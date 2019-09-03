Serra

Engavetamento com quatro carros deixa trânsito lento na Serra

Os envolvidos no acidente não tiveram ferimentos

Publicado em 3 de setembro de 2019 às 12:17 - Atualizado há 6 anos

Engavetamento de quatro carros em Central de Carapina Crédito: Caique Verlí

Um engavetamento com quatro carros na BR 101, na altura de Central Carapina, na Serra, deixa o trânsito lento na região.

Os veículos estão na faixa da esquerda e o trânsito está fluindo na pista central em apenas uma faixa.

Os envolvidos no acidente não ficaram feridos e, no momento que a reportagem esteve no local, os aguardavam a chegada da Polícia Rodoviária Federal (PRF).

