Água escura e com mau cheiro no mar de Nova Almeida incomoda moradores

Moradores reclamam de mancha preta no mar de Nova Almeida. De acordo com eles, esgoto irregular tem sido despejado na região Crédito: Ricardo Medeiros

Moradores de Nova Almeida, na Serra, se assustaram com uma mancha preta que se formou no mar. Além da coloração, o que mais incomoda a população é o mau cheiro que afeta a região. A água escura sai de uma galeria de drenagem onde deságua o Córrego Limão.

De acordo com o morador Adão Neves, de 66 anos, a mancha escura é devido ao esgoto de algumas casas que não têm ligação na rede. Segundo ele, com as chuvas das últimas semanas a situação no local ficou pior. No final de semana o odor de esgoto estava insuportável. Quando o mau cheiro sobe fica até impossível almoçar. Ninguém consegue ficar com a porta e as janelas abertas. Nós, moradores, já pagamos a taxa de esgoto que é de 80% do consumo de água. Não dá para ficar com esse mau cheiro na nossa cara, comentou.

A autônoma Eliane Estevão de Oliveira, 43, contou que observa esse problema há 15 anos, desde quando foi morar em Nova Almeida. Para ela, falta fiscalização do poder público para identificar o descarte irregular de esgoto. Isso está se arrastando há anos. Tem morador que fala que isso ocorre há mais de 20 anos. O que a gente sabe é que nem toda casa tem ligação de esgoto. É preciso aumentar a fiscalização, melhorar o método para identificar as residências que estão despejando esgoto aqui. Desse jeito não dá para ficar.

Com a chegada do verão, os moradores têm receio de que a mancha preta afaste os turistas que podem movimentar o bairro. Aqui é bem frequentado, mas com o aparecimento desse esgoto a situação vai ficar complicada. Era para chegar apenas água pluvial nesse ponto do mar , comentou Adão.

Mesmo morando de frente para a praia, o aposentado Cleocides Giacomin, 70, nunca pôde levar os filhos e os netos para curtir um dia de sol. Essa mancha atrapalha os banhistas. Minha família vem para a minha casa, mas não posso deixar ninguém ir no mar, lamentou.

Ainda segundo Cleocides, muitos pescadores dependem da pesca na região para sobreviverem. Eu pesco por hobby. Nós vamos lá no alto mar e ainda estamos conseguindo pescar. A situação é pior para os banhistas, opinou.

SEM LIGAÇÕES IRREGULARES

Procurada, a Prefeitura da Serra informou, por meio de nota, que solicitou uma análise da água à empresa Ambiental Serra, responsável pelo sistema de esgoto na cidade. Segundo administração municipal, a coleta já foi feita e até o momento não foram identificadas ligações irregulares.

Ainda segundo a prefeitura, o coordenador do Grupo de Saneamento da Serra, Samuel Dias, e técnicos da Secretaria de Meio Ambiente visitaram o local e não constataram odor algum. De acordo com o órgão, a coloração da água está avermelhada, possivelmente devido à decomposição de raízes e plantas em área de manguezal.

A administração municipal mencionou, ainda, que a tem intensificado as ações de fiscalização para punir com multa quem não estiver ligado à rede de esgoto. O valor da infração não foi informado.

CESAN

Já a Cesan informou que os bairros Boa Vista I, Serramar, São João e Novo, de influência no córrego Joãozinho - do qual o Córrego do Limão é um afluente, que desembocam na Praia de Nova Almeida, possuem 86% de cobertura de rede de coleta e tratamento de esgoto.

Ao todo, a região possui 1.700 ligações disponíveis. No entanto, de acordo com a Cesan, apenas 600 estão regulares. "Os dados relativos aos imóveis não conectados são objeto de ação conjunta com a Secretaria de Meio Ambiente da Prefeitura de Serra para auxiliar no processo de notificação de imóveis que ainda não fizeram sua ligação", informou o órgão, por meio de nota.

Para a área que não é coberta pela rede, a Cesan explicou que os moradores precisam ter sistemas individuais de fossas sépticas. Essa alternativa precisa de limpeza periódica conforme prevê a legislação.

Em relação às ações desenvolvidas na Serra, a Cesan disse que desde 2015, por meio de uma parceria público-privada com a empresa Ambiental Serra, realizou obras em 108 bairros e cerca de 1 milhão de m³/mês de esgoto coletado e tratado por mês, um volume equivalente a aproximadamente 143 mil caminhões-pipa (com 7 m3).

Neste período, de acordo com a Cesan, 20 unidades de estações elevatórias de esgoto foram construídas. Dessa forma, 44 mil novos imóveis puderam fazer a ligação à rede. A cobertura na cidade passou de 58% para 83%. A previsão de universalização da rede é até o ano de 2023.