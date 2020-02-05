Projeto que obriga supermercados do ES a fornecer sacolas ecológicas é vetado

Sacolas usadas para embalar os produtos são amplamente utilizadas para acomodar o lixo doméstico Crédito: Divulgação

O Projeto de Lei 150/2019 acrescentava novos artigos à redação original da Lei 9.896/2012, que já tornava obrigatório o fornecimento de embalagens biodegradáveis ou oxibiodegradáveis. Segundo Favatto, a medida iria auxiliar o consumidor na separação de resíduos reciclável e não aproveitável, quando houve a reutilização das sacolas.

O PL 150/2019 tramitou em regime de urgência e recebeu parecer oral conjunto pela aprovação das comissões de Justiça, de Defesa do Consumidor, de Meio Ambiente e de Finanças.

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De acordo com o veto parcial do governador, houve presença de inconstitucionalidade sobre alguns artigos do texto proposto. O texto afirma que exigir essa a resistência mínima de 4 kg por sacola "apenas implica custos adicionais aos empresários, notadamente aos pequenos, que poderiam cumprir a lei a partir de sacolas plásticas mais leves e mais baratas".

"Também sai prejudicado o meio ambiente, que acaba sendo onerado com mais emissão de sacolas plásticas desnecessariamente. Basta pensar na hipótese de compra de um medicamento em uma farmácia: para um produto de peso de 50g (cinquenta gramas), seria necessária a disponibilização de uma sacola com capacidade para produtos de 4kg , algo totalmente desproporcional" Texto do veto -