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Previsão do Tempo

Frente fria que chegou ao ES já tem data para ir embora

Temperaturas caíram, mas na sexta-feira o tempo já pode mudar. Previsão é de fim de semana com sol

Publicado em 14 de Agosto de 2019 às 12:28

Dr. Manoel Rocha

Dr. Manoel Rocha

Publicado em 

14 ago 2019 às 12:28
Chuva e frio na Grande Vitória - 14/08/2019 Crédito: Vitor Jubini
A frente fria que chegou ao Espírito Santo nesta quarta-feira (14) já tem data para acabar. De acordo com o Climatempo, o final de semana do capixaba será de sol e, a partir de sexta-feira (16), já será possível perceber a temperatura subindo.
A tendência, de acordo com a equipe de meteorologia, é de um final de semana quente, com predominância de uma massa de ar seco que deve afastar as condições de chuva.
Ainda nesta quarta-feira (14), no entanto, os ventos contribuem para o aumento da nebulosidade no Sul do Estado e na Região Metropolitana, com possibilidade de pancadas de chuva. A previsão de alagamentos e raios foi descartada pelo centro meteorológico. Já na quinta-feira (15), os ventos frios continuam mas não deverá chover.
Em alto-mar há previsão de ventos fortes, com risco de ressaca, e ondas que podem atingir dois metros.
Frente fria que chegou ao ES já tem data para ir embora

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