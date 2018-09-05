De residente a editora executiva, Elaine Silva fala sobre desafios

Ela entrou na Rede Gazeta como residente, virou repórter, foi promovida a editora e hoje ocupa o cargo de editora executiva de Integração. Sorridente, articulada e com o faro aguçado para a notícia, Elaine Silva, 42 anos, conta a sua história na série Por Dentro da Cobertura, que toda semana traz um vídeo de um profissional da Gazeta, em comemoração aos 90 anos da empresa.
Nunca gostei de entregar a matéria para o editor e ir para casa. Sempre queria saber o que iria acontecer com aquela matéria depois, que é mais ou menos o que acontece hoje, com o efeito da internet e da rede social, conta Elaine, mãe de Aline, de 10 anos.
No vídeo, a jornalista fala sobre as matérias que marcaram a sua carreira, sobre o processo de produção da notícia e sobre as qualidades indispensáveis para um profissional nos dias de hoje. Confira.