências. Bairro: Loteamento Mora parte das Ruas Brauna, São Mateus e adjacências, parte da Avenida Vista Alegre e adjacências. Bairro: Loteamento Salvador parte da Rua Copaíba e adjacências. Bairro: Sayonara parte da Rua Peroba e adjacências.
VITÓRIA - Das 09h00 às 15h30 - Bairro: Penha parte das Ruas Rosemiro Tales de Sa, José Elias dos Reis Fraga, Victor Fritoli, Vitor Finamore e adjacências, parte dos Logradouros José Queiroz, Ana de Freitas e adjacências, parte da Avenida Professor Hermínio Blackman e adjacências. Bairro: Bonm parte da Avenida Professor Hermínio Blackman e adjacências. Bairro: Itararé parte dos Becos Ilson Pontiario, Da Saudade e adjacências, parte das Ruas Raymundo Custodio Rodrigues, José Trajano, Da Laje e adjacências, parte do Logradouro José Pinto de Queiroz e adjacências, parte da Avenida Roberto Kennedy e adjacências. Bairro: São Benedito parte do Logradouro Ana de Freitas e adjacências. Bairro: Jabour parte da Rua São Pedro e adjacências. Bairro: Centro parte da Rua Henrique Novaes e adjacências. Bairro: Mata da Praia parte da Avenida Adalberto Simão Nader e adjacências.
QUINTA-FEIRA - 01/03/2018
AFONSO CLÁUDIO - Das 10h00 às 16h30 - Bairro: Vila Pontões parte dos Córregos Alto Vila Pontões e adjacências, parte da Avenida Hermenegildo Vargas Fortes e adjacências, parte das Ruas José Abilio, e adjacências, parte do Sítio Boa Sorte e adjacências.
ALFREDO CHAVES - Das 09h30 às 14h30 - Bairro: Centro parte do Logradouro São João de Crubixa e adjacências. Bairro: São João de Crubixa parte do Logradouro União e adjacências. Bairro: São Joaquim parte da Rodovia BR 262 e adjacências.
CACHOEIRO de ITAPEMIRIM - Das 09h00 às 15h30 - Bairro: Zumbi parte das Ruas Sebastião Carolino dos Santos, Waldelino Silva, Manoel Domingues, Luiza de Carvalho, Baixo Guandu, Ecoporanga e adjacências, parte da Avenida José Felix Cheim Linha Vermelha e adjacências. Bairro: Basileia parte da Rua Joaquim Cheim e adjacências. Bairro: Aquidaban parte da Rua Álvaro Pereira Viana e adjacências. Bairro: I B C parte da Avenida José Felix Cheim Linha Vermelha e adjacências.
CARIACICA - Das 08h00 às 12h30 - Bairro: Nova Rosa da Penha II parte das Ruas Cento e Vinte e Sete, Cento e Vinte e Oito, Cento e Vinte e Cinco, Cento e Vinte e Três, Cento e Vinte e Seis, Cento e Vinte e Dois, Cento e Vinte e Quatro, Cento e Um, Cento e Sete, Cento e Dois, Noventa e Cinco e adjacências. Bairro: Campo Verde parte da Avenida Visconde do Rio Branco e adjacências. Bairro: Porto de Cariacica parte da Rua Amoroso Vivaldo Matos e adjacências. Bairro: Nova Rosa da Penha I parte das Ruas Dezoito, Cento e Vinte Oito, Vinte e Quatro, Cento e Seis e adjacências. Bairro: Nova Rosa da Penha II parte das Ruas Cento e Doze, Cento e Vinte e Quatro, Cento e Dezenove, Cento e Vinte e Cinco, Cento e Vinte e Três, Cento e Vinte e Um, Cento e Vinte e Seis, Cento e Vinte e Dois e adjacências. Bairro: Nova Rosa da Penha I parte das Ruas Cento e Vinte Três, Cento e Vinte e adjacências.
Das 09h00 às 15h30 - Bairro: Alto Lage parte da Ruas São João Batista e adjacências. Bairro: Flor do Campo parte da Rua São João e adjacências. Bairro: Itacibá parte das Ruas Hugo Silveira, Itaguaçu, Manoel Joaquim dos santos, São joão, Virginia Figueiredo Santos, Vitória, São João e adjacências.
Das 11h00 às 15h30 - Bairro: Porto Belo I parte da Avenida Virgílio Francisco Schwab e adjacências, parte das Ruas Zelia Novaes Schwab, José Francisco Schwab, Carlos Schwab, Amoroso Vivaldo Matos, Olindo Francisco Schwab, Amélia Schwab Sarmento, Francisco Carlos Schwab, Constancia Schwab Coelho, Augusto Francisco Onorato, Placido Ribeiro, Virgílio Francisco Schwab, Francisco Schwab, Manoel Francisco Schwab, Adelaide Schwab Braga, Filomeno Matos e adjacências, parte da Praça Francisco Schwab e adjacências, parte das Travessas Amélia Schwab Sarmento, José Francisco Schwab e adjacências. Bairro: Porto de Cariacica parte das Ruas Centaurea, José Francisco Schwab, Das Anemonas, Amoroso Vivaldo Matos, Olindo Francisco Schwab, Amélia Schwab Sarmento, Francisco Carlos Schwab, Constancia Schwab Coelho, Virgílio Francisco Schwab, Das Acácias, Francisco Schwab, Zelia Novaes Schwab, Adelaide Schwab Braga, Adelfa e adjacências, parte das Avenidas Bonina, Virgílio Francisco Schwab e adjacências, parte da Praça Francisco Schwab e adjacências. Bairro: Porto Novo parte das Ruas Amoroso Vivaldo Matos, Francisco Schwab e adjacências. Bairro: Padre Mathias parte da Avenida Pedro Fontes e adjacências. Bairro: Vila Independência parte da Rua Galdino Ferraz e adjacências. Bairro: Itanhenga parte da Rodovia BR 101 Norte Contorno e adjacências. Bairro: Flexal parte da Rua São José e adjacências.
Das 13h00 às 17h30 - Bairro: Nova Rosa da Penha II parte das Ruas Cento e Vinte e Sete, Cento e Vinte e Oito, Cento e Vinte e Cinco, Cento e Vinte e Três, Cento e Vinte e Seis, Cento e Vinte e Dois, Cento e Vinte e Quatro, Cento e Um, Cento e Sete, Cento e Dois, Noventa e Cinco e adjacências. Bairro: Nova Rosa da Penha I parte das Ruas Dezoito, Cento e Vinte Oito, Vinte e Quatro, Cento e Seis e adjacências. Bairro: Campo Verde parte da Avenida Visconde do Rio Branco e adjacências. Bairro: Porto de Cariacica parte da Rua Amoroso Vivaldo Matos e adjacências. Bairro: Nova Rosa da Penha II parte das Ruas Cento e Doze, Cento e Vinte e Quatro, Cento e Dezenove, Cento e Vinte e Cinco, Cento e Vinte e Três, Cento e Vinte e Um, Cento e Vinte e Seis, Cento e Vinte e Dois e adjacências. Bairro: Nova osa da Penha I parte das Ruas Cento e Vinte Três, Cento e Vinte e adjacências.
CONCEIÇÃO DA BARRA - Das 09h30 às 13h30 - Bairro: Braço do Rio parte das Ruas São Jorge e adjacências, parte do Sítio Boa Vista e adjacências. Bairro: São Jorge parte das Ruas Sete, de Setembro, São Jorge, e adjacências. Bairro: Nova Betânia parte da Rua São João e adjacências.
GUARAPARI - Das 10h00 às 13h30 - Bairro: Elza Nader parte da Rua Bom Retiro e adjacências. Bairro: Lameirão parte da Estrada Lameirão e adjacências. Bairro: São Judas Tadeu parte do Córrego Todos os Santos e adjacências. Bairro: Todos os Santos parte da Rua Principal, parte das Fazendas Monclar, Santo Antônio, parte dos sítios Beira alta, Braga, Deserto, Do Ilton, Jaqueira alta, Jardim do Edem, Pica Pau Amarelo, Rio Novo, Santa Maria, Toca dos Coelhos, parte do Córrego Todos os Santos, Santo José Tadeu, parte da Praça Dom Cavati e adjacências.
ITAGUAÇU - Das 13h00 às 17h30 - Bairro: Otto Luiz Hoffmann parte das Estradas Itarana, Santa Rosa e adjacências. Bairro: Santa Rosa parte das Sítios Barra de Santa Rosa, Santa Rosa, Fehlberg e adjacências, parte do Logradouro Santa Rosa e adjacências.
LINHARES - Das 08h00 às 11h30 - Bairro: Movelar parte das Avenidas Araucaria, Pau Brasil, Cerejeira e adjacências, parte das Ruas Eucalipto, Cedro, Goiticica e adjacências.
Das 13h00 às 16h30 - Bairro: Planalto parte das Ruas João Luiz Rodrigues Maciel, Izaura Barcelos Soeira, José Carlos Langa, Adalho Fregona e adjacências Parte da Avenida José Francisco Carminatti Bachetti e adjacências. Bairro: Centro parte da Rua José Carlos Langa e adjacências. Bairro: Nova Esperança parte da Avenida Lagoa Bonita e adjacências.
MANTENÓPOLIS - Das 11h00 às 17h30 - Bairro: Centro parte das Ruas Irineia Gonçalves, Tiradentes, Prefeito William Benjamim, São Geraldo e adjacências Parte da Praça Epaminondas de Freitas e adjacências. Bairro: Bela Vista parte das Ruas São Geraldo, Maximiano Gomes de Freita, BasÍlio, Do Café, Janio Pereira, e adjacências.
MARATAÍZES - Das 09h30 às 15h00 - Bairro: Lagoa Funda parte do Logradouro Funda e adjacências, parte da Avenida Domingos Martins e adjacências.
SANTA MARIA de JETIBÁ - Das 09h00 às 12h30 - Bairro: Centro parte das Ruas Erasmo Jacob, Dos Evangelicos, e adjacências, parte da Avenida Frederico Grulker e adjacências.
Das 10h00 às 16h30 - Bairro: Garrafão parte do Córrego São Bento e adjacências.
SANTA TERESA - Das 13h00 às 16h30 - Bairro: Alto Caldeirão parte do Córrego Alto Caldeirão e adjacências. Bairro: Centro parte do Córrego Goiapabaçu, parte do Logradouro Goiapabaçu e adjacências. Bairro: Lombardia parte do Córrego Goiapabaçu, parte do Logradouro Goiapabaçu e adjacências. Bairro: Nova Lombardia parte da Avenida Nova Lombardia, parte da Fazenda Amazonas e adjacências. Bairro: Rio Saltinho parte do Córrego Goiapabaçu, parte da Fazenda Thomé e adjacências. Bairro: Santa Lucia parte da Fazenda Santa Rita, parte do Córrego Goiapabaçu, parte do Logradouro alto Goiapabaçu, Goiapabaçu e adjacências.
SERRA - Das 08h00 às 13h00 - Bairro: Morada de Laranjeiras parte das Avenidas Paulo Pereira Gomes, Minas Gerais e adjacências.
Das 08h30 às 15h00 - Bairro: São Patricio parte da Rua São Paulo e adjacências. Bairro: Parque Jacaraípe parte das Ruas Ângelo Pretti, São Paulo, Goiania, Niterói e adjacências. Bairro: Central de Carapina parte da Rua Goiania e adjacências.
Das 09h00 às 15h30 - Bairro: José de Anchieta parte das Ruas Macanaiba, Das Castanheiras, Casuarina, Dos Jequitibás e adjacências Parte da Avenida das Castanheiras e adjacências.
Das 14h00 às 17h30 - Bairro: Valparaíso parte das Ruas Meaípe, Marataízes e adjacências.
SOORETAMA - Das 09h00 às 15h30 - Bairro: Parque São Jorge parte das Ruas Sapucaia, Bicuiba, e adjacências, parte da Parque São Jorge e adjacências, parte da Avenida Cristo Rei e adjacências. Bairro: Córrego Dágua parte da Parque São Jorge e adjacências, parte da Avenida Cristo Rei e adjacências, parte das Ruas Mucuiba, Sapucaia, Massaranduba, e adjacências, parte da Loteamento Sayonara e adjacências. Bairro: Centro parte da Parque São Jorge e adjacências, parte da Avenida Cristo Rei e adjacências, parte das Ruas Giuna, Sapucaia, e adjacências.
VENDA NOVA DO IMIGRANTE - Das 08h30 às 12h30 - Bairro: São João de Viçosa parte dos Córregos Cachoeira Alegre e adjacências, parte da Fazenda São Domingos e adjacências. Bairro: Camargo parte da Rodovia BR 262 e adjacências. Bairro: Vicozinha parte do Córrego Alto Viçosa e adjacências.
SEXTA-FEIRA - 02/03/2018
AFONSO CLÁUDIO - Das 08h00 às 10h30 - Bairro: Vila Pontões parte da Avenida Domingos Carnielli e adjacências, parte das Ruas Mauricio Zambom, Francisco Gomes da Silva e adjacências.
Das 10h00 às 16h30 - Bairro: Vila Pontões parte das Ruas Otávio Vieira de Souza, Alberto Bicas, Deziderio José Dazilio, Oliveira de Souza, Deuziderio da Vílio e adjacências, parte das Avenidas Hermenegildo Vargas Fortes, Hermenegildo de Barros e adjacências.
ANCHIETA - Das 08h30 às 13h00 - Bairro: Praia Castelhanos parte das Ruas Vinte e Nove, João Rodrigues da Costa, Mato Grosso, Jofre Ferrari, Acácio Oliveira, Vinte e Oito, Rogerio Silva Mendes, Jairo Pimentel, Alexandre Gastone, Guaraci Gomes e adjacências. Bairro: Ponta dos Castelhanos parte da Rua Espadarte e adjacências.
Das 08h30 às 14h30 - Bairro: Praia Castelhanos parte das Ruas Jairo Pimentel, Diogo Breta, João Rodrigues da Costa, Rogerio Silva Mendes, Salma Souki Oliveira, Um, Joaquim Ramalhete, Acácio Oliveira, Jofre Ferrari, Vinte e Dois, Guaraci Gomes, e adjacências, parte da Rodovia do Sol e adjacências.
ARACRUZ - Das 12h00 às 15h30 - Bairro: Jacupemba parte do Córrego São José e adjacências.
CACHOEIRO de ITAPEMIRIM - Das 15h00 às 18h00 - Bairro: Vila Rica parte das Ruas Doutor Osiris Almeida de Freitas, Marcolino Lino de Novaes, Capitão José Vieira e adjacências, parte do Logradouro Demerval Monteiro e adjacências. Bairro: Vila Rica parte das Ruas Capitão José Vieira, Doutor Osiris Almeida de Freitas e adjacências.
CARIACICA - Das 08h00 às 12h30 - Bairro: Nova Rosa da Penha II parte das Ruas Cento e Vinte e Sete, Cento e Vinte e Oito, Cento e Vinte e Cinco, Cento e Vinte e Três, Cento e Vinte e Seis, Cento e Vinte e Dois, Cento e Vinte e Quatro, Cento e Um, Cento e Sete, Cento e Dois, Noventa e Cinco e adjacências. Bairro: Nova Rosa da Penha I parte das Ruas Dezoito, Cento e Vinte Oito, Vinte e Quatro, Cento e Seis e adjacências. Bairro: Campo Verde parte da Avenida Visconde do Rio Branco e adjacências. Bairro: Porto de Cariacica parte da Rua Amoroso Vivaldo Matos e adjacências.
Das 09h00 às 15h30 - Bairro: Bandeirantes parte das Ruas Fernando Antônio, C, Linhares, Mariano Firme, Nossa Senhora das Graças e adjacências, parte da Avenida Fernando Antônio e adjacências. Bairro: Sotelandia parte da Rua Fernando Antônio e adjacências. Bairro: Bela Aurora parte da Rua Fernando Antônio e adjacências. Bairro: São Rafael I parte da Rua D e adjacências.
Das 10h00 às 16h30 - Bairro: São Geraldo parte das Ruas Hugo Viola, Turquesa, B D, Rosa e adjacências, parte do Beco Hugo Viola e adjacências. Bairro: São Conrado parte das Ruas Hugo Viola, Araras, Andorinha, Babilónia, Andorinhas, Deolinda Almeida Santos - Andorinhas e adjacências, parte da Avenida Angela Maria Lacourt de Morães e adjacências.
Das 12h00 às 16h30 - Bairro: Retiro Saudoso parte das Ruas Araponga, W, Calopsita e adjacências. Bairro: Novo Jardim parte da Rua W e adjacências. Bairro: Graúna parte da Rua Primeiro de Maio e adjacências. Bairro: Aparecida parte da Rua Gaivotas e adjacências. Bairro: Modelo parte da Rua W e adjacências. Bairro: Itangua parte das Ruas W, Fortaleza e adjacências.
Das 13h00 às 17h30 - Bairro: Nova Rosa da Penha II parte das Ruas Cento e Vinte e Sete, Cento e Vinte e Oito, Cento e Vinte e Cinco, Cento e Vinte e Três, Cento e Vinte e Seis, Cento e Vinte e Dois, Cento e Vinte e Quatro, Cento e Um, Cento e Sete, Cento e Dois, Noventa e Cinco e adjacências. Bairro: Nova Rosa da Penha I parte das Ruas Dezoito, Cento e Vinte Oito, Vinte e Quatro, Cento e Seis e adjacências. Bairro: Campo Verde parte da Avenida Visconde do Rio Branco e adjacências. Bairro: Porto de Cariacica parte da Rua Amoroso Vivaldo Matos e adjacências.
CASTELO - Das 09h30 às 13h00 - Bairro: Santo Andrezinho parte das Ruas Manoel Pires Martins, Lídio Machado, Antônio Jubini, Glorinha Nemer, Machado de Assis, José Alves Rangel, Áureo Machado, Jocarly Garcia e adjacências. Bairro: São Miguel parte das Ruas José Alves Rangel, Machado de Assis, Jocarly Garcia e adjacências. Bairro: Centro parte da Avenida Nossa Senhora da Penha e adjacências.
ECOPORANGA - Das 11h00 às 17h30 - Bairro: Castelo Branco parte da Rua São Silvestre e adjacências.
ITAPEMIRIM - Das 09h00 às 15h00 - Bairro: Itaoca parte das Avenidas Atlântica, Beira Mar, Marataízes e adjacências, parte das Ruas Vital Hermec, Dercilia Gomide Lucas, José Pecanha, D e adjacências. Bairro: Itaipava parte das Avenidas Itapemirim, Beira Mar e adjacências.
LINHARES - Das 08h00 às 10h30 - Bairro: Nova Betânia parte da Rodovia BR 101 Norte e adjacências. Bairro: Santa Cruz parte da Rodovia BR 101 Norte e adjacências.
Das 12h00 às 16h30 - Bairro: Rio das Palmas parte do Logradouro - Córrego do Meio Humaita e adjacências.
NOVA VENÉCIA - Das 09h00 às 14h00 Bairro: Centro parte da Rua México e adjacências. Bairro: Beira Rio parte das Ruas Ceara, Guaçui, México, Piaui, Maranhao e adjacências Parte da Avenida São Mateus e adjacências. Bairro: Municipal II parte da Rua Maranhao e adjacências. Bairro: Altoé parte da Rua México e adjacências.
Das 10h30 às 14h00 - Bairro: Córrego da Areia parte do Sítio Córrego da Areia e adjacências, parte dos Córregos da Areia, Do Zabele, Zabele e adjacências, parte da Fazenda Nossa Senhora da Ajuda e adjacências.
RIO NOVO DO SUL - Das 09h30 às 13h30 - Bairro: São José parte das Ruas Jadir Pecanha, Mj Caetano e adjacências, parte da Avenida Amancio Martins Athayde e adjacências.
SÃO MATEUS - Das 09h00 às 15h30 - Bairro: Bom Sucesso parte da Avenida José Alves de Castro e adjacências, parte da Rua Dois e adjacências. Bairro: Morada do Lago parte das Avenidas Santo André, D, São Marcos e adjacências, parte das Ruas São João, São Mateus, Dois, D e adjacências. Bairro: Boa Vista parte da Rua Pernambuco e adjacências.
SERRA - Das 08h30 às 15h00 - Bairro: Parque Jacaraípe parte das Ruas Salvador, Irene T G BasÍlio, Rio Branco, Aracaju, Fortaleza e adjacências, parte das Avenidas Belo Horizonte, Abdo Saad e adjacências. Bairro: Nova Carapina I parte da Avenida Belo Horizonte e adjacências. Bairro: São Patricio parte da Rua Fortaleza e adjacências.
Das 09h00 às 15h30 - Bairro: Alterosas parte das Ruas Natal, Manaus e adjacências.