Confira as praias próprias para banho durante o feriadão na Grande Vitória

Pular as setes ondinhas do mar na virada do ano, tomar o primeiro banho de água salgada de 2020 ou fazer as oferendas a Iemanjá tem que ser em praia limpa. A Gazeta montou um mapa de balneabilidade para os dias do feriadão de Ano Novo e, assim, os frequentadores da orla poderão se manter informados sobre a qualidade da água nas praias mais procuradas da região metropolitana.