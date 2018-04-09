Eles preferem dispensar o carro e o ônibus para fazer tudo a pé

As amigas Vania Marins, Saionara Callegari e Eliene Coelho vão para casa a pé depois do trabalho Bernardo Coutinho Crédito: Bernardo Coutinho

Ficar presa em um congestionamento não faz parte da rotina da servidora pública Eliene Coelho Moreira, de 57 anos. Para não perder tempo no trânsito, ela prefere andar 6,5 quilômetros do trabalho até em casa. Além de poupar o estresse, Eliene investe na saúde e economiza na gasolina.

A servidora pública trabalha no bairro Praia do Suá, em Vitória, e mora na Mata da Praia, também na Capital. A caminhada, segundo Eliene, dura aproximadamente uma hora. No total, são mais de 10 mil passos, mas para tornar a volta para casa mais divertida, ela conta com a companhia de duas amigas do trabalho, que também são suas vizinhas.

Eu penso na minha saúde, no tempo que economizo longe do trânsito e no final do mês vejo a economia no bolso. Uma série de fatores que contribui para voltar andando. Nós vamos conversando e nem sentimos o tempo passar. Acaba que passa rapidíssimo. Vamos caminhando pela orla, explica.

Ao invés de se desgastar em um ônibus lotado preso em um engarrafamento, o técnico em enfermagem Gilberto Pinto, 29, que mora no bairro Jardim América, em Cariacica, prefere acordar mais cedo e dar cerca de seis mil passos para chegar até o Hospital Estadual Central, no Parque Moscoso, em Vitória, onde trabalha.

Gilberto Pinto, técnico em enfermagem, vai para o trabalho a pé Crédito: Bernardo Coutinho

Caminhar é mais saudável do que ficar no trânsito. Saio de casa e vou ao trabalho andando todos os dias. Se tenho tempo, quando saio do trabalho à noite ainda vou andando até minha faculdade, que fica em Consolação, também em Vitória, conta.

Para dar tempo de chegar no trabalho às 7 horas, Gilberto precisa acordar às 5 horas e sair de casa às 6 horas. Ele percorre cerca de 3,6 quilômetros em aproximadamente 40 minutos. Nos dias que ele consegue caminhar até a faculdade, ele anda mais quatro quilômetros, ou seja, quase sete mil passos a mais. Com fones no ouvido curtindo uma música, Gilberto afirma que a caminhada traz mais disposição para viver o dia.

FAZ BEM

O recomendado, segundo o cirurgião cardiovascular Fábio Reis, é que as pessoas caminhem pelo menos 30 minutos por dia, de segunda a sexta-feira. De acordo com o especialista, o exercício melhora a saúde do coração. Não é preciso correr nem levantar peso. A caminhada diminui o risco de infarto e derrame cerebral (AVC), além de queimar calorias, afirma.

Pedestres e ciclistas disputam espaço

Na região da ponte Florentino Avidos as pessoas até conseguem fugir do congestionamento quando decidem fazer o trajeto inteiro, ou parte dele, até o trabalho a pé. No entanto, outro problema aparece: a calçada estreita se torna um espaço disputado entre os pedestres e os ciclistas.

Nós já notamos esse conflito de espaço e fizemos uma ciclofaixa com pequenos trechos de calçada compartilhada. Os ciclistas que saem de Vila Velha e seguem para Vitória devem pegar a ciclofaixa do lado esquerdo da via, na altura do bairro Ilha do Príncipe, explica o secretário de Transportes de Vitória, Tyago Hoffman

Sobre o congestionamento que se forma na região devido ao fluxo de veículos que saem de Cariacica e Vila Velha, Hoffmann afirmou que esse é um problema metropolitano. Nós pegamos uma situação muito caótica e demos uma boa melhorada nela em relação aos ciclistas.

A Prefeitura de Cariacica informa que está elaborando o Plano de Mobilidade Urbana do município e o assunto será incluído no projeto.

Já a Prefeitura de Vila Velha explica que estuda melhorias para garantir fluidez no local. Segundo o órgão, uma alternativa seria a criação de uma ciclorota para estimular a utilização de bicicletas.

Benefícios da caminhada

CAMINHADA

Exercício

Tempo

A Sociedade Brasileira de Cardiologia recomenda que as pessoas caminhem pelo menos 30 minutos por dia, de segunda a sexta-feira.

ATIVIDADE FÍSICA

Esforço

Simplicidade

Do ponto de vista cardiovascular, não é preciso correr nem levantar peso. Uma simples caminhada contribui para a saúde do coração.

BENEFÍCIOS

Saúde

Vantagens

A caminhada aumenta a resistência cardiopulmonar, melhorando a saúde do coração e oxigenação dos tecidos do organismo. A caminhada também queima caloria, fortalece a musculatura e diminui os riscos de infarto e derrame cerebral.

FUTURO SAUDÁVEL

Terceira idade

Em forma

A caminhada de 30 minutos diariamente contribui para que as pessoas cheguem à terceira idade de forma mais saudável.

TECNOLOGIA

Aplicativos

Na palma da mão

Com ajuda de aplicativos, acompanhe pelo seu celular quantos quilômetros foram percorridos em um determinado período de tempo. Saiba também quantos passos você deu no trajeto. Os aplicativos

Pacer: Pedômetro e Coach, Endomondo Sports e Runtastic podem ser baixados tanto em celulares com sistema Android quanto smartphones do sistema iOS.

Fonte: Dr. Fábio Reis, cirurgião cardiovascular.



