Para fugir da fila, veja como jogar na Mega da Virada pela internet

Lotericas Crédito: Wilson Dias/Agência Brasil

Quem sonha em virar milionário, pode tentar a sorte na Mega da Virada deste ano. O prêmio é estimado em R$ 300 milhões e não acumula, ou seja, não havendo apostas premiadas com seis números, o prêmio será rateado entre os acertadores de cinco números e assim sucessivamente. As apostas podem ser feitas até 18h do dia 31, em qualquer lotérica do país e, para fugir das filas, também no Portal Loterias Caixa.

A aposta simples custa R$ 4,50, mas quem fizer essa opção, segundo a Caixa , tem uma chance em 50 milhões de acertar as seis dezenas premiadas. A aposta de oito números, por exemplo, custa R$ 126, e as chances passam a ser de uma em 1,787 milhão de apostas.

COMO APOSTAR ON-LINE

Clientes com acesso ao Internet Banking CAIXA (IBC) podem fazer suas apostas pelo seu computador pessoal, tablet ou smartphone. Para isso, basta ter conta corrente no banco e ser maior de 18 anos. O valor mínimo da compra no Portal (que pode conter apostas de todas as modalidades disponíveis no site) é de R$ 30,00 e máximo de R$ 500,00 por dia.

Para jogar pela internet, no Portal Loterias Caixa, o apostador precisa ser maior de 18 anos e efetuar um pequeno cadastro. O cliente escolhe seus palpites, insere no carrinho e paga todas as suas apostas de uma só vez, utilizando o cartão de crédito. O valor mínimo da compra no Portal (que pode conter apostas de todas as modalidades disponíveis no site) é de R$ 30,00 e máximo de R$ 500,00 por dia.

Ainda pelo portal, os apostadores podem optar pelos combos de apostas, que podem ser de apenas uma modalidade ou de várias modalidades. Na seleção do combo, o cliente pode escolher entre visualizar os números selecionados em cada aposta ou o formato Surpresinha, no qual o sistema escolhe aleatoriamente os números da aposta, quando da sua efetivação.

Os usuários da plataforma iOS podem realizar suas apostas utilizando o app Loterias Caixa, disponível gratuitamente na Apple Store. Por meio do aplicativo são permitidas apostas na Mega-Sena, Lotofácil, Quina, Lotomania, Timemania, Dupla Sena, Loteca e Dia de Sorte. As apostas podem ser feitas todos os dias e a qualquer hora, durante o período de captação de cada concurso.

BOLÃO

Para ter mais chances de ganhar, basta formar um grupo, escolher os números da aposta, marcar a quantidade de cotas e registrar em qualquer uma das lotéricas do país. Ao ser registrada no sistema, a aposta gera um recibo de cota para cada participante que, em caso de premiação, poderá resgatar a sua parte do prêmio individualmente.

O preço mínimo de apostas no bolão para os concursos da Mega-Sena é de R$ 10,00 e cada cota deve ser de, pelo menos, R$ 5,00, sendo possível realizar um bolão de, no mínimo, duas e no máximo 100 cotas. A probabilidade de acerto da aposta simples de seis números é de uma em 50 milhões. Já no caso da aposta de 10 números, por exemplo, aumenta para uma em 238 mil.

O apostador também pode adquirir cotas de bolões organizados pelas lotéricas. Basta solicitar ao atendente a quantidade de cotas que deseja e guardar o recibo para conferir a aposta no dia do sorteio. Nesse caso, poderá pagar uma tarifa de serviço adicional de até 35% do valor da cota, a critério da lotérica.

LOCAIS DA SORTE

Na página de Loterias no site da CAIXA é possível conferir detalhes das apostas ganhadoras de todas as modalidades, inclusive de premiações secundárias, dos concursos realizados a partir de agosto de 2018. Ao acessar a página de resultado dos sorteios de cada modalidade, pode-se consultar a cidade e o canal de registro da aposta ganhadora, além de outras informações como: aposta simples ou bolão e quantidade de números apostados.