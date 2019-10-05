Ensino Superior

Espírito Santo: 75 cursos tiveram notas acima da média no Enade

O número corresponde a 46,2% dos cursos avaliados no Estado. Fazem parte da lista instituições públicas e privadas

Publicado em 5 de outubro de 2019 às 06:01 - Atualizado há 6 anos

Alunos da UVV: a faculdade levou nota máxima no Enade Crédito: Fernando Madeira

No Espírito Santo, 75 cursos estão com nota acima da média pelo Exame Nacional de Desempenho dos Estudantes (Enade), sendo 29 com nota 5 e 46 com nota 4. Isso mostra que 46,2% dos cursos no Estado tiveram nota acima da média. Fazem parte da lista instituições públicas e privadas

As instituições de ensino superior que obtiveram cursos com nota máxima foram: Ufes, Ifes, UVV, Faesa, Faculdade Integrada de Aracruz, Faculdade São Geraldo, Multivix, Fucape, Faculdade do Espírito Santo, Faesa, FDV, Centro Universitário São Camilo e Unesc.

Os dados foram divulgados pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep) nesta sexta-feira (4).

O Enade é o exame aplicado pelo governo federal aos estudantes concluintes, ou seja, que estão no último ano da graduação. Ele é um dos indicadores de qualidade da educação superior.

Levando em consideração o desempenho dos estudantes nas provas, os cursos são classificados seguindo uma escala de 1 a 5. O conceito 3 reúne a maior parte dos cursos. Aqueles que tiveram um desempenho menor que a maioria recebem conceitos 1 ou 2. Já os que tiveram desempenho superior à maioria recebem 4 ou 5.

Cada curso é avaliado a cada três anos. Os cursos avaliados em 2015 e 2018 foram os de bacharelado das áreas de ciências sociais aplicadas, ciências humanas e áreas afins, e os de tecnologia de gestão e negócio, apoio escolar, hospitalidade e lazer, produção cultural e design.

INSTITUIÇÕES

Na Faesa, foram quatro cursos com nota 5. São eles: Direito, Administração, Comunicação Social, com ênfase em Publicidade e Propaganda, e Administração. Segundo o reitor da Faesa, Alexandre Nunes Theodoro, as notas apresentadas no Enade mostram que a instituição está cumprindo o propósito de ser o melhor centro universitário do Brasil.

“As notas consolidam um trabalho a longo prazo da Faesa. Nos propomos em ser uma instituição de excelência, uma das evidências que estamos conseguindo cumprir o propósito é pela nota do Enade”, disse.

Na UVV, foram quatro cursos com nota 5: Administração, Comunicação Social, com ênfase em Jornalismo e Publicidade e Propaganda, e Tecnologia em Gestão de Recursos Humanos. Não houve curso com notas 1 e 2. O vice-reitor da UVV, Rafael Galveas, disse que a universidade sempre está preocupada em oferecer o que há de mais novo, por isso ocorrem mudanças constantes nas grades curriculares.

“A gente vê o que o mercado está demandando e adaptamos a grade curricular do curso de maneira rápida. Prezamos pela qualidade do ensino, nas aulas misturamos a parte teórica e prática, fazemos debates, salas de aulas invertidas. Utilizamos metodologias novas que fazem com que o aluno tenha mais absorção do conteúdo”, disse.

O aluno do 6° período de Jornalismo da UVV, Victor de Andrade Almeida, avalia que o curso da instituição tem qualidade. “Os professores nos ajudam bastante em tudo que precisamos. Além disso, a universidade oferece uma boa estrutura, há bons equipamentos disponíveis”, disse.

FUCAPE

Dos três cursos avaliados pela Fucape, todos tiveram nota acima da média. Os cursos de Ciências Contábeis e Ciências Econômicas tiveram nota 5e o curso de Administração teve nota 4. O diretor-presidente da Instituição, Valcemiro Nossa, destacou que os méritos alcançados são os resultados de todas as ações planejadas e executadas pela faculdade.

“A qualidade do corpo docente e do conteúdo das aulas, os intercâmbios internacionais e pesquisas feitos com os alunos, são fatores que contribuem para uma excelente qualificação profissional e acadêmica dos estudantes. É o resultado disso tudo que faz os nossos cursos estarem entre os primeiros do Brasil”, explicou.

CONFIRA A AVALIAÇÃO DE TODOS OS CURSOS

