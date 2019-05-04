CAMPUS DE GOIABEIRAS

Incêndio na UFES: Resultado da perícia sai em 30 dias

O incêndio aconteceu no fim da manhã desta sexta-feira (03) e deixou todo o campus sem energia. Ninguém ficou ferido. O local foi evacuado e as atividades acadêmicas e administrativas foram suspensas nesta sexta-feira (03) e sábado (04).

Publicado em 4 de maio de 2019 às 00:06 - Atualizado há 6 anos

Incêndio é registrado na Ufes, no campus de Goiabeiras Crédito: Vitor Jubini

O resultado da perícia que vai apontar a causa do incêndio que atingiu a subestação de energia e um prédio do curso de Educação Física na UFES, no campus de Goiabeiras, em Vitória, deve ficar pronto em 30 dias. A informação é do Corpo de Bombeiros, que realizou os trabalhos de perícia horas depois de conter o fogo que atingiu o local. O incêndio começou no fim da manhã desta sexta-feira e deixou todo o campus sem energia. Ninguém ficou ferido. O local foi evacuado e as atividades acadêmicas e administrativas foram suspensas nesta sexta-feira (03) e sábado (04).

Segundo nota enviada pela corporação, “o fogo começou na rede elétrica, atingiu um transformador, se expandiu para a vegetação próxima do local e alcançou o laboratório de química da Ufes”. No entanto, a assessoria de imprensa da Universidade informou que, além da subestação, apenas o prédio do Núcleo de Pesquisa e Extensão em Ciências do Movimento Corporal (NUPEM), que pertence ao curso de Educação Física, foi atingido.

Incêndio na UFES, Resultado da perícia sai em 30 dias

Quatro equipes do Corpo de Bombeiros combateram as chamas nas edificações e na vegetação lateral da pista, que foi atingida após a queda de cabos elétricos. Na subestação, um transformador ficou destruído. Já no prédio do curso de Educação Física, segundo a assessoria de imprensa da Ufes, houve um princípio de incêndio após uma sobrecarga de energia. As chamas atingiram apenas uma sala em que foram perdidos equipamentos de informática e um ar-condicionado.

A servidora Judith Vieira Maciel, 49, estava na sala em que aconteceu o princípio de incêndio Crédito: José Carlos Schaeffer

A servidora Judith Vieira Maciel, 49, estava na sala em que aconteceu o princípio de incêndio. Segundo ela, pequenas explosões atingiram primeiro o equipamento de internet. A partir daí, o fogo começou a tomar conta da sala. Mas, felizmente, todos conseguiram sair.

“Começou uma sequência de pequenas explosões. Foi quando eu corri da sala. Assim que eu saí houve uma explosão bem maior. Aí eu desci correndo gritando que estava explodindo. Já estava em pânico porque já tinha outros pontos de explosões, e retornamos para ver se já tinha alguém ainda nos laboratórios, nas salas. Quando retornei, a minha sala já estava em chamas, as coisas estavam todas lá, larguei sapato para trás e fomos evacuando”.

A administração Central da Ufes informou também que, por segurança, também foram suspensas atividades de lazer que seriam realizadas neste domingo (05), em comemoração ao aniversário de 65 anos da universidade. Disse ainda que o evento será realizado em outra data, a ser divulgada.

Este vídeo pode te interessar

Viu algum erro?

Fale com a redação Informar erro! Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem. Fale com a gente Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta