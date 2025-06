'Bolo de noiva'

Posto policial abandonado há sete anos será reformado em Cachoeiro

Imóvel era utilizado como abrigo por pessoas em situação de rua e como estacionamento para vendedores ambulantes

Carol Leal Repórter / [email protected]

Publicado em 10 de junho de 2025 às 17:15

'Bolo de noiva' está abandonado há sete anos em Cachoeiro e será reformado Crédito: Divulgação/Prefeitura de Cachoeiro de Itapemirim

Um posto policial abandonado há sete anos em Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Espírito Santo, deve passar por reformas em breve. A informação foi divulgada nesta terça-feira (10) pela Prefeitura Municipal, que afirmou que a obra terá início imediato. Já foi realizado, inclusive, o preparo do local com fechamento da área e recebimento de materiais de construção.>

A administração explicou que, após os reparos, o imóvel será usado como sede pela Guarda Civil Municipal e para agentes municipais de trânsito, mas o espaço estará aberto para ações integradas com outras forças de segurança. >

Abandonado

Popularmente conhecido como 'bolo de noiva' devido ao formato da construção, o local era sede da Polícia de Trânsito até 2018, quando a guarnição foi transferida para outro posto em Duas Barras, na BR 482, que liga Cachoeiro de Itapemirim ao município de Alegre. Atualmente, a Polícia de Trânsito se encontra na sede da 1ª Cia do 9º Batalhão da Polícia Militar, na Avenida Beira Rio, no Centro da cidade.>

Uma primeira tentativa de reforma do imóvel abandonado, que fica no trevo de acesso ao bairro BNH, foi iniciada em 2022 pela Prefeitura de Cachoeiro de Itapemirim. No entanto, o local já estava abandonado novamente no ano seguinte, em 2023, e apresentava vegetação crescendo entre as rampas construídas pela gestão.>

Antes de iniciar as obras na terça-feira (10), um homem em situação de rua que estava no local foi atendido e obteve novo documento de identificação com ajuda da Secretaria Municipal de Segurança e Trânsito, que o encaminhou ao mercado de trabalho.>

