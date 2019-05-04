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Vila Velha

Grupo de ciclistas se envolve em acidente na Rodovia do Sol em Vila Velha

Uma pessoa ficou ferida e precisou ser socorrida por uma equipe de resgate da Rodosol

Publicado em 

04 mai 2019 às 19:17

Publicado em 04 de Maio de 2019 às 19:17

Universitário foi baleado por policial na Rodovia do Sol, em Vila Velha Crédito: Google Maps
Um acidente inusitado movimentou a Rodovia do Sol, na manhã deste sábado. Ciclistas, que pedalavam em grupo, começaram a capotar após o pneu de um dos integrantes furar. Tudo aconteceu na altura do bairro, Interlagos, e resultou numa pessoa ferida, que precisou ser socorrida por uma equipe de resgate da Rodosol.
"No meio deles, um furou o pneu. Os que estavam atrás e do lado saíram batendo, caindo, e se espalharam na pista. Eu vinha de carro atrás, na velocidade da via, e consegui frear, mas poderia ter sido uma tragédia", explicou o coronel Wagner Borges, do Corpo de Bombeiros, ao G1 ES.
O militar passava pelo local no momento do acidente. Ele contou ao site que eram cerca de 100 ciclistas, que usavam equipamentos de segurança, como capacete e luvas, o que ajudou a maioria a não se machucar. O trânsito ficou parado por alguns minutos e não foi registrado engarrafamento na rodovia.
(Com informações do G1 ES)

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