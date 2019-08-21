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Adeus emocionante

Jovem que sobreviveu a acidente com Fusca faz homenagem a amigo

Imagem publicada junto com texto de adeus foi tirada minutos antes da tragédia que vitimou Igor Prates e Natani Vieira na noite da última segunda-feira (19)

Publicado em 21 de Agosto de 2019 às 14:09

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

21 ago 2019 às 14:09
Pedro fez uma postagem no Instagram homenageando amigo que morreu em acidente com Fusca na noite de segunda-feira (19) Crédito: @pedrohfadini | Instagram
"Se tem algo que levarei para o resto da minha amarga vida, é a sua lembrança. Eu te amo!". É com essa frase que Pedro Henrique Fadini, rapaz que sobreviveu ao acidente com Fusca que matou dois outros jovens esta semana — Natani Vieira de Souza, de 27 anos e Igor Prates de Oliveira, de 21 — começa um texto em uma rede social em homenagem ao amigo que faleceu.
A foto na postagem, segundo Pedro, foi tirada um pouco antes da tragédia que resultou na morte do amigo e de Natani, em Vila Velha.
Em um texto emocionante, o rapaz deixa suas últimas palavras e desabafa sobre o acidente. "Está doendo muito, meu mano. O mínimo que eu desejo era ter partido junto à ti. Estou sem chão, sem rumo", lamenta. Os dois combinaram de publicar a foto na rede social assim que chegassem em casa.
> Justiça marca primeira audiência para ouvir acusados de mortes na 3° Ponte
Quem dirigia o Fusca no momento do acidente era Frederico Fernandes Moreira dos Santos, de 26 anos. Ele foi autuado por duplo homicídio culposo na condução de veículo automotor. Frederico chegou a ser encaminhado para o Centro de Triagem de Viana (CTV), onde passou a noite. Na manhã desta quarta-feira (21), o motorista passou por uma audiência de custódia e foi liberado sem o pagamento de fiança.
Ainda na homenagem, Pedro Henrique cita Frederico, que dirigia o carro no momento da colisão, que aconteceu na Rodovia Darly Santos, em Vila Velha, na noite de segunda-feira (20). Frederico, Pedro e Igor saíram do trabalho para buscar a jovem Natani, que voltava de Minas Gerais, quando o carro perdeu o controle e bateu em um poste por volta das 23h30. O veículo só parou após atingir a grade de um estabelecimento.
"Só consigo pensar em como Fred, você e eu organizamos nossas vidas e sonhamos com a melhoria para nós. Se tem uma coisa que te falo é que Frederico e eu não iremos abandonar nossos sonhos, te honraremos pra sempre... Essa foto foi tirada alguns minutos antes da tragédia, combinamos de postar ao chegar em casa. A gente não chegou", finaliza.
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