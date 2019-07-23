Home
>
Grande Vitória
>
Estudante do ES morre no mar de Angra dos Reis, no Rio

Estudante do ES morre no mar de Angra dos Reis, no Rio

Denise Gasques, de 24 anos, era paulista e iria se formar em arquitetura ainda este ano. Ela morava em Jardim da Penha, em Vitória, desde os 11 anos

Gazeta Online

Publicado em 23 de julho de 2019 às 19:22

 - Atualizado há 6 anos

Estudante do ES morre no mar de Angra dos Reis, no Rio Crédito: Facebook

Uma estudante de arquitetura da Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes) foi encontrada morta no mar da Praia de Caxadaço, em Angra dos Reis, no Rio de Janeiro, no início da tarde desta terça-feira (23). De acordo com Joana Ribeiro, amiga de longa data da estudante, Denise estava desaparecida desde domingo (21), dia em que saiu com um grupo para fazer trilha até a praia.

Recomendado para você

O suspeito, de 19 anos, era um dos chefes do tráfico do bairro Guaranhuns, mas morava em Nova Itaparica

Traficante ligado ao TCP é preso ao entrar em carro de aplicativo em Vila Velha

Farmacêutico não entendeu a prescrição e orientou que a paciente voltasse ao médico para buscar uma nova; médico ironizou a situação e o caso ganhou repercussão

Receituário ilegível e mensagem ofensiva de médico em Vila Velha geram revolta nas redes sociais

Acidente aconteceu na tarde desta quinta-feira (11), no bairro Porto de Santana; não há registros de feridos

Caminhão derruba postes e interdita rua em Cariacica

Denise Gasques, de 24 anos, era paulista e iria se formar ainda este ano. Ela morava em Jardim da Penha, em Vitória, desde os 11 anos.

> Motorista de aplicativo desaparecido foi visto em posto de Vila Velha

"Denise foi para lá na quarta-feira (17), foi para Ilha Grande, estava tudo bem. No domingo pela manhã, ela e um grupo de pessoas saiu para fazer uma trilha. Ela e outro rapaz acabaram se distanciando do restante porque estavam mais à frente. Em um certo momento, chegaram na praia para esperar o grupo. Eles estavam em cima de uma pedra", explicou.

Aspas de citação

Está muito difícil lidar com essa notícia. A família está devastada. Nós éramos amigas havia oito anos, quase irmãs

Joana Ribeiro, amiga de Denise
Aspas de citação

Segundo relatos, Denise e o amigo aguardavam os outros colegas quando foram atingidos por uma onda forte, que arrastou os dois para o mar. O amigo foi arremessado contra a água, e a estudante ficou presa na pedra. O corpo dela foi encontrado no início da tarde desta terça-feira (23).

Aspas de citação

Ele foi resgatado no mesmo dia, logo após o acidente quando a onda passou e varreu a pedra. Ela já tinha desaparecido porque o mar estava forte, alto e revolto. Ele conseguiu se segurar em um tronco de árvore que estava no mar. Ficou preso até o restante do grupo chegar e pedir por socorro. Ele foi resgatado de helicóptero

Joana Ribeiro, amiga de Denise
Aspas de citação

A família de Denise foi até Angra dos Reis acompanhar as buscas pela estudante já na segunda-feira (22).

Ainda não há informações informações sobre o sepultamento de Denise. O corpo encontrado foi encaminhado para o Instituto Médico Legal (IML) da cidade.

Este vídeo pode te interessar

  • Viu algum erro?
  • Fale com a redação

Tópicos Relacionados

afogamento arquitetura mar vitória

A Gazeta integra o

The Trust Project
Saiba mais