Estudante do ES morre no mar de Angra dos Reis, no Rio

Publicado em 23 de julho de 2019 às 19:22
- Atualizado há 6 anos
Uma estudante de arquitetura da Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes) foi encontrada morta no mar da Praia de Caxadaço, em Angra dos Reis, no Rio de Janeiro, no início da tarde desta terça-feira (23). De acordo com Joana Ribeiro, amiga de longa data da estudante, Denise estava desaparecida desde domingo (21), dia em que saiu com um grupo para fazer trilha até a praia.
Denise Gasques, de 24 anos, era paulista e iria se formar ainda este ano. Ela morava em Jardim da Penha, em Vitória, desde os 11 anos.
"Denise foi para lá na quarta-feira (17), foi para Ilha Grande, estava tudo bem. No domingo pela manhã, ela e um grupo de pessoas saiu para fazer uma trilha. Ela e outro rapaz acabaram se distanciando do restante porque estavam mais à frente. Em um certo momento, chegaram na praia para esperar o grupo. Eles estavam em cima de uma pedra", explicou.
Segundo relatos, Denise e o amigo aguardavam os outros colegas quando foram atingidos por uma onda forte, que arrastou os dois para o mar. O amigo foi arremessado contra a água, e a estudante ficou presa na pedra. O corpo dela foi encontrado no início da tarde desta terça-feira (23).
A família de Denise foi até Angra dos Reis acompanhar as buscas pela estudante já na segunda-feira (22).
Ainda não há informações informações sobre o sepultamento de Denise. O corpo encontrado foi encaminhado para o Instituto Médico Legal (IML) da cidade.
