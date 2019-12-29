Programe-se

Restaurantes abertos no réveillon: veja onde comer na Grande Vitória

Fique por dentro dos horários de bares, restaurantes, cafés, pizzarias, lanchonetes e docerias nos dias 31/12 e 1º de janeiro. Roteiro inclui litoral e montanhas
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

29 dez 2019 às 12:00

Publicado em 29 de Dezembro de 2019 às 12:00

Moqueca de peixe com camarões VG do restaurante Atlântica Crédito: Fabio Machado/Divulgação
É tradição na virada de ano: 31/12 e 1° de janeiro são datas em que grande parte dos restaurantes fica de portas fechadas. Enquanto na Capital, em outros tempos, era quase impossível achar um lugar aberto no feriado, hoje em dia, felizmente, a oferta gastronômica é mais flexível. Especialmente na orla da Grande Vitória e nas principais cidades litorâneas, não faltam locais funcionando no primeiro dia do ano para receber moradores e turistas.
Na Ilha das Caieiras, o festival Moqueca da Virada terá pratos a R$ 59,90 em nove restaurantes, e alguns estarão abertos durante a queima de fogos, no dia 31/12. Reunimos outras dicas de lugares abertos para quem quer beber e petiscar, comer uma sobremesa, um sanduba ou aproveitar almoço e jantar com cardápios que vão do churrasco à moqueca. Confira!
Cookie com sorvete da doceria Duckbill, na Praia da Canto Crédito: Duckbill/Divulgação

CAFÉS, LANCHONETES E DOCERIAS

Route's Burger & Beer

Hamburgueria. 1/1 - aberto das 18 à 0h. Av. Ranulfo Barbosa dos Santos, 1045, Jardim Camburi, Vitória. (27) 3376-4399.

Caffè Lorenzon

Cafeteria e bistrô. Ano-novo: 31/12 - das 7 às 17h. 1/1 - das 8 às 20h. Av. Hugo Musso, 1243, Praia da Costa, Vila Velha. (27) 3535-3602 .

Super Burger

Hamburgueria. 1/1 - aberto das 18h30 às 23h30 somente com atendimento no local (delivery indisponível). Av. Jerusalém, 422, Campo Grande, Cariacica. (27) 2141-9004.

Urbanos

Hamburgueria. 1/1 - aberto das 18h30 às 23h30. Rua Carlos Martins, 970, Jardim Camburi, Vitória. (27) 2142-3384. Também no Shopping Vitória e em Vila Velha.

Foodies Burger

Hamburgueria. 1/1 - aberto das 19 às 23h30. Av. Anísio Fernandes Coelho, 1630, Jardim da Penha, Vitória. (27) 3207-5200. Também em Jardim Camburi e na Praia do Canto.

Gelato e Arte

Gelateria e café. 31/12 - aberto das 12 às 18h. 1/1 - aberto das 14 às 23h. Rua Dr. Jairo de Matos Pereira, 214, Praia da Costa, Vila Velha. (27) 3020-9636.

Duckbill Cookies & Coffee

Doceria e café. 1/1 - aberto das 14 às 20h. Av. Saturnino de Brito, 1415 - Praia do Canto, Vitória. (27) 3376-1116.

Pop Burguer

Hamburgueria. 1/1 - aberto das 18h30 às 23h40. Av. Braúna, s/s, Colina de Laranjeiras, Serra. (27) 99870-0394.

Rigonito

Sanduicheria. 1/1 - das 18 às 23h. Rua Eugenílio Ramos, 665, Jardim da Penha, Vitória. (27) 3019-2222.

Foliage Café

Cafeteria vegetariana. 31/12 - aberto das 10 às 18h. Fechado em 1/1. Rua 15 de Novembro, 600, Praia da Costa, Vila Velha. (27) 3329-2233.

Chocolateria Brasil

Chocolateria e gelateria. 31/12 - aberto das 11 às 15h. Fechado em 1/1. Rua João da Silva Abreu, 971, Praia do Canto, Vitória. (27) 3322-7783.
Bloomin' Onion, petisco restaurante do Outback  Crédito: Outback/Divulgação

RESTAURANTES

Aloha

Cozinha variada. 31/12 - aberto das 11h30 às 16h. 1/1 - das 17 à 0h. Av. Desembargador Dermeval Lyrio, 121, Loja 4, Mata da Praia, Vitória. (27) 3026-1885.

Espaço Maria Mariana

31/12 e 1/1 - aberto das 9h30 às 17h. Av. Atapoã, 10, Manguinhos, Serra. (27) 98826-2441.

King Kone

Pizzaria. 1/1 - aberto das 18 à 0h. Av. Anísio Fernandes Coelho, 1645, Jardim da Penha, Vitória. (27) 3327-3777.

Cabana do Luiz

Cozinha capixaba. 31/12 - aberto das 11 às 18h. 1/1 - das 11 às 23h30. Av. Abido Saad, 2.003, Jacaraípe, Serra. (27) 3252-4883.

Partido Alto

Cozinha capixaba. 1/1 - aberto das 11 à 1h. Rua João da Cruz, 80, Triângulo, Praia do Canto, Vitória. (27) 2142-8559. Rua Carlos Eduardo Monteiro de Lemos, 20, Jardim da Penha, Vitória. (27) 3227-4086.

Cantina Vicenza

Cozinha variada. 31/12 - aberto das 11 às 17h. 1/1 - das 11 às 23h. Rua Professor João Cardoso, 390, Barra do Jucu, Vila Velha. (27) 3260-1416.

Bacalhauzinho

Cozinhas portuguesa e capixaba. 31/12 - das 11h30 às 16h. Fechado em 1/1. Av. Augusto Emílio Estelita Lins, 312, Jardim Camburi, Vitória. (27) 3207-3800.

Domino's (Praia do Canto)

Pizzaria. 1/1 - das 17 às 23h20. Avenida Rio Branco, 1777, Praia do Canto, Vitória. (27) 3315-4746.

Coco Bambu

Cozinha variada. 31/12 - das 11h30 às 15h e das 18 às 22h. 1/1 - das 11h30 às 15h e das 18 à 0h. Shopping Praia da Costa, Rua: Dr. Olivio Lira, 353, Praia da Costa, Vila Velha. (27) 3141-9100 e (27) 99664-9100.

Cia do Caranguejo

Cozinha capixaba. 1/1 - aberto a partir das 11h30. Av. Desembargador Dermeval Lyrio, 55, Mata da Praia, Vitória. (27) 3024-3230.

Outback (Vitória e Vila Velha)

Cozinha variada. 31/12 - aberto das 12 às 16h. 1/1 - a unidade de Vila Velha estará fechada, mas a de Vitória vai funcionar das 13h às 22h30. Shopping Vitória, Avenida Américo Buaiz, 200. (27) 3235-7253. Shopping Vila Velha, Av. Luciano das Neves, 2418, Divino Espírito Santo, Vila Velha. (27) 3533-2126.

Yahoo

Cozinha oriental. 1/1 - a partir das 18h. Rua Carlos Delgado Guerra Pinto, 845, Jardim Camburi, Vitória. (27) 3237-2260.

Bio Gourmet

Cozinha funcional. 31/12 - das 11h30 às 14h30. Fechado em 1/1. Rua Henrique Moscoso, 398, Praia da Costa, Vila Velha. (27) 3208-0021.

Argento Parrilla (Vila Velha)

Cozinha argentina. 31/12 - das 12 às 17h. Fechado em 1/1. Shopping Vila Velha. Av. Luciano das Neves, 2418, Divino Espírito Santo, Vila Velha. (27) 3533-2225.

Pirão

Cozinha capixaba. 31/12 - das 11 às 17h. Fechado em 1/1. Rua Joaquim Lírio, 753, Praia do Canto, Vitória. (27) 3227-1165.

Rancho Beliskão

Cozinha variada. 31/12 - das 11 às 15h. 1/1 - das 11 à 0h. Rua José Célso Cláudio, 134, Jardim Camburi, Vitória. (27) 3337-0800.

Noz Comida Afetiva

Cozinha variada. 31/12 - das 11h30 às 14h30. Fechado em 1/1. Rua Amélia Tartuce Nasser, 865, Jardim da Penha, Vitória. (27) 99719-6394.

Spetacollo (Hortomercado)

Cozinha brasileira. 31/12 - aberto das 11 às 15h. Fechado em 1/1. Hortomercado. Rua Lygia Cândida Cosme, 695, Santa Lúcia, Vitória. (27) 3314-4732.

Atlântica Restaurante (Vitória)

Cozinha capixaba. 31/12 e 1/1 - aberto das 11 às 17h. Av. Anísio Fernandes Coelho, 21, Loja 1, Jardim da Penha, Vitória. (27) 3100-2341.

Atlântica Restaurante (Itaparica, Vila Velha)

Cozinha capixaba. 1/1 - aberto das 11 às 17h. Av. Estudante José Júlio de Souza, 50, Itaparica, Vila Velha. (27) 3140-1967.

Argento Parrilla (Vitória)

Cozinha argentina. 31/12 - aberto das 11 às 17h. Fechado em 1/1. Shopping Vitória, Av. Américo Buaiz, 200, Enseada do Suá, Vitória. (27) 3324-6033.

Aleixo Restaurante

Cozinha contemporânea. 31/12 - aberto das 12 às 16h. Fechado em 1/1. Rua Aleixo Netto, 1204, Praia do Canto, Vitória. (27) 3322-7400.

Recanto Gaúcho

Churrasco à la carte. 31/12 - aberto das 10 às 17h. 1/1 - aberto das 10 à 0h. Avenida Ranulfo Barbosa dos Santos, 111, Jardim Camburi, Vitória. (27) 3237-1162.

Bacana (Vitória, Vila Velha e Serra)

Churrasco à la carte e cozinha brasileira. 31/12 - aberto das 11 às 17h. 1/1 - aberto das 11 às 23h. Av. Rosendo Serapião de Souza Filho, 594, Bairro República, Vitória. Também na Praia da Costa e Bairro de Fátima. (27) 3324-8707.

d'Bem Pedra Azul

Cozinha brasileira. 31/12 e 1/1 - aberto das 11h30 às 16h. Fazenda Fjordland, Rota do Lagarto, Km 2,2, Pedra Azul, Domingos Martins. (27) 99889-4575.

Cantina d'Itália

Cozinha italiana. 31/12 - aberto das 11h às 15h. Fechado em 1/1. Rua João da Cruz, 300, Praia do Canto, Vitória. (27) 3324-6350.

Spaghetti & Cia (Vitória)

Cozinha italiana. 31/12 - das 11h30 às 14h30. Fechado em 1/1. (27) 3224-8866. Av. Leitão da Silva, 377, Bento Ferreira, Vitória. (27) 3324-8866.

Domus Itálica

Cozinha italiana. 31/12 - aberto das 11h30 às 17h. 1/1 - aberto das 11h30 às 17h e das 19 à 0h. Shopping Praia da Costa, entrada principal pela Rua Romero Botelho, Praia da Costa, Vila Velha. (27) 3329-3676.

Terra à Vista (Shopping Moxuara)

Cozinha variada. 31/12 - aberto das 11h30 às 18h. 1/1 - aberto das 11h30 às 22h. Av. Mario Gurgel, 5353, loja 307, São Francisco, Cariacica. (27) 3010-3290.

Pierrot da Praia

Cozinha capixaba e churrasco à la carte. 1/1 - aberto das 11 às 18h. Av. Atapoã, s/n, Manguinhos, Serra. (27) 3243-1677. 

Ninho da Roxinha

Cozinha brasileira. 31/12 - aberto das 11 às 17h. Festa de réveillon a partir das 21h (R$ 299 por pessoa). 1/1 - aberto das 11h às 23h. Rua do Limão, 350, Nova Almeida, Serra. (27) 3253-1516.

Do Papa Gourmet

Cozinha variada. 31/12 e 1/1 - aberto das 11 às 16h. Av. Nossa Senhora dos Navegantes, 700, lojas 2 e 3, Praça do Papa, Enseada do Suá, Vitória. (27) 3100-2458.

Oriundi

Cozinha italiana. 31/12 - aberto das 11h30 às 14h. Fechado dia 1/1. Rua Elias Tommasi Sobrinho, 130, Santa Lucia, Vitória. (27) 3227-6989.

Restaurante Boqueirão

31/12 - aberto das 10h às 17h. 1/1 - aberto das 10h às 22h. Rua Belo Horizonte, 71, Meaípe, Guarapari. (27) 3272-1308.

Gaeta

31/12 - aberto das 11h às 18h. 1/1 - aberto das 11h às 23h. Av. Beira Mar, 47, Meaípe, Guarapari. (27) 3272-1202.

Salino Restaurante

31/12 - aberto das 12h às 19h. 1/1 - aberto das 12h à 0h. Rua Joaquim Pereira de Almeida, 40, Ed. Acquamarine, Centro, Guarapari. (27) 3361-1508.

Japa Temaki

Cozinha japonesa. 1/1 - aberto a partir das 18h. Avenida Hugo Musso, 1233 - Praia da Costa. (27) 3201-9201?.

Mocambo Restaurante

Cozinha capixaba. 31/12 - aberto das 11h às 16h. 1/1 - aberto das 11h às 22h. Rua Piraqueaçu, S/N, Santa Cruz, Aracruz. (27) 3250-6293.

BARES

Extraordinário, bolinho de polenta com rabada e agrião do Regina Maris. Crédito: Gustavo Gracindo/Divulgação

Abertura

31/12 - aberto a partir das 17h. 1/1 - aberto a partir das 17h. Avenida Anísio Fernandes Coelho, 89, Jardim da Penha, Vitória. Também em Jardim Camburi e na Praia do Canto.

Regina Maris (Vila Velha)

Ano-novo: 31/12 - das 11 às 17h. 1/1 - das 11 às 23h. Rua Deolindo Perim, 79, Itapuã, Vila Velha. (27) 3299-0897.

Caranguejo do Assis (Vila Velha)

31/12 - aberto das 11 às 17h. 1/1 - aberto das 12 à meia-noite. Avenida da Praia, 290, Praia de Itaparica, Vila Velha. (27) 3289-8486.

Porquinho Bar

31/12 - das 8 às 16h. 1/1, das 8 à meia-noite. Quiosque 5 da Praia de Camburi, Av. Dante Michelini, Mata da Praia, Vitória.

Caranguejo do Assis (Vitória)

31/12 - das 17 às 23h. 1/1 - das 11 às 23h. Quiosque 6 da Praia de Camburi, Mata da Praia, Vitória. (27) 3376-3800.

Veja Também

Partiu Guarapari? Novos restaurantes agitam a gastronomia da cidade

5 cardápios de verão para curtir com a chegada da estação

Café gelado também é uma boa pedida no verão; veja dicas

Este vídeo pode te interessar

