Hemocentro de Vitória fechará neste domingo (29)

Hemoes fica na Av. Marechal Campos, em Vitória Crédito: Patrícia Scalzer

O Hemocentro do Espírito Santo (Hemoes), localizado na avenida Marechal Campos, em Maruípe, Vitória, ficará fechado neste domingo (29) devido aos serviços de manutenção preventiva. A Secretaria de Estado da Saúde (Sesa) informou que o serviço voltará a funcionar normalmente na segunda-feira (30).

O Hemoes em Vitória funciona todos os dias, das 7h às 19h, com cadastro de doadores até 18h20.

O QUE É NECESSÁRIO PARA DOAR SANGUE

Para doar sangue é preciso ter de 16 a 69 anos de idade, sendo que a primeira doação deve ser feita obrigatoriamente até os 60 anos. Menores de 18 anos só podem doar com a autorização dos responsáveis.

O interessado deve apresentar um documento original com foto, preencher um cadastro com informações básicas e responder a um questionário. Em seguida, passará por triagem para examinar sinais vitais como pressão, pulso e temperatura.

Caso o voluntário tenha almoçado, o procedimento deve ser feito após três horas. E se for um doador frequente, ele não pode deixar de obedecer ao intervalo para doação, que deve ser de dois em dois meses para homens e de três em três meses para mulheres.

A entrega da Carteira do Doador será entregue após 20 dias da doação.

ONDE DOAR SANGUE NO ESPÍRITO SANTO





- Hemocentro do Estado do Espírito Santo (Hemoes)

Tel. 3636-7900/7920/7921- Avenida Marechal Campos, 1.468, Maruípe, Vitória. Funciona todos os dias, das 07 às 19h (cadastro do doador encerra as 18h20).

- Unidade de Coleta à Distância da Serra

Tel. 3218-9429/ 3218-9242. Avenida Eudes Scherrer Souza, s/n (anexo ao Hospital Estadual Dório Silva). Funciona de segunda-feira a sexta-feira, das 07h às 16h (cadastro do doador encerra as 15h20).

- Hemocentro de Linhares

Tel. (27) 3264-6000/ 3264-6019 - Avenida João Felipe Calmon, 1.305, Centro (ao lado do Hospital Rio Doce). Funciona de segunda a sexta-feira, das 07h às 16h (cadastro do doador encerra as 12h30).

- Hemocentro Regional de Colatina

Tel. (27) 3717-2801 - Rua Cassiano Castelo, s/n, Centro. Funciona de segunda a sexta-feira, das 07h às 16h (cadastro do doador encerra as 12h30).

- Hemocentro Regional de São Mateus