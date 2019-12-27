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R$ 300 milhões

Para fugir da fila, veja como jogar na Mega da Virada pela internet

As apostas podem ser feitas até as 18h (horário de Brasília) do dia 31 deste mês
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

27 dez 2019 às 15:27

Publicado em 27 de Dezembro de 2019 às 15:27

Lotericas Crédito: Wilson Dias/Agência Brasil
Quem sonha em virar milionário, pode tentar a sorte na Mega da Virada deste ano. O prêmio é estimado em R$ 300 milhões e não acumula, ou seja, não havendo apostas premiadas com seis números, o prêmio será rateado entre os acertadores de cinco números e assim sucessivamente.  As apostas podem ser feitas até 18h do dia 31, em qualquer lotérica do país e, para fugir das filas, também no Portal Loterias Caixa.
A aposta simples custa R$ 4,50, mas quem fizer essa opção, segundo a Caixa, tem uma chance em 50 milhões de acertar as seis dezenas premiadas. A aposta de oito números, por exemplo, custa R$ 126, e as chances passam a ser de uma em 1,787 milhão de apostas.

COMO APOSTAR ON-LINE

Clientes com acesso ao Internet Banking CAIXA (IBC) podem fazer suas apostas pelo seu computador pessoal, tablet ou smartphone. Para isso, basta ter conta corrente no banco e ser maior de 18 anos. O valor mínimo da compra no Portal (que pode conter apostas de todas as modalidades disponíveis no site) é de R$ 30,00 e máximo de R$ 500,00 por dia.
Para jogar pela internet, no Portal Loterias Caixa, o apostador precisa ser maior de 18 anos e efetuar um pequeno cadastro. O cliente escolhe seus palpites, insere no carrinho e paga todas as suas apostas de uma só vez, utilizando o cartão de crédito. O valor mínimo da compra no Portal (que pode conter apostas de todas as modalidades disponíveis no site) é de R$ 30,00 e máximo de R$ 500,00 por dia.
Ainda pelo portal, os apostadores podem optar pelos combos de apostas, que podem ser de apenas uma modalidade ou de várias modalidades. Na seleção do combo, o cliente pode escolher entre visualizar os números selecionados em cada aposta ou o formato Surpresinha, no qual o sistema escolhe aleatoriamente os números da aposta, quando da sua efetivação.
Os usuários da plataforma iOS podem realizar suas apostas utilizando o app Loterias Caixa, disponível gratuitamente na Apple Store. Por meio do aplicativo são permitidas apostas na Mega-Sena, Lotofácil, Quina, Lotomania, Timemania, Dupla Sena, Loteca e Dia de Sorte. As apostas podem ser feitas todos os dias e a qualquer hora, durante o período de captação de cada concurso.

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BOLÃO

Para ter mais chances de ganhar, basta formar um grupo, escolher os números da aposta, marcar a quantidade de cotas e registrar em qualquer uma das lotéricas do país. Ao ser registrada no sistema, a aposta gera um recibo de cota para cada participante que, em caso de premiação, poderá resgatar a sua parte do prêmio individualmente.
O preço mínimo de apostas no bolão para os concursos da Mega-Sena é de R$ 10,00 e cada cota deve ser de, pelo menos, R$ 5,00, sendo possível realizar um bolão de, no mínimo, duas e no máximo 100 cotas. A probabilidade de acerto da aposta simples de seis números é de uma em 50 milhões. Já no caso da aposta de 10 números, por exemplo, aumenta para uma em 238 mil.
O apostador também pode adquirir cotas de bolões organizados pelas lotéricas. Basta solicitar ao atendente a quantidade de cotas que deseja e guardar o recibo para conferir a aposta no dia do sorteio. Nesse caso, poderá pagar uma tarifa de serviço adicional de até 35% do valor da cota, a critério da lotérica.

LOCAIS DA SORTE

Na página de Loterias no site da CAIXA é possível conferir detalhes das apostas ganhadoras de todas as modalidades, inclusive de premiações secundárias, dos concursos realizados a partir de agosto de 2018. Ao acessar a página de resultado dos sorteios de cada modalidade, pode-se consultar a cidade e o canal de registro da aposta ganhadora, além de outras informações como: aposta simples ou bolão e quantidade de números apostados.
Com informações da Caixa e da Agência Brasil

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