Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Capixaba
  • GV
  • Correios vão fazer mutirão para normalizar distribuição de encomendas
Pós paralisação

Correios vão fazer mutirão para normalizar distribuição de encomendas

Nesta terça (5) foram entregues 29,5 milhões de objetos em todo o país

Publicado em 06 de Junho de 2018 às 21:43

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

06 jun 2018 às 21:43
Correios Crédito: Reprodução | Internet
Os Correios informaram nesta quarta-feira (6) que a postagem dos serviços com dia e hora marcados, como Sedex 10, Sedex 12, Sedex Hoje, Disque Coleta, Logística Reversa Domiciliária já está disponível nas agências. No próximo final de semana, haverá mutirões para agilizar a distribuição de encomendas e correspondências.
Os serviços foram temporariamente suspensos durante a paralisação dos caminhoneiros, que durou 11 dias. Segundo a assessoria dos Correios, os prazos de entrega também estão normalizados. Terça-feira (5) foram entregues 29,5 milhões de objetos em todo o país.
Com a paralisação, houve um acúmulo na entrega e as encomendas e correspondências ficaram represadas. O acúmulo foi inevitável, já que os veículos da empresa ficaram impedidos de chegar ao seu destino por causa de bloqueios nas estradas ou devido à falta de combustível, informou a empresa em nota.
A assessoria dos Correios disse ainda que o fluxo de entrega está acima da média diária de distribuição de 25 milhões de objetos entregues em dias normais.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Flavia Mara Araújo morreu em prova de triatlo
Triatleta brasileira morre durante etapa do Ironman no Texas, nos EUA
Imagem BBC Brasil
Não gosta de se exercitar? Talvez esteja fazendo isso no momento errado do dia
Imagem de destaque
Armas, feminicídio e saúde mental: um debate que precisa de mais seriedade

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados