Jovem que sobreviveu a acidente com Fusca faz homenagem a amigo

"Se tem algo que levarei para o resto da minha amarga vida, é a sua lembrança.". É com essa frase que Pedro Henrique Fadini, rapaz que sobreviveu ao— Natani Vieira de Souza, de 27 anos e Igor Prates de Oliveira, de 21 — começa um texto em uma rede social emao amigo que faleceu.

A foto na postagem, segundo Pedro, foi tirada um pouco antes da tragédia que resultou na morte do amigo e de Natani, em Vila Velha.

Em um texto emocionante, o rapaz deixa suas últimas palavras e desabafa sobre o. "Está doendo muito, meu mano. O mínimo que eu desejo era ter partido junto à ti. Estou sem chão, sem rumo", lamenta. Os dois combinaram de publicar a foto na rede social assim que chegassem em casa.

Quem dirigia o Fusca no momento do acidente era Frederico Fernandes Moreira dos Santos, de 26 anos. Ele foina condução de veículo automotor. Frederico chegou a ser encaminhado para o Centro de Triagem de Viana (CTV), onde passou a noite. Na manhã desta quarta-feira (21), o motoristasem o pagamento de fiança.

Ainda na homenagem, Pedro Henrique cita Frederico, que dirigia o carro no momento da colisão, que aconteceu na, em, na noite de segunda-feira (20). Frederico, Pedro e Igor saíram do trabalho para buscar a jovem Natani, que voltava de Minas Gerais, quando o carro perdeu o controle e bateu em um poste por volta das 23h30. O veículo só parou após atingir a grade de um estabelecimento.

"Só consigo pensar em como Fred, você e eu organizamos nossas vidas e sonhamos com a melhoria para nós. Se tem uma coisa que te falo é que Frederico e eu não iremos abandonar nossos sonhos, te honraremos pra sempre... Essa foto foi tirada alguns minutos antes da tragédia, combinamos de postar ao chegar em casa. A gente não chegou", finaliza.