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Prainha

Convento da Penha fica às escuras em Vila Velha

Uma árvore caiu sobre a rede elétrica na Prainha e a energia foi restabelecida cerca de cinco horas depois. A iluminação monumental externa ainda está sem funcionar

Publicado em 28 de Fevereiro de 2020 às 20:53

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

28 fev 2020 às 20:53
O Convento da Penha ficou sem a iluminação externa na noite desta sexta-feira Crédito: Ouvinte|CBN Vitória
O Convento da Penha, cartão-postal do município de Vila Velha, ficou sem energia por cerca de cinco horas nesta sexta-feira (28), após a queda de uma árvore sobre a rede elétrica na Prainha. A luz foi restabelecida no local, mas a iluminação externa permanece sem funcionar na manhã deste sábado (29).
"Ficamos totalmente sem energia durante o dia e, provavelmente, isso influenciou a iluminação monumental do Convento. O transformador estourou por volta das 11h e ficou assim ao longo de todo o dia", informou a assessoria do santuário, na sexta. 

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Neste sábado, a EDP afirmou que o fornecimento de energia na região do Convento da Penha foi ocasionado por uma árvore que caiu sobre a rede de energia. Uma equipe foi ao local e o serviço foi normalizado às 16h28.
A assessoria do Convento explicou que a iluminação monumental é de responsabilidade de outra empresa, que já foi acionada desde sexta-feira e está trabalhando nos reparos necessários. 

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