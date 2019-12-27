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Horários alterados

Veja o que funciona na virada do ano na Grande Vitória

Réveillon deve movimentar o comércio e as ruas da Grande vitória; veja também as mudanças no trânsito
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

27 dez 2019 às 20:58

Publicado em 27 de Dezembro de 2019 às 20:58

Data: 22/08/2019 - ES - Vitória - Trânsito na Reta da Penha - Editoria: Cidades Crédito: Fernando Madeira
Com o fim de 2019 e o início de 2020, lojas, repartições públicas e o trânsito serão alterados. Prevendo maior fluxo de pessoas e maior movimento na economia,  comércio e prefeituras funcionarão em horário diferenciado. Algumas prefeituras já decretaram ponto facultativo para a terça-feira (31). 
No último dia do ano, terça-feira (31), o capixaba poderá fazer suas compras nos supermercados da Grande Vitória, em sua maioria, funcionando até às 20h.  Os estabelecimentos não serão abertos no dia seguinte ( 1º).
Assim como os supermercados, lojas de rua e shoppings também aproveitam a época do ano para aumentar suas vendas. Os horários de funcionamento também foram alterados para o dia 31. Já no primeiro dia de 2020, as lojas dos principais shoppings da Grande Vitória estarão fechadas e só voltam a funcionar na quinta-feira (2).
No trânsito, a Prefeitura de Vitória promoveu alterações na movimentação dos veículos para a véspera do Ano Novo. Desvios e interdições foram definidas, a maioria na orla de Camburi, e o fluxo de veículos deverá voltar ao normal já na madrugada do dia 1º. No local também acontece um show pirotécnico de 17 minutos.

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