Simpatias e dicas de finanças para passar 2020 com dinheiro no bolso

Daniela Cuzzuol passa o ano inteiro com caroços de uva na carteira para ter boa sorte com o dinheiro Crédito: Ricardo Medeiros

Em toda virada de ano, a arquiteta Daniela Cuzzuol, de 51 anos, repete o mesmo ritual: veste uma roupa nova, usa acessórios dourados, come lentilha e chupa 12 uvas. As sementes da fruta são guardadas na carteira ao longo de todo o ano. Para que tudo isso? Para não faltar dinheiro

"A roupa nova é como se remetesse ao início de uma nova história. Uso sempre uma calcinha branca ou amarela. Não boto pulseira, colar ou brinco de prata. É tudo dourado, por que representa dinheiro. Na noite de réveillon sempre como arroz com lentilha, ela é redondinha e remete à moeda. Não como carne de frango, porque cisca para trás e representa retrocesso. Tudo simbólico, mas faço questão. Acho que ajuda", explica.

Mas, para além de qualquer simpatia, ter um novo ano tranquilo financeiramente depende, sobretudo, de organização.

"O planejamento é manter registrado os gastos e os recebimentos que se têm. Deixar escrito é importante para ter uma melhor noção do que se pode gastar. Registrar sistematicamente todos os gastos. Isso dá melhor noção do que se pode fazer com o dinheiro que se tem", ensina a economista Arilda Teixeira.

Apesar das crenças, Daniela decidiu também que fará um plano de finanças em 2020. "Esse ano estou contando com orientação profissional para definir meus objetivos", afirma a arquiteta.

O planejador financeiro Renan Lima explica porque é importante colocar tudo no papel: "Nosso dinheiro é disputado, é preciso definir para onde ele vai. É importante fazer um levantamento e refletir sobre a vida financeira atual. Se tem dívidas, a pessoa deve focar em pagá-las o quanto antes".

PASSO A PASSO: FAÇA O SEU PLANEJAMENTO FINANCEIRO

Guarde o dinheiro extra Reflita sobre o seu ano de 2019 e determine onde você quer chegar em 2020. Quais são os seus objetivos, as suas metas? Faça uma lista dos seus desejos e sonhos para o ano. Se você tem dívidas, a prioridade é pagá-las. Com a lista de desejos feita, faça as contas para descobrir quanto será necessário para atingir os seus objetivos em 2020. Assim, você vai chegar ao valor que precisará guardar, especialmente, para projetos grandes como a compra do carro, a casa própria ou para o projeto de aposentadoria. Como uma espécie de roteiro de viagem, determine quanto você vai gastar com cada despesa de consumo. Um exemplo: se você ganha R$ 3 mil por mês e vai separar R$ 500 mensais para realizar os seus desejos de 2020, restam R$ 2.500 para o seu consumo mensal. Desse valor, é preciso separar "em envelopes" a quantia para moradia, transporte, compras, alimentação, cartão de crédito. Uma vez definido, esse passa a ser o seu roteiro, o seu orçamento planejado. Ao fazer o planejamento, você pode perceber que tem gastado demais. A dica nesse caso, é reduzir o consumo e se possível arrumar uma renda extra. Mas a ideia aqui não é gastar o que você conseguir a mais, e sim guardar. "Pense em aumentar as suas entradas e passe a não contar com esse dinheiro. Pegue esse extra e direcione para os seus objetivos, que pode ser pagar dívidas ou investir em um sonho", diz Lima.

ENCONTRE FORMAS DE NÃO FUGIR DO ORÇAMENTO

Com o seu planejamento financeiro feito, é preciso segui-lo. Para não fugir do orçamento, vale cancelar o cheque especial e reduzir o limite do cartão de crédito.

"Se você pagar tudo no débito, à vista, não vai ter erro porque você só vai gastar aquilo que tem. Uma estratégia é desabilitar o cheque especial e se você utiliza cartão de crédito, habilita o limite dele para o equivalente ao que você planejou. Se planejou gastar R$ 2 mil com cartão, por que ter limite de R$ 4 mil? A pessoa tem que dificultar o acesso ao crédito e criar ferramentas que lhe ajude a seguir no caminho que você planejou", ensina Lima.

A economista, Arilda Teixeira concorda: "Quando a pessoa se habitua a gastar dentro do que pode, ela consegue equilibrar o orçamento. A palavra é juízo. Com pé no chão tudo se resolve".

TENHA UMA RESERVA DE EMERGÊNCIA

Como imprevistos acontecem, é importante criar o seu próprio crédito: ter uma reserva de emergência. Você vai recorrer a esse dinheiro guardado somente em situações inesperadas e urgentes que surgirem no caminho.

"Quem ainda não tem uma reserva de emergência deve começar a criá-la. Pode ser uma das metas de 2020, guardar R$ 100 por mês para fazer a sua reserva de emergência. É importante ter o suficiente para três meses de despesas. Se você ganha R$ 3 mil por mês, deve ter R$ 9 mil de reserva", orienta o planejador financeiro.

SIMPATIAS E MANDINGAS

Para quem quer faz um planejamento financeiro, mas também quer contar com ajudas sobrenaturais, há também simpatias e mandingas. Porém, elas não vão garantir sucesso financeiro se você gastar além do que devem. Veja algumas:

- PARA TER SAÚDE FINANCEIRA

Você vai precisar de seis moedas douradas de mesmo valor, um saleiro e um açucareiro. Pegue nas moedas e coloque três delas no fundo de um saleiro e as outras três no fundo do açucareiro. O açúcar atrai coisas boas e adoça, enquanto sal representa a primeira forma de soldo ou salário. Nunca deixe faltar sal e açúcar em cima das moedas, e você terá dinheiro na mão para o resto da vida.

- PARA O SEU DINHEIRO RENDER

Toda vez que receber o pagamento (se é um trabalhador assalariado) ou qualquer outra espécie (se for um profissional independente), guarde uma moedinha dentro de um pote de barro. Quando completar o período de 13 meses, dê as moedas para casa da caridade ou para a primeira mulher pobre, com crianças, que encontrar pela rua.

- PARA ENRIQUECER

Na primeira semana do mês, durante todo o ano, procure fazer esta simpatia. Num guardanapo de papel, coloque duas colheres de arroz feito no dia e três folhas de arruda. Embrulhe e guarde este pacotinho na geladeira, por três dias. Ao final deste prazo jogue o pacote num jardim.

- ORAÇÃO DO ENRIQUECIMENTO

Oração: "Ó Deus, criador deste imenso universo, estou aqui para te invocar em favor da minha vida financeira. Que do alto da minha cabeça até a planta dos meus pés, que eu seja envolvido por uma corrente de riqueza. Derrame sobre mim o dom da riqueza para que eu veja a tua glória e proclame a tua existência por onde eu passar. E que o anjo do dinheiro me visite e coloque em minhas mãos o espírito da sorte para que tudo que eu tocar venha prosperar e até o que era para dar errado passe a dar certo! Tu és o dono do ouro e da prata, então venha dos quatro cantos do mundo para me fazer um abençoado e de muitas posses. Manifeste em mim a tua grandeza e me faça ganhar, conquistar e enriquecer, porque tu és um Deus que soma, multiplica e acrescenta. Pelo poder do nome de Jesus Cristo, eu levanto a minha voz e profetizo que a partir deste instante o dinheiro virá em todas as direções e em avalanches de abundâncias. A partir de agora, o meu destino está selado porque sou filho do Deus que criou todas as riquezas do mundo e vou me tornar muito rico. Me dê, ó Pai Celestial, o espírito da sorte para que eu venha acertar em cheio os seis números da Mega-Sena porque para o Senhor tudo é possível! Então, me torne o novo ganhador da Mega-Sena pelo teu poder, pois sei que o Senhor pode interferir em minha vida. É o que eu te peço e determino que irá acontecer, em nome de Jesus Cristo. Amém."

- SANTA EDWIGES: PROTETORA DOS ENDIVIDADOS