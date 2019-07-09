Home
Dívida de R$12 mil cai para R$76 em mutirão na Serra

Estiveram presentes no primeiro dia cerca de 250 consumidores

Gazeta Online

Publicado em 9 de julho de 2019 às 19:54

 - Atualizado há 6 anos

Mutirão de renegociação de dívidas na Serra acontece até sexta-feira (6) Crédito: Ascom | Prefeitura da Serra

O mutirão de renegociação de dívidas do Procon da Serra, realizado entre os dias 8 e 12 de julho, teve como saldo desta segunda-feira (08), primeiro dia do evento, o atendimento a cerca de 250 pessoas e o total em valores negociados de R$ 1.460.561,28. O desconto médio, oferecido pelas 14 empresas participantes, em prol dos consumidores endividados, foi de 82%, com propostas que somaram R$ 261.145,67.

> Percentual de famílias endividadas aumenta pelo sexto mês consecutivo

Uma consumidora participante viu a dívida que tem com uma financeira, que ultrapassa R$ 12 mil, cair para R$ 76, com um desconto de mais de 99%. Em outro caso, uma promotora de vendas, que mora no bairro André Carloni, viu a dívida contraída ser reduzida de R$ 22.788,99 para R$ 182,14, com a possibilidade de parcelar em duas vezes.

SERVIÇO

Quando: A ação acontece até a próxima sexta-feira (12);

Onde: Faculdade Doctum, em Laranjeiras;

Inscrições: Agendamento pela internet (proconmutirao.serra.es.gov.br) ou acessando o banner do evento no site da prefeitura (serra.es.gov.br); 

Procedimento: O consumidor deve escolher a empresa pela qual deseja ser atendido, dia e horário, e informar nome, CPF, telefone e email

> Cadastro Positivo passa a ser compulsório a partir desta terça-feira

