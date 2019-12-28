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Balneabilidade

Confira as praias próprias para banho durante o feriadão na Grande Vitória

A análise das praias é realizada semanalmente pelas prefeituras de Vila Velha, Vitória e Serra e aqui, em A Gazeta, é possível saber onde as águas estão limpinhas
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

27 dez 2019 às 21:10

Publicado em 27 de Dezembro de 2019 às 21:10

Praia Grande, na Ilha do Boi, em Vitória está própria para banho Crédito: Fernando Madeira | A Gazeta
Pular as setes ondinhas do mar na virada do ano, tomar o primeiro banho de água salgada de 2020 ou fazer as oferendas a Iemanjá tem que ser em praia limpa.  A Gazeta montou um mapa de balneabilidade para os dias do feriadão de Ano Novo e, assim, os frequentadores da orla poderão se manter informados sobre a qualidade da água nas praias mais procuradas da região metropolitana. 
As praias de Vitória, Serra e Vila Velha contam com 35 pontos próprios para banho. Na Serra, todos os 18 pontos monitorados pela prefeitura constam como liberados para quem quiser se refrescar. Em Vila Velha, dos 18 pontos onde é feita a balneabilidade, 8 estão impróprios para banho. Já na Capital,  18 pontos estão impróprios e 8 adequadas para banho. 
Procure sua praia limpa no mapa de balneabilidade de A Gazeta e aproveite!

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