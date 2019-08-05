E o friozinho continua...

Frio deve permanecer durante toda a semana no ES

Novo sistema meteorológico de massa de origem polar já paira sobre o Estado; friozinho deve permanecer em terras capixabas até sexta-feira (9)

Publicado em 5 de agosto de 2019 às 20:33 - Atualizado há 6 anos

Friozinho deve continuar no Espírito Santo até o final desta semana Crédito: Vitor Jubini | GZ

A frente fria se despediu dos capixabas, mas o friozinho não quis ir embora e deve permanecer no Espírito Santo — pelo menos até o final desta semana. De acordo com meteorologista João Bossa do Instituto Climatempo, um sistema vai intensificar os ventos na costa do Estado, trazendo umidade e temperaturas baixas para terras capixabas.

A adversidade que passou por terras capixabas no último final de semana já está na altura do sul da Bahia, mas a circulação de ventos provocadas pelo novo sistema meteorológico de massa de origem polar vai proporcionar formação de áreas de instabilidade no Espírito Santo.

"Com os ventos marítimos, vai aumentar a nebulosidade. Por conta disto, essa massa de origem polar vai fazer com que a temperatura fique mais baixa no decorrer dos próximos dias, pelo menos até a sexta-feira (10), mesmo que a frente fria tenha se afastado", explicou.

VENTOS FORTES

O sistema de alta pressão no oceano poderá provocar ventos moderados. Na Região Serrana, os ventos podem chegar até 70 quilômetros por hora, com rajadas muito fortes.

"A adversidade por é mais intensa por conta das condições locais, por ser uma região mais alta", detalhou João.

PREVISÃO PARA A SEMANA

Terça-feira

A previsão para esta terça-feira (6) é de que o dia fique muito nebuloso na Grande Vitória, com chuvas rápidas. Pode chover de forma fraca a moderada. Para o Norte do Estado, o céu também vai ficar encoberto. O dia deve ser predominantemente chuvoso por lá.

Quarta-feira

A medida que o sistema vai se deslocando pelo oceano, a previsão é de que chova em boa parte do Espírito Santo. "Principalmente na divisa com o Rio de Janeiro e áreas próximas do Vale do Rio Doce", explicou o meteorologista.

Quinta-feira

Na quinta, quando o sistema se afastar bastante da costa do Espírito Santo, a temperatura deve voltar a subir de leve mas, ainda assim, a noite, a mínima é de 17ºC e de dia, a máxima de 25ºC.

Sexta-feira

Já a partir da sexta-feira, a temperatura deve subir mais ainda chegando perto dos 30ºC de dia, podendo esfriar um pouco a noite. O sábado e o domingo devem ter temperaturas similares à de sexta-feira.

Este vídeo pode te interessar

Viu algum erro?

Fale com a redação Informar erro! Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem. Fale com a gente Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta