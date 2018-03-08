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Clima

Inpe alerta para raios, ventos fortes e muita chuva no ES

Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais também prevê grandes acumulados de chuvas e possibilidades de deslizamentos de terra

Publicado em 08 de Março de 2018 às 18:04

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

08 mar 2018 às 18:04
Crédito: Fernando Madeira | GZ
O Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais emitiu nesta quinta-feira (8) alerta de atenção para todo o Espírito Santo nas próximas 48 horas. Segundo o órgão, ocorrerão pancadas de chuva, que localmente serão de forte intensidade, acompanhada de descargas elétricas, rajadas de ventos e pontuais acumulados expressivos de precipitação.
> Mais de 14 mil raios são registrados em 24h no ES
O Inpe orienta que os capixabas acompanhem com mais frequência as atualizações da previsão do tempo, pois poderão necessitar mudar seus planos e se proteger dos eventuais impactos decorrentes de tempo severo. Em caso de risco, é preciso entrar em contato com a Defesa Civil do município.
DESLIZAMENTO DE TERRA
O Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais (Cemaden) informa que os grandes acumulados de chuvas previstos para o Estado podem provocar enxurradas e deslizamentos de terra.
Segundo o órgão, a chuva poderá ser localmente forte e ocorrer em um curto intervalo de tempo, favorecendo a ocorrência de de enxurradas, principalmente em pequenas bacias urbanas e deslizamentos pontuais. O Cemaden pede atenção especial para os moradores do sul e leste do Espírito Santo onde há possibilidade de maiores acumulados de precipitação.

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