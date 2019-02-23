História: Sambão do Povo foi erguido em 112 dias

Sambão do Povo, em 25 de fevereiro de 1987 Crédito: Nestor Muller

Carnaval de Vitória, o Sambão do Povo, na Capital, guarda uma história um tanto curiosa. O sambódromo foi erguido em 112 dias e inaugurado com o desfile das agremiações capixabas em 27 de fevereiro de 1987, em uma verdadeira corrida contra o tempo. Segundo relatos dos foliões da época, era possível sentir o cheiro da tinta fresca do local durante as apresentações. Palco do, o, na, guarda uma história um tanto curiosa. O sambódromo foi erguido em 112 dias e inaugurado com o desfile das agremiações capixabas em 27 de fevereiro de 1987, em uma verdadeira corrida contra o tempo. Segundo relatos dos foliões da época, era possível sentir o cheiro da tinta fresca do local durante as apresentações.

Unidos de Jucutuquara. “O sambódromo era o sonho dos sambistas. Foi uma felicidade grande porque o ainda estava sendo construído a poucos dias do desfile. A tinta estava fresca”, relembra Andressa, que tinha 11 anos na época. Uma das presentes nesse dia foi Andressa Leal, de 43 anos, que entrou na avenida como porta-bandeira mirim da escola de samba. “O sambódromo era o sonho dos sambistas. Foi uma felicidade grande porque o ainda estava sendo construído a poucos dias do desfile. A tinta estava fresca”, relembra Andressa, que tinha 11 anos na época.

Vitória que providenciou com o então prefeito Hermes Laranja a construção do local. Fanático pelo samba, Sinval, que morreu em 2001, foi também presidente da antiga liga que representava as escolas de samba da Grande Vitória.

Ela é filha de Sinval Siri, ex-secretário de Turismo deque providenciou com o então prefeito Hermes Laranja a construção do local. Fanático pelo samba, Sinval, que morreu em 2001, foi também presidente da antiga liga que representava as escolas de samba da

Rio de Janeiro. Ele consertava iates e com a influência que teve com os políticos do Estado conseguiu implementar o projeto”, disse Andressa. “Meu pai era mecânico, mas quando idealizou o Sambão do Povo fez baseado na Sapucaí, do. Ele consertava iates e com a influência que teve com os políticos do Estado conseguiu implementar o projeto”, disse Andressa.

O nome oficial do complexo que recebe os desfiles do Carnaval de Vitória é Walmor Miranda, nome do sambista e antigo Rei Momo do carnaval. Mas o local ficou conhecido mesmo como Sambão do Povo, em referência à garra das pessoas que toparam construí-lo meses antes do carnaval.



“Lembro que meu pai bateu massa ajudando a levantar a estrutura. Ele tinha pressa, pois tinha medo de pararem a obra. Ele convocava mutirões para levantar e estrutura”, relata Andressa Leal.

Prefeitura de Vitória e denúncias de desvios feitas por vereadores da época, segundo o historiador Estilaque Ferreira dos Santos. A obra causou polêmica devido ao alto custo para ae denúncias de desvios feitas por vereadores da época, segundo o historiador Estilaque Ferreira dos Santos.

“Houve acusações de que a licitação não foi correta. O prefeito contratou uma empresa do Rio de Janeiro e a obra foi feita a toque de caixa, sem previsão orçamentária. A outra acusação foi que ele dizia que ia transformar parte do Sambão em escola municipal o que não aconteceu”, explica o historiador. A reportagem tentou contato com Hermes Laranja, que não foi localizado.



O Sambão do Povo recebeu os desfiles até 1992. Naquele ano, muitas escolas se recusaram a participar das apresentações. Foi um período de crise sem apoio da prefeitura e do setor privado.

Avenida Jerônimo Monteiro, no Centro da Capital, já que a estrutura do Sambão estava abalada e parte da arquibancada havia sido demolida para a construção de uma quadra, que não foi feita.

Com isso, os desfiles tiveram um hiato e voltaram a acontecer em 1998, só que na, noda Capital, já que a estrutura do Sambão estava abalada e parte da arquibancada havia sido demolida para a construção de uma quadra, que não foi feita.