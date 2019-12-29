Restaurantes abertos no réveillon: veja onde comer na Grande Vitória

É tradição na virada de ano: 31/12 e 1° de janeiro são datas em que grande parte dos restaurantes fica de portas fechadas. Enquanto na Capital, em outros tempos, era quase impossível achar um lugar aberto no feriado, hoje em dia, felizmente, a oferta gastronômica é mais flexível. Especialmente na orla da Grande Vitória e nas principais cidades litorâneas, não faltam locais funcionando no primeiro dia do ano para receber moradores e turistas.
Na Ilha das Caieiras, o festival Moqueca da Virada terá pratos a R$ 59,90 em nove restaurantes, e alguns estarão abertos durante a queima de fogos, no dia 31/12. Reunimos outras dicas de lugares abertos para quem quer beber e petiscar, comer uma sobremesa, um sanduba ou aproveitar almoço e jantar com cardápios que vão do churrasco à moqueca. Confira!
CAFÉS, LANCHONETES E DOCERIAS
Route's Burger & Beer
Hamburgueria. 1/1 - aberto das 18 à 0h. Av. Ranulfo Barbosa dos Santos, 1045, Jardim Camburi, Vitória. (27) 3376-4399.
Caffè Lorenzon
Cafeteria e bistrô. Ano-novo: 31/12 - das 7 às 17h. 1/1 - das 8 às 20h. Av. Hugo Musso, 1243, Praia da Costa, Vila Velha. (27) 3535-3602 .
Super Burger
Hamburgueria. 1/1 - aberto das 18h30 às 23h30 somente com atendimento no local (delivery indisponível). Av. Jerusalém, 422, Campo Grande, Cariacica. (27) 2141-9004.
Urbanos
Hamburgueria. 1/1 - aberto das 18h30 às 23h30. Rua Carlos Martins, 970, Jardim Camburi, Vitória. (27) 2142-3384. Também no Shopping Vitória e em Vila Velha.
Foodies Burger
Hamburgueria. 1/1 - aberto das 19 às 23h30. Av. Anísio Fernandes Coelho, 1630, Jardim da Penha, Vitória. (27) 3207-5200. Também em Jardim Camburi e na Praia do Canto.
Gelato e Arte
Gelateria e café. 31/12 - aberto das 12 às 18h. 1/1 - aberto das 14 às 23h. Rua Dr. Jairo de Matos Pereira, 214, Praia da Costa, Vila Velha. (27) 3020-9636.
Duckbill Cookies & Coffee
Doceria e café. 1/1 - aberto das 14 às 20h. Av. Saturnino de Brito, 1415 - Praia do Canto, Vitória. (27) 3376-1116.
Pop Burguer
Hamburgueria. 1/1 - aberto das 18h30 às 23h40. Av. Braúna, s/s, Colina de Laranjeiras, Serra. (27) 99870-0394.
Rigonito
Sanduicheria. 1/1 - das 18 às 23h. Rua Eugenílio Ramos, 665, Jardim da Penha, Vitória. (27) 3019-2222.
Foliage Café
Cafeteria vegetariana. 31/12 - aberto das 10 às 18h. Fechado em 1/1. Rua 15 de Novembro, 600, Praia da Costa, Vila Velha. (27) 3329-2233.
Chocolateria Brasil
Chocolateria e gelateria. 31/12 - aberto das 11 às 15h. Fechado em 1/1. Rua João da Silva Abreu, 971, Praia do Canto, Vitória. (27) 3322-7783.
RESTAURANTES
Aloha
Cozinha variada. 31/12 - aberto das 11h30 às 16h. 1/1 - das 17 à 0h. Av. Desembargador Dermeval Lyrio, 121, Loja 4, Mata da Praia, Vitória. (27) 3026-1885.
Espaço Maria Mariana
31/12 e 1/1 - aberto das 9h30 às 17h. Av. Atapoã, 10, Manguinhos, Serra. (27) 98826-2441.
King Kone
Pizzaria. 1/1 - aberto das 18 à 0h. Av. Anísio Fernandes Coelho, 1645, Jardim da Penha, Vitória. (27) 3327-3777.
Cabana do Luiz
Cozinha capixaba. 31/12 - aberto das 11 às 18h. 1/1 - das 11 às 23h30. Av. Abido Saad, 2.003, Jacaraípe, Serra. (27) 3252-4883.
Partido Alto
Cozinha capixaba. 1/1 - aberto das 11 à 1h. Rua João da Cruz, 80, Triângulo, Praia do Canto, Vitória. (27) 2142-8559. Rua Carlos Eduardo Monteiro de Lemos, 20, Jardim da Penha, Vitória. (27) 3227-4086.
Cantina Vicenza
Cozinha variada. 31/12 - aberto das 11 às 17h. 1/1 - das 11 às 23h. Rua Professor João Cardoso, 390, Barra do Jucu, Vila Velha. (27) 3260-1416.
Bacalhauzinho
Cozinhas portuguesa e capixaba. 31/12 - das 11h30 às 16h. Fechado em 1/1. Av. Augusto Emílio Estelita Lins, 312, Jardim Camburi, Vitória. (27) 3207-3800.
Domino's (Praia do Canto)
Pizzaria. 1/1 - das 17 às 23h20. Avenida Rio Branco, 1777, Praia do Canto, Vitória. (27) 3315-4746.
Coco Bambu
Cozinha variada. 31/12 - das 11h30 às 15h e das 18 às 22h. 1/1 - das 11h30 às 15h e das 18 à 0h. Shopping Praia da Costa, Rua: Dr. Olivio Lira, 353, Praia da Costa, Vila Velha. (27) 3141-9100 e (27) 99664-9100.
Cia do Caranguejo
Cozinha capixaba. 1/1 - aberto a partir das 11h30. Av. Desembargador Dermeval Lyrio, 55, Mata da Praia, Vitória. (27) 3024-3230.
Outback (Vitória e Vila Velha)
Cozinha variada. 31/12 - aberto das 12 às 16h. 1/1 - a unidade de Vila Velha estará fechada, mas a de Vitória vai funcionar das 13h às 22h30. Shopping Vitória, Avenida Américo Buaiz, 200. (27) 3235-7253. Shopping Vila Velha, Av. Luciano das Neves, 2418, Divino Espírito Santo, Vila Velha. (27) 3533-2126.
Yahoo
Cozinha oriental. 1/1 - a partir das 18h. Rua Carlos Delgado Guerra Pinto, 845, Jardim Camburi, Vitória. (27) 3237-2260.
Bio Gourmet
Cozinha funcional. 31/12 - das 11h30 às 14h30. Fechado em 1/1. Rua Henrique Moscoso, 398, Praia da Costa, Vila Velha. (27) 3208-0021.
Argento Parrilla (Vila Velha)
Cozinha argentina. 31/12 - das 12 às 17h. Fechado em 1/1. Shopping Vila Velha. Av. Luciano das Neves, 2418, Divino Espírito Santo, Vila Velha. (27) 3533-2225.
Pirão
Cozinha capixaba. 31/12 - das 11 às 17h. Fechado em 1/1. Rua Joaquim Lírio, 753, Praia do Canto, Vitória. (27) 3227-1165.
Rancho Beliskão
Cozinha variada. 31/12 - das 11 às 15h. 1/1 - das 11 à 0h. Rua José Célso Cláudio, 134, Jardim Camburi, Vitória. (27) 3337-0800.
Noz Comida Afetiva
Cozinha variada. 31/12 - das 11h30 às 14h30. Fechado em 1/1. Rua Amélia Tartuce Nasser, 865, Jardim da Penha, Vitória. (27) 99719-6394.
Spetacollo (Hortomercado)
Cozinha brasileira. 31/12 - aberto das 11 às 15h. Fechado em 1/1. Hortomercado. Rua Lygia Cândida Cosme, 695, Santa Lúcia, Vitória. (27) 3314-4732.
Atlântica Restaurante (Vitória)
Cozinha capixaba. 31/12 e 1/1 - aberto das 11 às 17h. Av. Anísio Fernandes Coelho, 21, Loja 1, Jardim da Penha, Vitória. (27) 3100-2341.
Atlântica Restaurante (Itaparica, Vila Velha)
Cozinha capixaba. 1/1 - aberto das 11 às 17h. Av. Estudante José Júlio de Souza, 50, Itaparica, Vila Velha. (27) 3140-1967.
Argento Parrilla (Vitória)
Cozinha argentina. 31/12 - aberto das 11 às 17h. Fechado em 1/1. Shopping Vitória, Av. Américo Buaiz, 200, Enseada do Suá, Vitória. (27) 3324-6033.
Aleixo Restaurante
Cozinha contemporânea. 31/12 - aberto das 12 às 16h. Fechado em 1/1. Rua Aleixo Netto, 1204, Praia do Canto, Vitória. (27) 3322-7400.
Recanto Gaúcho
Churrasco à la carte. 31/12 - aberto das 10 às 17h. 1/1 - aberto das 10 à 0h. Avenida Ranulfo Barbosa dos Santos, 111, Jardim Camburi, Vitória. (27) 3237-1162.
Bacana (Vitória, Vila Velha e Serra)
Churrasco à la carte e cozinha brasileira. 31/12 - aberto das 11 às 17h. 1/1 - aberto das 11 às 23h. Av. Rosendo Serapião de Souza Filho, 594, Bairro República, Vitória. Também na Praia da Costa e Bairro de Fátima. (27) 3324-8707.
d'Bem Pedra Azul
Cozinha brasileira. 31/12 e 1/1 - aberto das 11h30 às 16h. Fazenda Fjordland, Rota do Lagarto, Km 2,2, Pedra Azul, Domingos Martins. (27) 99889-4575.
Cantina d'Itália
Cozinha italiana. 31/12 - aberto das 11h às 15h. Fechado em 1/1. Rua João da Cruz, 300, Praia do Canto, Vitória. (27) 3324-6350.
Spaghetti & Cia (Vitória)
Cozinha italiana. 31/12 - das 11h30 às 14h30. Fechado em 1/1. (27) 3224-8866. Av. Leitão da Silva, 377, Bento Ferreira, Vitória. (27) 3324-8866.
Domus Itálica
Cozinha italiana. 31/12 - aberto das 11h30 às 17h. 1/1 - aberto das 11h30 às 17h e das 19 à 0h. Shopping Praia da Costa, entrada principal pela Rua Romero Botelho, Praia da Costa, Vila Velha. (27) 3329-3676.
Terra à Vista (Shopping Moxuara)
Cozinha variada. 31/12 - aberto das 11h30 às 18h. 1/1 - aberto das 11h30 às 22h. Av. Mario Gurgel, 5353, loja 307, São Francisco, Cariacica. (27) 3010-3290.
Pierrot da Praia
Cozinha capixaba e churrasco à la carte. 1/1 - aberto das 11 às 18h. Av. Atapoã, s/n, Manguinhos, Serra. (27) 3243-1677.
Ninho da Roxinha
Cozinha brasileira. 31/12 - aberto das 11 às 17h. Festa de réveillon a partir das 21h (R$ 299 por pessoa). 1/1 - aberto das 11h às 23h. Rua do Limão, 350, Nova Almeida, Serra. (27) 3253-1516.
Do Papa Gourmet
Cozinha variada. 31/12 e 1/1 - aberto das 11 às 16h. Av. Nossa Senhora dos Navegantes, 700, lojas 2 e 3, Praça do Papa, Enseada do Suá, Vitória. (27) 3100-2458.
Oriundi
Cozinha italiana. 31/12 - aberto das 11h30 às 14h. Fechado dia 1/1. Rua Elias Tommasi Sobrinho, 130, Santa Lucia, Vitória. (27) 3227-6989.
Restaurante Boqueirão
31/12 - aberto das 10h às 17h. 1/1 - aberto das 10h às 22h. Rua Belo Horizonte, 71, Meaípe, Guarapari. (27) 3272-1308.
Gaeta
31/12 - aberto das 11h às 18h. 1/1 - aberto das 11h às 23h. Av. Beira Mar, 47, Meaípe, Guarapari. (27) 3272-1202.
Salino Restaurante
31/12 - aberto das 12h às 19h. 1/1 - aberto das 12h à 0h. Rua Joaquim Pereira de Almeida, 40, Ed. Acquamarine, Centro, Guarapari. (27) 3361-1508.
Japa Temaki
Cozinha japonesa. 1/1 - aberto a partir das 18h. Avenida Hugo Musso, 1233 - Praia da Costa. (27) 3201-9201?.
Mocambo Restaurante
Cozinha capixaba. 31/12 - aberto das 11h às 16h. 1/1 - aberto das 11h às 22h. Rua Piraqueaçu, S/N, Santa Cruz, Aracruz. (27) 3250-6293.
BARES
Abertura
31/12 - aberto a partir das 17h. 1/1 - aberto a partir das 17h. Avenida Anísio Fernandes Coelho, 89, Jardim da Penha, Vitória. Também em Jardim Camburi e na Praia do Canto.
Regina Maris (Vila Velha)
Ano-novo: 31/12 - das 11 às 17h. 1/1 - das 11 às 23h. Rua Deolindo Perim, 79, Itapuã, Vila Velha. (27) 3299-0897.
Caranguejo do Assis (Vila Velha)
31/12 - aberto das 11 às 17h. 1/1 - aberto das 12 à meia-noite. Avenida da Praia, 290, Praia de Itaparica, Vila Velha. (27) 3289-8486.
Porquinho Bar
31/12 - das 8 às 16h. 1/1, das 8 à meia-noite. Quiosque 5 da Praia de Camburi, Av. Dante Michelini, Mata da Praia, Vitória.
Caranguejo do Assis (Vitória)
31/12 - das 17 às 23h. 1/1 - das 11 às 23h. Quiosque 6 da Praia de Camburi, Mata da Praia, Vitória. (27) 3376-3800.