Feto é encontrado em estação de esgoto de condomínio na Serra

O caso chocou moradores e funcionários do condomínio em Jardim Limoeiro

Gazeta Online

Publicado em 17 de julho de 2019 às 12:49

 - Atualizado há 6 anos

Feto é encontrado em rede de esgoto de condomínio em Jardim Limoeiro na Serra Crédito: Reprodução/TV Gazeta

Um feto foi encontrado na rede de esgoto de um condomínio em Jardim Limoeiro, na Serra. Por volta das 16h30 desta terça-feira (16) funcionários foram realizar a limpeza da estação de tratamento de esgoto e, quando foram levantar a tampa de concreto para iniciar o trabalho, acabaram encontrando o feto.

> Feto é encontrado por crianças em terreno baldio em Vila Velha

Ao se deparar com essa situação, ele suspenderam os trabalhos e ligaram para o síndico informando do ocorrido. De acordo com o síndico José Dalton Barbosa, em entrevista à TV Gazeta, moradores e funcionários ficaram assustados com a situação, já que nunca tinham visto algo assim.

A Polícia Militar foi acionada e isolou o local até a chegada da Polícia Civil e da Pericia. A suspeita é que o feto tinha 26 semanas.

