Frio deve permanecer no Espírito Santo

Madrugadas de quarta e quinta-feira ainda podem ser um pouco mais frias do que a de terça-feira (11), que teve recorde de frio batido na capital

Publicado em 9 de julho de 2019 às 20:34 - Atualizado há 6 anos

Frio deve continuar no Espírito Santo até sexta-feira (12) Crédito: Marcelo Prest

O friozinho chegou no Espírito Santo e, de acordo com o Instituto Climatempo, veio para ficar — pelo menos até o final desta semana. É que a parte mais intensa desta forte onda de frio que chegou ao Brasil já está sobre o mar, e tende se afastar pouco a pouco do país somente a partir de sexta-feira (12).

Ainda que este afastamento esteja relativamente perto de acontecer, o ar ainda deve permanecer muito frio sobre todo o Estado do Espírito Santo nesta quarta. Em muitas áreas capixabas, o instituto aponta que as madrugadas de quarta e quinta-feira (11) ainda podem ser um pouco mais frias do que a de terça-feira (9), que teve recorde de frio batido em Vitória.

O Climatempo reforça que pode esfriar mais nas próxima madrugadas em Vitória, e até o dia 11 deste mês ainda há previsão de um novo recorde de frio para a capital — que registrou 13,5ºC na madrugada desta terça-feira (9).

Nas madrugadas de 10 e 11 de julho, várias áreas capixabas ainda poderão registrar temperatura um pouco abaixo dos 10°C. Na Região Serrana, o frio em torno dos 5°C poderá se repetir.

COMO DEVE FICAR O TEMPO?

A parte mais intensa desta massa de ar frio já está sobre o mar e vai se afastando pouco a pouco do Brasil no decorrer desta semana, o que vai permitir uma gradual elevação da temperatura. O frio na madrugada começa a diminuir a partir desta sexta-feira (12). A elevação da temperatura deverá ser mais notada à tarde, até com sensação de calor.

O tempo deve permanecer seco no Espírito Santo no decorrer da semana, sem previsão de chuva. O sol deve aparecer forte, junto de algumas nuvens. Pode ocorrer névoa e nevoeiro no início das manhãs em baixadas e nas serras por causa do frio da madrugada.

