Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Capixaba
  • GV
  • Escrever o ano '20' em vez de '2020' pode aumentar o risco de golpes?
Especialista explica

Escrever o ano '20' em vez de '2020' pode aumentar o risco de golpes?

Mensagem que circula nas redes sociais orienta as pessoas a sempre escreverem a data com os quatro algarismos. Especialistas aprovam o cuidado e dão outras orientações
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

29 dez 2019 às 17:28

Publicado em 29 de Dezembro de 2019 às 17:28

Homem assina um contrato Crédito: Pixabay
Em meio a retrospectivas e previsões para 2020, uma mensagem que tem viralizado nas redes sobre o próximo ano é quanto à forma como ele deve ser escrito em documentos públicos e particulares. Um dos conteúdos compartilhados diz para as pessoas tomarem cuidado ao identificar o ano apenas com 20 em vez de 2020, já que alguém mal intencionado poderia acrescentar outros dois algarismos e mudar a data para 2019 ou 2018, por exemplo.
O tabelião de notas e membro do Sindicato dos Notários e Registradores do Espírito Santo (Sinoreg-ES) Bruno Bittencourt afirma que o cuidado é válido, principalmente para as pessoas que estão fazendo contratos particulares, aqueles que são firmados entre duas partes e não são formalmente registrados. Em contratos públicos, aqueles firmados em cartórios, é obrigatório escrever a data por inteiro e por extenso.

Veja Também

Simpatias e dicas de finanças para passar 2020 com dinheiro no bolso

Veja o que funciona na virada do ano na Grande Vitória

Para fugir da fila, veja como jogar na Mega da Virada pela internet

Colocar apenas o 20 ao identificar o ano não invalida um contrato, mas é sempre bom escrever a data por inteiro e, se possível, inserir por extenso também. Vamos supor que uma pessoa casada coloque apenas o 20 ao identificar a data de um contrato particular para a compra de um bem pelo casal. Caso haja uma separação, isso pode ser alterado e um dos cônjuges pode afirmar que o bem foi comprado antes para não ter que dividi-lo, explica.

CUIDADOS AO FIRMAR UM CONTRATO PARTICULAR

O oficial e tabelião substituto do Cartório do 1º Ofício da 2ª Zona da Serra, Bruno do Vale, dá algumas orientações de cuidados que devem ser tomados ao assinar contratos particulares. Segundo ele, essa modalidade, que são contratos sem registro em cartórios, é a mais comum no Brasil. Veja as dicas abaixo.

Ao rubricar folhas, acrescentar o número da página ao lado da assinatura

É importante que os termos sempre sejam datados para o caso de um contrato que perca a validade com o tempo, e não esteja mais em vigor, não seja retomado por uma das partes para tirar algum tipo de proveito
Assinar contratos com espaços em branco pode dar brechas para que itens que não estavam previstos no acordo sejam adicionados depois da assinatura de uma das partes
Não se deve simplesmente amassar um contrato e jogá-lo no lixo.  Os dados podem ser encontrados por alguém mal intencionado, que pode falsificar assinaturas para forjar um acordo
Ao escrever o número da página na rubrica, que deve ser feita em todas as folhas do documento, a pessoa dificulta que alguém retire alguma página do documento depois de assinado

Veja Também

Restaurantes abertos no réveillon: veja onde comer na Grande Vitória

Atrações nacionais garantem diversão nas festas de réveillon no ES

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Porto Vitória volta a perder, mas segue com chances na Copa Verde
Imagem de destaque
Rosto derretido: entenda como a perda de peso rápida envelhece o rosto
Imagem de destaque
Abobrinha: 7 receitas vegetarianas leves para o jantar

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados