Seis crianças foram acusadas de furtar biscoitos em um supermercado de Vila Velha Crédito: Reprodução/TV Gazeta

O caso foi parar na polícia depois que os pais das crianças ficaram sabendo do que havia acontecido. De acordo com eles, as crianças foram acusadas de furtar biscoitos e esconder dentro da mochila. Elas foram obrigadas pela gerente a abrir as mochilas e retirar todos os objetos para provar que não tinham cometido o furto. A situação se deu na frente de várias pessoas que estavam no mercado, envergonhando as crianças.

Your browser does not support the audio element. Defensoria vai apurar caso de crianças acusadas de furto em Vila Velha

A Defensoria Pública disse que está apurando as circunstâncias em que o caso se deu. Reforçou ainda que, de acordo com o Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), é dever de todos impedir que crianças passem por situações constrangedoras.

"A instituição está apurando as circunstâncias do acontecimento para atuar em favor dos direitos das crianças envolvidas. É dever de todos zelar pela dignidade de crianças, pondo-as a salvo de qualquer tratamento aterrorizante ou constrangedor" Defensoria Pública do Espírito Santo - Em nota pública

A Defensoria ainda informou que a violação dos direitos das crianças pode gerar diversas punições, inclusive processo por danos morais. O órgão se colocou à disposição das famílias.

Caso está sendo apurado pela Defensoria Pública. Órgão reforçou que crianças não podem ser submetidas a situações de constrangimento Crédito: Tatiana Beling/Assembleia Legislativa

Confira a nota na íntegra

A Defensoria Pública do Estado do Espírito Santo tomou conhecimento da denúncia de constrangimento pelo qual passou um grupo de crianças, com idades entre 6 e 11 anos, acusadas de cometerem ato infracional em um supermercado em Vila Velha.

A Instituição está apurando as circunstâncias do acontecimento, para atuar em favor dos direitos das crianças envolvidas, uma vez que, segundo o Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA/ Lei 8.069/90), em seu artigo 18, é dever de todos zelar pela dignidade de crianças, pondo-as a salvo de qualquer tratamento aterrorizante ou constrangedor.

O Poder Público, a sociedade e a comunidade têm um papel singular na promoção dos direitos de crianças e adolescentes, conforme o artigo 227 da Constituição Federal (CF/88), bem como artigo 4º do ECA. Além disso, cabe à Defensoria Pública Estadual atuar na promoção dos direitos humanos da população vulnerável, incluindo-se aí crianças e adolescentes, art. 134 da CF/88 e 4º, XI, da LC 80/94.