Programa nacional

Criança Esperança vai beneficiar três instituições capixabas

Rede Globo lança hoje a campanha, que atenderá crianças de projetos sociais do Espírito Santo

Publicado em 27 de julho de 2019 às 00:46 - Atualizado há 6 anos

Projeto Crédito: Divulgação





Três instituições capixabas serão beneficiadas no Criança Esperança da Rede Globo deste ano: o Instituto João XXIII, em Vitória, a Apae de Guarapari e a Associação das Crianças de Castelo (Acric). O programa vai ser lançado hoje durante o Caldeirão do Huck.

Criança Esperança vai beneficiar três instituições capixabas

Desde 2010 o Instituto João XXIII tenta ser contemplado para participar da iniciativa da Globo em parceria com a Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura (Unesco). Segundo o superintendente do projeto, Jessé Marques, a notícia do resultado foi recebida com muita alegria.

“A participação no Criança Esperança veio para coroar a nossa comemoração de 20 anos do Instituto. É fantástico porque estamos recebendo um reconhecimento de instituições tão importantes como a Unesco e a Globo”, comemorou.

O projeto selecionado, de acordo com Jessé, é o “Crescer com Arte”, que tem como objetivo possibilitar o desenvolvimento de competências e habilidades que fortaleçam vínculos. “A proposta contempla atividades de violino, viola e teoria musical para 62 crianças e adolescentes”, explicou.

DIFICULDADE

Segundo a diretora da Apae de Guarapari, Luciane Cerutti, a instituição atende mais de 100 pessoas – entre crianças, jovens e adultos – com serviços na área de saúde, fisioterapia, psicologia e educação. Hoje, um dos grandes problemas enfrentados pelo projeto é a falta de transporte para os alunos e seus acompanhantes.

“Conseguimos atender crianças e jovens que dão um jeito de chegar até a Apae, mas sabemos que muitos ainda dependem de um transporte. E a maioria das famílias também não possuem condições para pagar as passagens do transporte público. Por isso, essa ajuda vai ser imprescindível para atendermos a todos que necessitam dos nossos serviços”, pontuou.

Já a Associação das Crianças de Castelo (Acric) vai ser beneficiada para dar continuidade ao projeto “Formando o Cidadão do Futuro”. O projeto conta com atividades de recreação, dança, jogos recreativos, atividades culturais e lúdicas, além de aula de informática.

Com 30 anos de fundação, todas as crianças e adolescentes atendidas na unidade fazem parte do Cadastro Único do Governo Federal. Segundo a organização, mais de 1,5 mil crianças já foram atendidas pela instituição, que também faz um trabalho de fortalecimento dos vínculos familiares e comunitários. Isso porque a Acric tem como objetivo principal acolher, proteger e assistir aqueles que vivem em situação de vulnerabilidade e risco social no município.

“Nós já fomos contemplados outras vezes e agora ganhamos de novo. Ficamos muito felizes, pois é o reconhecimento de um trabalho que fazemos. E, com essa verba, iremos investir nas oficinas de dança e recreação esportiva”, comentou a diretora da Acric, Denise Bravim Duarte.

FLAVIO CANTO E ARIEL SÃO MOBILIZADORES DO ES

O ex-judoca e medalhista olímpico, Flávio Canto, e o ator Ariel Goldenberg são os mobilizadores das instituições capixabas que vão participar do Criança Esperança. Os dois estiveram no Espírito Santo e visitaram o Instituto João XXIII, em Vitória, e a Apae, em Guarapari.

O envolvimento com as questões sociais sempre esteve latente no Flávio Canto. Segundo ele, foi a vontade de mudar o mundo que o fez criar, em 2003, o Instituto Reação, no Rio de Janeiro. “Eu percebi que tinha uma ferramenta poderosa na minha mão que era o judô. Então comecei dando aulas na Rocinha”, explicou.

Hoje, o Instituto Reação conta com oito polos no Rio de Janeiro e dois em Cuiabá, no Mato Grosso. Para Flávio, os projetos sociais como os que foram contemplados no Criança Esperança têm um papel fundamental. “Nessas iniciativas, a criança se conhece, se descobre, ela acha que pode ser mais. As instituições estimulam a criatividade, aguça a vontade delas e planta o sonho de que elas podem mudar a realidade.”

Estrela do filme “Colegas”, de 2013, Ariel Goldenberg, faz questão de participar do Criança Esperança para inspirar os jovens que enfrentam uma situação parecida com a dele. Isso porque, mesmo com a síndrome de Down, o ator nunca deixou de realizar os sonhos que tinha.

Desde a infância, Ariel teve contato com a arte de encenar nas aulas de teatro das quais participava na escola. De lá para cá, além do filme, já se foram algumas peças de teatro, duas novelas e várias participações em clipes musicais. O mobilizador ainda participou da série Carga Pesada e considera os atores Antonio Fagundes e Stênio Garcia como exemplos de profissionais.

“Eu adoro participar desse projeto da Globo e da Unesco e levar esperança para as pessoas. Minha história pode ser um exemplo e posso ajudar de alguma forma, pois já venci várias barreiras. É com grande alegria que faço parte do time do Criança Esperança.”





Este vídeo pode te interessar

Viu algum erro?

Fale com a redação Informar erro! Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem. Fale com a gente Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta