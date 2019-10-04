Home
Enade: cresce o número de cursos com nota máxima no Espírito Santo

Entre as duas avaliações da mesma área, em 2015 e 2018, o Estado passou de 16  para 29 cursos com conceito 5

Aline Nunes

Repórter / [email protected]

Publicado em 4 de outubro de 2019 às 17:45

 - Atualizado há 6 anos

Alunos em prova: Enade de 2018 avaliou, entre outras áreas, bacharelado de Ciências Sociais e Ciências Humanas Crédito: Shutterstock

O número de cursos com nota máxima no Exame Nacional de Desempenho dos Estudantes (Enade) cresceu no Espírito Santo. Entre as duas avaliações da mesma área, em 2015 e 2018, o Estado passou de 16 para 29 cursos com  conceito 5 em instituições públicas e particulares. O conceito Enade é um dos indicadores de qualidade do ensino superior. 

Enade - cresce o número de cursos com nota máxima no Espírito Santo

O aumento também foi proporcional em relação ao volume de cursos analisados. Em 2015, foram 149 e 10,73% tiveram nota máxima. No ano passado, 162 foram submetidos à avaliação e 17,9% receberam conceito 5. 

O Enade não avalia todos os cursos ao mesmo tempo. Eles são divididos em três grupos. Em 2015 e 2018, as provas foram aplicadas para alunos de bacharelado das áreas de Ciências Sociais, Ciências Humanas, e tecnólogos de Gestão e Negócios, Produção Cultural e Design. 

Numa escala de 1 a 5, a nota 3 é para quem está na média; 4 e 5 para quem está acima, e 1 e 2 para quem está abaixo da média. Nesse contexto, dos cursos que tiveram desempenho a partir do conceito 3, o resultado da avaliação em 2015 e 2018 praticamente ficou inalterado. No Enade mais recente, 83,32% dos cursos apresentaram uma performance mediana ou superior. Na análise anterior, havia sido 83,2%.  Há, ainda, alguns cursos que aparecem "sem conceito", em geral porque apenas um aluno concluinte se submeteu ao exame. 

