Home
>
Grande Vitória
>
Engavetamento com quatro carros deixa trânsito lento na Serra

Engavetamento com quatro carros deixa trânsito lento na Serra

Os envolvidos no acidente não tiveram ferimentos

Gazeta Online

Publicado em 3 de setembro de 2019 às 12:17

 - Atualizado há 6 anos

Engavetamento de quatro carros em Central de Carapina Crédito: Caique Verlí

Um engavetamento com quatro carros na BR 101, na altura de Central Carapina, na Serra, deixa o trânsito lento na região.

Recomendado para você

O suspeito, de 19 anos, era um dos chefes do tráfico do bairro Guaranhuns, mas morava em Nova Itaparica

Traficante ligado ao TCP é preso ao entrar em carro de aplicativo em Vila Velha

Farmacêutico não entendeu a prescrição e orientou que a paciente voltasse ao médico para buscar uma nova; médico ironizou a situação e o caso ganhou repercussão

Receituário ilegível e mensagem ofensiva de médico em Vila Velha geram revolta nas redes sociais

Acidente aconteceu na tarde desta quinta-feira (11), no bairro Porto de Santana; não há registros de feridos

Caminhão derruba postes e interdita rua em Cariacica

Os veículos estão na faixa da esquerda e o trânsito está fluindo na pista central em apenas uma faixa.

Os envolvidos no acidente não ficaram feridos e, no momento que a reportagem esteve no local, os aguardavam a chegada da Polícia Rodoviária Federal (PRF).

Este vídeo pode te interessar

  • Viu algum erro?
  • Fale com a redação

Tópicos Relacionados

A Gazeta integra o

The Trust Project
Saiba mais