Delegacia Regional de Cariacica vai funcionar em Jardim América

Sede da Delegacia Regional de Cariacica, em Campo Grande, passa por obras Crédito: José Carlos Schaeffer

Cariacica vai funcionar em local provisório, no próprio município, enquanto as obras na sede original sejam concluídas – a previsão é para o segundo semestre do ano que vem. Desde o mês de maio, quando começaram as intervenções no local, o plantão de atendimento está sendo feito na Regional de Cobilândia, em Vila Velha. A Delegacia Regional devai funcionar em local provisório, no próprio município, enquanto as obras na sede original sejam concluídas – a previsão é para o segundo semestre do ano que vem. Desde o mês de maio, quando começaram as intervenções no local, o plantão de atendimento está sendo feito na Regional de Cobilândia, em

Segundo o delegado-geral da Polícia Civil, José Darcy Arruda, o imóvel onde funcionará a Delegacia Regional de forma provisória já foi selecionado e fica em Jardim América, nas proximidades do Estádio Engenheiro Araripe.

“Estamos finalizando um contrato de locação para trazer essa regional para Cariacica enquanto durar a obra. Está na fase de fechamento deste aluguel. O local já foi selecionado, já foi licitado, já foram feitas as adequações”, disse.

Your browser does not support the audio element. Delegacia Regional de Cariacica voltará para o município

Um prazo concreto para o início das operações ainda não foi definido, mas, segundo Arruda, em 30 dias o contrato de aluguel deve ser assinado.

ATENDIMENTO

O delegado-geral explicou também que apenas as demandas da Polícia Militar, como ocorrências em flagrante, precisam seguir para Vila Velha. Ele frisa que a população de Cariacica pode buscar atendimento nas demais delegacias do município, e também na Delegacia Online.

As nossas regionais foram criadas para receber a demanda da Polícia Militar. Levamos temporariamente para Cobilândia, mas já vamos retornar para Jardim América. A população pode ser atendida nas delegacias dos bairros. De 8h às 18h ela pode procurar as delegacias que estão funcionando nos bairros e também pela internet. Delegado-geral da Polícia Civil, José Darcy Arruda

OBRAS

Informativos estampados na porta da delegacia apontam as unidades de atendimento no próprio município. São indicados pela própria Polícia Civil a DP de Itacibá, a DP de Jardim América, a DP de Campo Grande, a DP Defesa da Mulher e a DP de Cariacica-Sede. A delegacia online pode ser acessada no site da Polícia Civil, no pc.es.gov.br.

Delegacia Regional de Cariacica passa por obras desde maio de 2019. Prazo para conclusão é de 12 meses Crédito: José Carlos Schaeffer