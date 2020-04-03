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Festa da Penha

Homenagem a Nossa Senhora da Penha teve início nos tempos de Frei Pedro Palácios

Foi ele quem trouxe a tela pintada à óleo, representando a Virgem Maria com o Menino, intitulada Nossa Senhora das Alegrias
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

03 abr 2020 às 17:33

Publicado em 03 de Abril de 2020 às 17:33

Gruta do Frei Pedro Palácios, aos pés do Convento da Penha, em Vila Velha
Gruta do Frei Pedro Palácios, aos pés do Convento da Penha, em Vila Velha Crédito: Acervo Rede Gazeta/Vitor Jubini
A manifestação espontânea e cercada de fé deu início à tradicional Festa da Penha. Tudo começou no dia 30 de abril de 1570, quando, pela primeira vez, houve uma celebração no Espírito Santo em homenagem à Nossa Senhora da Penha. Era uma segunda-feira de Páscoa, ou seja, oitava de Páscoa. Dois dias depois, 2 de maio do mesmo ano, Frei Pedro Palácios faleceu na capelinha de São Francisco. O religioso foi encontrado morto, ajoelhado e encostado ao altar, o que rendeu homenagens de despedida.
Foi o franciscano, missionário e eremita, Pedro Palácios, que trouxe consigo uma tela pintada à óleo em 1558, representando a Virgem Maria com o Menino, intitulada Nossa Senhora das Alegrias. Já em 1573, três anos depois da primeira celebração do que hoje seria a Festa da Penha, um naufrágio quase vitimou vários padres que estavam em uma embarcação no Espírito Santo.
Os sobreviventes foram acolhidos pela população e como gratidão ao milagre recebido, os padres resolveram fazer uma homenagem à Nossa Senhora da Penha, além de terem ajudado na construção de uma nova igreja na capitania.
"Há 450 anos teve início em nossas terras a devoção à Nossa Senhora das Alegrias, também conhecida como Nossa Senhora da Penha. Hoje somos a maior festa religiosa do Espírito Santo e uma das maiores do país. São séculos de fé e devoção do povo à Nossa Senhora, que vela por nós do alto da montanha. Tudo isso reforça ainda mais a importância da presença da Igreja e do seu papel na evangelização, e, em especial dos franciscanos, trazendo os valores da fé, da ética cristã e da cultura local."
Frei Paulo Pereira - Guardião do Convento da Penha

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