Homem é assassinado na frente da filha em São Mateus

Um homem de 32 anos foi assassinado na frente da filha de 4 anos, na manhã deste sábado (09), em São Mateus, na região Norte do Estado. Lucas dos Santos Santana saía de casa por volta das 6 horas quando foi surpreendido por três indivíduos que atiraram contra ele. O crime aconteceu no bairro Santa Inês.
De acordo com a Polícia Militar, Lucas levava a filha para a casa da sogra antes de ir trabalhar quando foi assassinado. A criança presenciou todo o crime. Ela não se feriu, porém ficou bastante assustada. A vítima morreu na hora e os suspeitos fugiram. A PM realizou buscas pela região, mas nenhum suspeito foi encontrado.
Procurada, a Polícia Civil informou que o caso vai seguir sob investigação da Delegacia de Crimes Contra a Vida de São Mateus. Informações adicionais não serão repassadas, no momento, para não atrapalhar a apuração dos fatos. Denúncias podem ser feitas por meio do Disque-Denúncia 181, o sigilo e o anonimato são garantidos, informou em nota.