Fóruns suspendem expediente em Vila Velha devido à chuva

O expediente no Fóruns de Boa Vista e da Prainha, em Vila Velha, foram suspensos nesta sexta-feira devido à forte chuva que atinge a Grande Vitória desde a tarde desta sexta-feira (26).
De acordo com o Tribunal de Justiça do Espírito Santo, os alagamentos impediram o acesso às unidades do município.
Além desses bairros, também houve registros na Avenida Carlos Lindenberg, em Cobilândia; Aribiri, no entorno do Terminal de São Torquato; Avenida Luciano das Neves, em Boa Vista; Avenida Jerônimo Monteiro, na Glória; e Guaranhus.