Homem é assassinado na frente da filha em São Mateus

Lucas dos Santos Santana tinha 32 anos Crédito: Reprodução/Facebook

Um homem de 32 anos foi assassinado na frente da filha de 4 anos, na manhã deste sábado (09), em São Mateus, na região Norte do Estado. Lucas dos Santos Santana saía de casa por volta das 6 horas quando foi surpreendido por três indivíduos que atiraram contra ele. O crime aconteceu no bairro Santa Inês.

De acordo com a Polícia Militar, Lucas levava a filha para a casa da sogra antes de ir trabalhar quando foi assassinado. A criança presenciou todo o crime. Ela não se feriu, porém ficou bastante assustada. A vítima morreu na hora e os suspeitos fugiram. A PM realizou buscas pela região, mas nenhum suspeito foi encontrado.