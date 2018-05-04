Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Capixaba
  • GV
  • Final de semana será com pancadas fracas de chuva em todo o ES
Previsão do Tempo

Final de semana será com pancadas fracas de chuva em todo o ES

Nuvens vindas do litoral serão responsáveis por chuvas finas durante todo o final de semana. Na segunda-feira (7), o tempo deve ser ensolarado

Publicado em 04 de Maio de 2018 às 14:15

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

04 mai 2018 às 14:15
Nuvens vindas do mar são responsáveis por pancadas fracas de chuva que podem acontecer a qualquer momento Crédito: Marcelo Prest
A previsão para o primeiro final de semana do mês é de chuva fina e calor até domingo. Segundo o Climatempo, nuvens vindas do mar são responsáveis por pancadas fracas que podem acontecer a qualquer momento. 
Nesta sexta-feira (4), que amanheceu com neblina e chuva na Grande Vitória, o sol aparece, mas a chuva fina pode voltar a qualquer momento na Capital. A máxima esperada para hoje é de 29° C e a mínima é de 19° C.
No sábado (5), e no domingo (6), o tempo deve se manter da mesma forma, com pancadas de chuva fraca a qualquer momento do dia, períodos de sol e tempo quente. A chuva vem de nuvens que antes estavam próximas do mar, por isso, esse tempo deve ser esperado para as regiões litorâneas. A temperatura pode variar de 18°C a 29ºC.
Na segunda-feira (7), a previsão do Climatempo é de que a chuva cesse e o sol predomine na Grande Vitória, com temperatura variando entre 19ºC e 28°C.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Coluna Pelo Mercado - Fim de Expediente - CBN 30 anos
Credibilidade e conexão com o público marcam "Fim de Expediente" especial para celebrar os 30 anos da CBN Vitória
Juliano Gauche e Mário Lúcio farão show no Parque Cultural Casa do Governador
Show internacional e lançamento de disco agitam Vila Velha neste fim de semana
Incêndio destruiu galpões de empresa de móveis em Cariacica
Incêndio de grandes proporções destrói galpões de empresa de móveis em Cariacica

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados