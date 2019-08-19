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PROVISORIAMENTE

Delegacia Regional de Cariacica vai funcionar em Jardim América

Atendimento esta sendo feito na Delegacia de Cobilândia, em Vila Velha, enquanto a unidade, em Campo Grande, passa por obras. Novo local será no bairro Jardim América, em Cariacica. Expectativa é que contrato de locação seja assinado em até 30 dias

Publicado em 19 de Agosto de 2019 às 15:52

Gina Strozzi

Gina Strozzi

Publicado em 

19 ago 2019 às 15:52
Sede da Delegacia Regional de Cariacica, em Campo Grande, passa por obras Crédito: José Carlos Schaeffer
A Delegacia Regional de Cariacica vai funcionar em local provisório, no próprio município, enquanto as obras na sede original sejam concluídas – a previsão é para o segundo semestre do ano que vem. Desde o mês de maio, quando começaram as intervenções no local, o plantão de atendimento está sendo feito na Regional de Cobilândia, em Vila Velha.
Segundo o delegado-geral da Polícia Civil, José Darcy Arruda, o imóvel onde funcionará a Delegacia Regional de forma provisória já foi selecionado e fica em Jardim América, nas proximidades do Estádio Engenheiro Araripe.
“Estamos finalizando um contrato de locação para trazer essa regional para Cariacica enquanto durar a obra. Está na fase de fechamento deste aluguel. O local já foi selecionado, já foi licitado, já foram feitas as adequações”, disse.
Delegacia Regional de Cariacica voltará para o município
Um prazo concreto para o início das operações ainda não foi definido, mas, segundo Arruda, em 30 dias o contrato de aluguel deve ser assinado.
ATENDIMENTO
O delegado-geral explicou também que apenas as demandas da Polícia Militar, como ocorrências em flagrante, precisam seguir para Vila Velha. Ele frisa que a população de Cariacica pode buscar atendimento nas demais delegacias do município, e também na Delegacia Online.
As nossas regionais foram criadas para receber a demanda da Polícia Militar. Levamos temporariamente para Cobilândia, mas já vamos retornar para Jardim América. A população pode ser atendida nas delegacias dos bairros. De 8h às 18h ela pode procurar as delegacias que estão funcionando nos bairros e também pela internet.
Delegado-geral da Polícia Civil, José Darcy Arruda
OBRAS
Informativos estampados na porta da delegacia apontam as unidades de atendimento no próprio município. São indicados pela própria Polícia Civil a DP de Itacibá, a DP de Jardim América, a DP de Campo Grande, a DP Defesa da Mulher e a DP de Cariacica-Sede. A delegacia online pode ser acessada no site da Polícia Civil, no pc.es.gov.br.
Delegacia Regional de Cariacica passa por obras desde maio de 2019. Prazo para conclusão é de 12 meses Crédito: José Carlos Schaeffer
A Delegacia Regional de Cariacica, localizada na Avenida Kleber Andrade, em Campo Grande, passa por reformas e adequação. O investimento é de R$ 1,09 milhão, com o prazo de conclusão de 12 meses. A reinauguração está prevista para o início do segundo semestre de 2020.

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