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Alagamento

Fóruns suspendem expediente em Vila Velha devido à chuva

De acordo com o Tribunal de Justiça do Espírito Santo, os alagamentos impediram o acesso às unidades do município
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

26 out 2018 às 21:44

Publicado em 26 de Outubro de 2018 às 21:44

Estacionamento do Fórum de Vila Velha, em Boa Vista Crédito: Kaique Dias | Rádio CBN | Arquivo
O expediente no Fóruns de Boa Vista e da Prainha, em Vila Velha, foram suspensos nesta sexta-feira devido à forte chuva que atinge a Grande Vitória desde a tarde desta sexta-feira (26).
De acordo com o Tribunal de Justiça do Espírito Santo, os alagamentos impediram o acesso às unidades do município.
Além desses bairros, também houve registros na Avenida Carlos Lindenberg, em Cobilândia; Aribiri, no entorno do Terminal de São Torquato; Avenida Luciano das Neves, em Boa Vista; Avenida Jerônimo Monteiro, na Glória; e Guaranhus.
> Alagamentos interditam avenidas e até a BR 101 na Grande Vitória

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