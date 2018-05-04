Final de semana será com pancadas fracas de chuva em todo o ES

Nuvens vindas do mar são responsáveis por pancadas fracas de chuva que podem acontecer a qualquer momento Crédito: Marcelo Prest

A previsão para o primeiro final de semana do mês é de chuva fina e calor até domingo. Segundo o Climatempo, nuvens vindas do mar são responsáveis por pancadas fracas que podem acontecer a qualquer momento.

Nesta sexta-feira (4), que amanheceu com neblina e chuva na Grande Vitória, o sol aparece, mas a chuva fina pode voltar a qualquer momento na Capital. A máxima esperada para hoje é de 29° C e a mínima é de 19° C.

No sábado (5), e no domingo (6), o tempo deve se manter da mesma forma, com pancadas de chuva fraca a qualquer momento do dia, períodos de sol e tempo quente. A chuva vem de nuvens que antes estavam próximas do mar, por isso, esse tempo deve ser esperado para as regiões litorâneas. A temperatura pode variar de 18°C a 29ºC.