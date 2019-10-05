Home
>
Grande Vitória
>
Espírito Santo: 75 cursos tiveram notas acima da média no Enade

Espírito Santo: 75 cursos tiveram notas acima da média no Enade

O número corresponde a 46,2% dos cursos avaliados no Estado. Fazem parte da lista instituições públicas e privadas

Raquel Lopes

[email protected]

Publicado em 5 de outubro de 2019 às 06:01

 - Atualizado há 6 anos

Alunos da UVV: a faculdade levou nota máxima no Enade Crédito: Fernando Madeira

No Espírito Santo, 75 cursos estão com nota acima da média pelo Exame Nacional de Desempenho dos Estudantes (Enade), sendo 29 com nota 5 e 46 com nota 4. Isso mostra que 46,2% dos cursos no Estado tiveram nota acima da média. Fazem parte da lista instituições públicas e privadas

Recomendado para você

A Polícia Civil informou que ele estava no bairro Santa Helena, na Capital, quando foi encontrada nesta sexta-feira (12)

Mulher que destruiu santos em igreja de Vitória é localizada e presta depoimento

Medida se deu por conta da conclusão da investigação sobre os casos de contaminação ocorridos na unidade decorrentes do fungo Histoplasma capsulatum

Sesa encerra boletins sobre surto que atingiu o Hospital Santa Rita

José Roberto Cassiano de Aquino, de 28 anos, teria ficado com ciúmes da esposa que solicitou uma corrida e cometeu o crime

Polícia pede ajuda para localizar suspeito de esfaquear motorista de app em Linhares

As instituições de ensino superior que obtiveram cursos com nota máxima foram:  Ufes, Ifes,  UVV, Faesa,  Faculdade Integrada de Aracruz, Faculdade São Geraldo,  Multivix, Fucape, Faculdade do Espírito Santo, Faesa, FDV, Centro Universitário São Camilo e Unesc.

Os dados foram divulgados pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep) nesta sexta-feira (4).

O Enade é o exame aplicado pelo governo federal aos estudantes concluintes, ou seja, que estão no último ano da graduação. Ele é um dos indicadores de qualidade da educação superior.

Levando em consideração o desempenho dos estudantes nas provas, os cursos são classificados seguindo uma escala de 1 a 5. O conceito 3 reúne a maior parte dos cursos. Aqueles que tiveram um desempenho menor que a maioria recebem conceitos 1 ou 2. Já os que tiveram desempenho superior à maioria recebem 4 ou 5.

Cada curso é avaliado a cada três anos. Os cursos avaliados em 2015 e 2018 foram os de bacharelado das áreas de ciências sociais aplicadas, ciências humanas e áreas afins, e os de tecnologia de gestão e negócio, apoio escolar, hospitalidade e lazer, produção cultural e design.

INSTITUIÇÕES 

Na Faesa, foram quatro cursos com nota 5. São eles: Direito, Administração, Comunicação Social, com ênfase em Publicidade e Propaganda, e Administração. Segundo o reitor da Faesa, Alexandre Nunes Theodoro, as notas apresentadas no Enade mostram que a instituição está cumprindo o propósito de ser o melhor centro universitário do Brasil.

“As notas consolidam um trabalho a longo prazo da Faesa. Nos propomos em ser uma instituição de excelência, uma das evidências que estamos conseguindo cumprir o propósito é pela nota do Enade”, disse.

Leia mais

Imagem - Ufes tem três cursos com nota máxima no Enade. Veja quais são

Ufes tem três cursos com nota máxima no Enade. Veja quais são

Imagem - MEC estuda punição para aluno que tiver nota baixa no ENADE

MEC estuda punição para aluno que tiver nota baixa no ENADE

Imagem - Enade: cresce o número de cursos com nota máxima no Espírito Santo

Enade: cresce o número de cursos com nota máxima no Espírito Santo

Na UVV, foram quatro cursos com nota 5:  Administração, Comunicação Social, com ênfase em Jornalismo e Publicidade e Propaganda, e Tecnologia em Gestão de Recursos Humanos. Não houve curso com notas 1 e 2. O vice-reitor da UVV, Rafael Galveas, disse que a universidade sempre está preocupada em oferecer o que há de mais novo, por isso ocorrem mudanças constantes nas grades curriculares.

“A gente vê o que o mercado está demandando e adaptamos a grade curricular do curso de maneira rápida. Prezamos pela qualidade do ensino, nas aulas misturamos a parte teórica e prática, fazemos debates, salas de aulas invertidas. Utilizamos metodologias novas que fazem com que o aluno tenha mais absorção do conteúdo”, disse.

O aluno do 6° período de Jornalismo da UVV, Victor de Andrade Almeida, avalia que o curso da instituição tem qualidade. “Os professores nos ajudam bastante em tudo que precisamos. Além disso, a universidade oferece uma boa estrutura, há bons equipamentos disponíveis”, disse.

FUCAPE 

Dos três cursos avaliados pela Fucape, todos tiveram nota acima da média. Os cursos de Ciências Contábeis e Ciências Econômicas tiveram nota 5e  o curso de Administração teve nota 4. O diretor-presidente da Instituição, Valcemiro Nossa, destacou que os méritos alcançados são os resultados de todas as ações planejadas e executadas pela faculdade.

“A qualidade do corpo docente e do conteúdo das aulas, os intercâmbios internacionais e pesquisas feitos com os alunos, são fatores que contribuem para uma excelente qualificação profissional e acadêmica dos estudantes. É o resultado disso tudo que  faz os nossos cursos estarem entre os primeiros do Brasil”, explicou.

CONFIRA A AVALIAÇÃO DE TODOS OS CURSOS

Este vídeo pode te interessar

  • Viu algum erro?
  • Fale com a redação

Tópicos Relacionados

espírito santo

A Gazeta integra o

The Trust Project
Saiba mais