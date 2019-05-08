A proximidade do Dia das Mães aumenta a procura por presentes e aquece o comércio em várias partes do país. Mas para que essa data tão especial não vire um problema, os consumidores precisam ficar atentos para não errar e depois ter dificuldades para fazer a troca do produto.
Dia das mães - compra errada de presentes gera problema a consumidores
A presidente do Procon do Espírito Santo, Lana Lages, afirma que o mês de maio registra uma grande quantidade de reclamações dos consumidores, relacionadas à compra de produtos com defeito ou dificuldade na troca. Em 2016 foram 445 reclamações registradas no mês de maio, em 2017 foram 287 e em maio do ano passado foram 292 queixas de consumidores. No entanto, Lana Lages afirma que, em muitos casos, os consumidores não ficam atentos para as regras de troca e exigem o benefício em oportunidades que não têm direito.
Um dos casos mais comuns é na compra de roupas ou calçados em lojas físicas, quando o presente é comprado em tamanho errado e os clientes retornam na loja exigindo a troca. A presidente do Procon destaca que, nessas ocasiões, o lojista não é obrigado e trocar o produto.
"A troca é obrigatória nas compras feitas pela internet ou por catálogo, quando você não tem acesso direto ao produto. Comprando em lojas físicas, você tem que perguntar ao lojista se existe a possibilidade de trocas", explicou a representante do Procon.
Outra dica relevante da representante do Procon é relacionado à pesquisa de preços. Para que o presente não faça mal para o bolso e cause um endividamentos, a melhor saída é a boa e velha comparação de preços. Em caso de compras no dinheiro, Lana Lajes orienta para que os consumidores peçam descontos. No caso de compras com o cartão de crédito, a dica é fugir das compras com altas taxas de juros.
CONSULTA PARA NÃO DESPERDIÇAR
A consumidora Elaine da Silva diz que vai ter que economizar com a compra de presentes do Dia das Mães. Ela também vai comprar presente para a sogra e procurou saber o que as presenteadas querem ganhar, para não correr o risco de gastar o dinheiro com algo que não seria usado.
"Eu cheguei para minha sogra e perguntei o que ela está precisando. As vezes está precisando de um calçado, de roupa, de perfume, então nós damos prioridade para o que a pessoa está precisando. É um presente mais útil", explicou Eliane.
POUCOS ANÚNCIOS E POUCAS PROMOÇÕES
O Dia das Mães é considerado por muitos lojistas o segundo melhor período de vendas no ano, ficando atrás apenas do Natal. No entanto, o clima entre comerciantes do Centro de Vitória não é de tanto otimismo.
Na manhã desta quarta-feira (8), quatro dias antes do dia das mães, a reportagem da CBN Vitória percorreu lojas da Avenida Jerônimo Monteiro, um dos principais polos comerciais da cidade, e encontrou comerciantes que já não se empolgam com as vendas do Dia das Mães. Poucas lojas estão com anúncios específicos sobre a data comemorativa do próximo domingo.
Salmo Ramos trabalha com a venda de roupas desde 2010 e é gerente de uma loja no Centro de Vitória. Ele diz que, em épocas melhores, muitos lojistas investiam em faixas e anúncios para o Dia das Mães, mas essas práticas estão em baixa. Na avaliação dele, o momento ruim da economia do país diminui a empolgação com as vendas.
"Eu vim para o Centro de Vitória em 2015. A partir de 2016, quando a economia ficou bem ruim, eu venho percebendo pouca empolgação das lojas em fazer propagandas do Dia das Mães", opinou o gerente da loja de roupas.
Apesar da pouca empolgação dos comerciantes no Centro de Vitória, uma pesquisa realizada pela Confederação Nacional de Dirigentes Lojistas (CNDL) e pelo Serviço de Proteção ao Crédito (SPC Brasil), em todas as capitais, apontou que cerca de 78% dos consumidores devem realizar pelo menos uma compra para o Dia das Mães.
De acordo com o representante da Câmara de Dirigentes Lojistas do Espírito Santo, Leonardo Bortolini, há uma expectativa boa por parte dos comerciantes varejistas, que vêem um sinal de recuperação da economia.
“A expectativa do consumidor é muito boa. De acordo com a pesquisa da CNDL, em 2018 havia 74% de intenção de compras dos brasileiros para o Dia das Mães, e esse ano a intenção passou para 78%. Só esse dado já traz uma expectativa boa. Nós tivemos anos anteriores ruins, péssimos para o varejo em geral, e agora nós estamos começando a recuperar", explica.