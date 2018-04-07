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Jaqueline Colodetti

Mais de 30 pessoas participam das buscas por médica desaparecida

Cardiologista desapareceu na última terça-feira (03) e foi vista pela última vez na Ponte do Rio Jucu, em Viana

Publicado em 07 de Abril de 2018 às 16:46

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

07 abr 2018 às 16:46
Jaqueline da Penha Colodetti desapareceu nesta terça-feira (03), em Viana Crédito: Reprodução/Facebook
As buscas pela médica Jaqueline da Penha Colodetti, de 50 anos, desaparecida desde a última terça-feira (03), continuam. Mais de 30 pessoas, entre militares e civis, trabalham para tentar encontrar a cardiologista, que foi vista pela última vez na Ponte do Rio Jucu, em Viana. 
Durante esta sexta-feira (06), equipes de Bombeiros percorreram toda a margem do Rio Jucu e também vasculharam a região próxima ao local aonde o carro da cardiologista foi encontrado. Familiares e amigos também fizeram buscas em Marechal Floriano e Domingos Martins.
Divididos em grupos, as equipes também fizeram patrulhamento noturno na BR 262. O Hospital São Lucas, Hospital de Domingos Martins, PRF e DML também foram contatados em busca de novas informações que possam ajudar a encontrar a médica.
O CASO
Médica Jaqueline Colodetti vestia calça jeans e blusa marrom ao deixar prédio onde mora Crédito: Reprodução/TV Gazeta
Jaqueline da Penha Colodetti, de 50 anos, desapareceu nesta terça-feira (03) quando voltava de Domingos Martins, na Região Serrana, para Campo Grande, em Cariacica, onde mora.
Segundo a irmã da médica, Vera Lucia, um caseiro de um sítio viu Jaqueline pela última vez dentro do carro dela, um Kia Sportage branco, em cima da Ponte do Rio Jucu, em Viana. Ele contou que a médica ficou parada dentro do veículo durante cerca de duas horas, entre 14h e 16h.
O carro foi encontrado fechado e com as chaves dentro, caídas no chão. Nele foram encontrados todos os documentos e o jaleco da cardiologista. A família acredita que ela se sentiu mal e teve um apagão.
Jaqueline é loira, magra e tem aproximadamente 1,70m de altura. Quem tiver informações sobre o paradeiro dela pode entrar em contato com Vera Lucia pelo telefone (27) 99946-4528.

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