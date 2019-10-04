Enade: veja o desempenho das faculdades do Espírito Santo

Publicado em 4 de outubro de 2019 às 18:19
- Atualizado há 6 anos
O Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep) divulgou, nesta sexta-feira (4), os resultados do Exame Nacional de Desempenho dos Estudantes (Enade), que tem como foco avaliar a qualidade dos cursos de ensino superior.
O Enade não avalia todos os cursos ao mesmo tempo. Eles são divididos em três grupos. Em 2015 e 2018, as provas foram aplicadas para alunos de bacharelado das áreas de Ciências Sociais, Ciências Humanas, e tecnólogos de Gestão e Negócios, Produção Cultural e Design. Confira o resultado de 162 cursos de instituições de ensino do Espírito Santo que foram avaliados.
