Homenagem a Nossa Senhora da Penha teve início nos tempos de Frei Pedro Palácios

"Há 450 anos teve início em nossas terras a devoção à Nossa Senhora das Alegrias, também conhecida como Nossa Senhora da Penha. Hoje somos a maior festa religiosa do Espírito Santo e uma das maiores do país. São séculos de fé e devoção do povo à Nossa Senhora, que vela por nós do alto da montanha. Tudo isso reforça ainda mais a importância da presença da Igreja e do seu papel na evangelização, e, em especial dos franciscanos, trazendo os valores da fé, da ética cristã e da cultura local."