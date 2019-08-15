Doações permitem que noiva leve corpo de jornalista para Angola

Luis Felguera, jornalista angolano que morreu após ser atropelado em Vitória Crédito: Arquivo pessoal

A solidariedade de muitas pessoas colaborou para que a Fernanda Sacramento Samora, noiva do jornalista angolano Luis Felgueira, que morreu atropelado em Vitória na última segunda-feira (12), agilizasse o traslado do corpo dele para Angola, na África.

Após pedir ajuda pelas redes sociais , inúmeras doações chegaram até Fernanda e ela rapidamente, em pouco mais de dois dias, atingiu o valor necessário para arcar com o transporte.

As doações ocorreram através de depósito bancários, por aplicativo e também por meio de uma "vaquinha virtual". Além disso, um fotógrafo amigo fez uma rifa de um ensaio no valor de R$ 10 reais. Todo o montante arrecadado foi destinado para a realização do traslado.

Fernanda e o noivo, o jornalista angolano Luis Felguera Crédito: Arquivo pessoal

"Eu só tenho que agradecer pela ajuda que recebemos. Meu noivo era um homem muito querido e amado por quem o conhecia. Foram muitas doações, até acima do que havíamos imaginado ser necessário. Arrecadamos um valor próximo de R$ 30 mil e agora estamos agilizando o transporte até Angola para fazermos um funeral à altura dele", disse Fernanda, de 26 anos, que ainda contou não ter medido esforços para conseguir levar o corpo do noivo ao país natal.

Depois que assimilei a dura perde dele, logo coloquei como propósito levantar tudo o que fosse preciso para levá-lo à Angola, pois ele não tem familiares aqui no Brasil. Ainda que me doesse muito e contando com o apoio da minha família e pessoas próximas, tudo está muito bem encaminhado. Isso só será possível por causa da generosidade das pessoas

Na manhã desta quinta-feira (15), Fernanda, com o auxílio de um representante da embaixada de Angola, conseguiu obter o atestado de óbito do noivo. "A embaixada enviou uma pessoa que está me ajudando a solucionar todos os trâmites burocráticos. O Luis tinha muitos conhecidos também na embaixada e eles prontamente se propuseram a nos ajudar, inclusive com doações. O apoio deles tem sido fundamental".

O TRASLADO

Os próximos passos já estão definidos e, na semana que vem, o corpo do jornalista será levado até Angola. "Na segunda-feira ele seguirá de avião até o Rio de Janeiro e precisará ficar lá até a quinta-feira (22) para que seja providenciada toda a documentação. Devemos chegar em Luanda (capital angolana) na sexta-feira (23) e prosseguiremos com o nosso propósito. Com o que arrecadamos, conseguirei ir a Angola e também o meu primo, José Roberto, a quem tenho como um irmão. Ele me ajudou demais nesse momento difícil", explicou.

Fernanda ainda contou que tem mantido contato com a família do noivo. "Tenho falado muito com os familiares, mesmo com a comunicação não sendo das melhores. Os amigos dele lá em Angola também estão colaborando comigo e todos também estão sentidos com a perda", detalhou Fernanda.

Quero mais uma vez agradecer a todos que de alguma forma colaboraram. Isso só será possível por causa de todos vocês, por isso agradeço publicamente. Meu noivo merece essa despedida ao lado da família dele

O ACIDENTE