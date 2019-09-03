Engavetamento com quatro carros deixa trânsito lento na Serra

Publicado em 3 de setembro de 2019 às 12:17
- Atualizado há 6 anos
Um engavetamento com quatro carros na BR 101, na altura de Central Carapina, na Serra, deixa o trânsito lento na região.
Os veículos estão na faixa da esquerda e o trânsito está fluindo na pista central em apenas uma faixa.
Os envolvidos no acidente não ficaram feridos e, no momento que a reportagem esteve no local, os aguardavam a chegada da Polícia Rodoviária Federal (PRF).
Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem.
Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta
A Gazeta integra o