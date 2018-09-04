ES: veja lista das escolas públicas com melhor desempenho no Ideb

Escolas estaduais e particulares no Espírito Santo tiveram a maior nota no Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (Ideb), com média de 4,4, conforme já publicado anteriormente no Gazeta Online. No entanto, o Estado não bateu a meta estipulada pelo Ministério da Educação (MEC), que é de 5,1 para esta categoria.
O Espírito Santo também apresentou o melhor desempenho do país, em Língua Portuguesa e Matemática, entre os alunos da 3ª série do ensino médio, no Sistema de Avaliação da Educação Básica (Saeb), edição de 2017. A avaliação foi divulgada na última quinta-feira (30) pelo Ministério da Educação (MEC). Conforme os dados apurados, o Estado avançou 6,2 pontos em Língua Portuguesa, entre 2015 e 2017, obtendo média de 283,7; e cresceu no mesmo período 10,5 pontos em Matemática, alcançando 291,6.
No ranking de notas do Ideb na rede estadual de ensino, com turmas do terceiro ano do Ensino Médio, a Escola Estadual de Ensino Fundamental e Médio Gisela Salloker Fayet em Domingos Martins ficou em primeiro lugar, com 5.9, seguido pela escola Centro Estadual de Ensino Fundamental e Médio em Tempo Integral Braulio Franco, localizada em Muniz Freire, com 5,7.
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