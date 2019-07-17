Jardim Limoeiro

Feto é encontrado em estação de esgoto de condomínio na Serra

O caso chocou moradores e funcionários do condomínio em Jardim Limoeiro

Publicado em 17 de julho de 2019 às 12:49 - Atualizado há 6 anos

Feto é encontrado em rede de esgoto de condomínio em Jardim Limoeiro na Serra Crédito: Reprodução/TV Gazeta

Um feto foi encontrado na rede de esgoto de um condomínio em Jardim Limoeiro, na Serra. Por volta das 16h30 desta terça-feira (16) funcionários foram realizar a limpeza da estação de tratamento de esgoto e, quando foram levantar a tampa de concreto para iniciar o trabalho, acabaram encontrando o feto.

Ao se deparar com essa situação, ele suspenderam os trabalhos e ligaram para o síndico informando do ocorrido. De acordo com o síndico José Dalton Barbosa, em entrevista à TV Gazeta, moradores e funcionários ficaram assustados com a situação, já que nunca tinham visto algo assim.

A Polícia Militar foi acionada e isolou o local até a chegada da Polícia Civil e da Pericia. A suspeita é que o feto tinha 26 semanas.

Este vídeo pode te interessar

Viu algum erro?

Fale com a redação Informar erro! Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem. Fale com a gente Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta