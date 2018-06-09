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COLISÃO

Linhares: Motoristas ficam gravemente feridos em acidente

Batida aconteceu na estrada que liga o município do Norte do Estado ao balneário de Pontal do Ipiranga

Publicado em 09 de Junho de 2018 às 19:46

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

09 jun 2018 às 19:46
GM Ômega após o impacto. Motorista ficou preso às ferragens Crédito: Internauta
Um acidente entre dois veículos, que aconteceu na madrugada deste sábado (09), na estrada de Pontal do Ipiranga, em Linhares, deixou os motoristas gravemente feridos. Um GM Ômega, conduzido por Anilton Lopes Alves, e um Fiat Siena, dirigido por Alessandro Piol Batista, colidiram por volta das 3h50.
Segundo a Polícia Militar, a batida entre os dois veículos aconteceu na estrada que liga Linhares ao balneário de Pontal do Ipiranga, a um quilômetro do Instituto Federal do Espírito Santo (Ifes), localizado no bairro Aviso. Após o acidente, os condutores foram socorridos pelo Corpo de Bombeiros.
Com o impacto da batida, Alessandro fraturou as duas pernas. Ele foi encaminhado ao Hospital Geral de Linhares (HGL) e depois transferido ao Hospital Rio Doce, onde passou por cirurgia e se recupera no quarto. Seu quadro é considerado estável. Já Anilton ficou preso às ferragens e ainda sofreu um traumatismo craniano. Ele foi levado ao Hospital Rio Doce, onde também foi operado e está na UTI, em estado grave.
Fiat Siena saiu da pista Crédito: Internauta

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