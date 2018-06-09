Linhares: Motoristas ficam gravemente feridos em acidente

GM Ômega após o impacto. Motorista ficou preso às ferragens Crédito: Internauta

Um acidente entre dois veículos, que aconteceu na madrugada deste sábado (09), na estrada de Pontal do Ipiranga, em Linhares, deixou os motoristas gravemente feridos. Um GM Ômega, conduzido por Anilton Lopes Alves, e um Fiat Siena, dirigido por Alessandro Piol Batista, colidiram por volta das 3h50.

Segundo a Polícia Militar, a batida entre os dois veículos aconteceu na estrada que liga Linhares ao balneário de Pontal do Ipiranga, a um quilômetro do Instituto Federal do Espírito Santo (Ifes), localizado no bairro Aviso. Após o acidente, os condutores foram socorridos pelo Corpo de Bombeiros.

Com o impacto da batida, Alessandro fraturou as duas pernas. Ele foi encaminhado ao Hospital Geral de Linhares (HGL) e depois transferido ao Hospital Rio Doce, onde passou por cirurgia e se recupera no quarto. Seu quadro é considerado estável. Já Anilton ficou preso às ferragens e ainda sofreu um traumatismo craniano. Ele foi levado ao Hospital Rio Doce, onde também foi operado e está na UTI, em estado grave.