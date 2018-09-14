  • Inpe emite alerta de tempestade de raios e chuva de granizo no ES
Aviso meteorológico

Inpe emite alerta de tempestade de raios e chuva de granizo no ES

O alerta é válido para 39 cidades do Estado; veja lista na matéria
Redação de A Gazeta

Publicado em 14 de Setembro de 2018 às 19:41

Crédito: Pixabay
O Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe) emitiu nesta sexta-feira (14), um alerta de temporais, com pancadas de chuva forte, raios e rajadas de vento, além de queda de granizo para 39 cidades do Espírito Santo.
O alerta tem início às 0h05 de próximo domingo (16) e termina às 23h59 do mesmo dia.
ALERTA DA MARINHA
A Marinha do Brasil também emitiu na noite de quinta-feira (13) um alerta de ventania para o final de semana. A intensidade das rajadas será de até 60 km/h. A ventania começa nesta sexta-feira (14) no estado do Paraná e passa pelo Rio de Janeiro, até chegar ao Espírito Santo, o que deve acontecer até a manhã de domingo (16).
Com os ventos fortes, o mar pode ficar agitado. Nas cidades de Macaé e de Cabo Frio, no Rio de Janeiro, as ondas podem chegar a quatro metros de altura. Não há informação de como o mar ficará no Espírito Santo neste fim de semana.
