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Crime

Homem é assassinado na frente da filha em São Mateus

Lucas dos Santos Santana ia deixar a menina de 4 anos na casa da sogra antes de ir trabalhar quando foi surpreendido por três suspeitos que atiraram contra ele

Publicado em 09 de Junho de 2018 às 18:43

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

09 jun 2018 às 18:43
Lucas dos Santos Santana tinha 32 anos Crédito: Reprodução/Facebook
Um homem de 32 anos foi assassinado na frente da filha de 4 anos, na manhã deste sábado (09), em São Mateus, na região Norte do Estado. Lucas dos Santos Santana saía de casa por volta das 6 horas quando foi surpreendido por três indivíduos que atiraram contra ele. O crime aconteceu no bairro Santa Inês.
De acordo com a Polícia Militar, Lucas levava a filha para a casa da sogra antes de ir trabalhar quando foi assassinado. A criança presenciou todo o crime. Ela não se feriu, porém ficou bastante assustada. A vítima morreu na hora e os suspeitos fugiram. A PM realizou buscas pela região, mas nenhum suspeito foi encontrado.
Procurada, a Polícia Civil informou que o caso vai seguir sob investigação da Delegacia de Crimes Contra a Vida de São Mateus. Informações adicionais não serão repassadas, no momento, para não atrapalhar a apuração dos fatos. Denúncias podem ser feitas por meio do Disque-Denúncia 181, o sigilo e o anonimato são garantidos, informou em nota.

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