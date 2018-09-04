ES: veja lista das escolas públicas com melhor desempenho no Ideb

também apresentou o melhor desempenho do país, em Língua Portuguesa e Matemática, entre os alunos da 3ª série do ensino médio, no, edição de 2017. A avaliação foi divulgada na última quinta-feira (30) pelo Ministério da Educação (MEC). Conforme os dados apurados, o Estado avançou 6,2 pontos em Língua Portuguesa, entre 2015 e 2017, obtendo média de 283,7; e cresceu no mesmo período 10,5 pontos em Matemática, alcançando 291,6.