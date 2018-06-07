Correios vão fazer mutirão para normalizar distribuição de encomendas

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Os Correios informaram nesta quarta-feira (6) que a postagem dos serviços com dia e hora marcados, como Sedex 10, Sedex 12, Sedex Hoje, Disque Coleta, Logística Reversa Domiciliária já está disponível nas agências. No próximo final de semana, haverá mutirões para agilizar a distribuição de encomendas e correspondências.

Os serviços foram temporariamente suspensos durante a paralisação dos caminhoneiros, que durou 11 dias. Segundo a assessoria dos Correios, os prazos de entrega também estão normalizados. Terça-feira (5) foram entregues 29,5 milhões de objetos em todo o país.

Com a paralisação, houve um acúmulo na entrega e as encomendas e correspondências ficaram represadas. O acúmulo foi inevitável, já que os veículos da empresa ficaram impedidos de chegar ao seu destino por causa de bloqueios nas estradas ou devido à falta de combustível, informou a empresa em nota.