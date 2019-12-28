Confira as praias próprias para banho durante o feriadão na Grande Vitória

Pular as setes ondinhas do mar na virada do ano, tomar o primeiro banho de água salgada de 2020 ou fazer as oferendas a Iemanjá tem que ser em praia limpa. A Gazeta montou um mapa de balneabilidade para os dias do feriadão de Ano Novo e, assim, os frequentadores da orla poderão se manter informados sobre a qualidade da água nas praias mais procuradas da região metropolitana.
As praias de Vitória, Serra e Vila Velha contam com 35 pontos próprios para banho. Na Serra, todos os 18 pontos monitorados pela prefeitura constam como liberados para quem quiser se refrescar. Em Vila Velha, dos 18 pontos onde é feita a balneabilidade, 8 estão impróprios para banho. Já na Capital, 18 pontos estão impróprios e 8 adequadas para banho.
Procure sua praia limpa no mapa de balneabilidade de A Gazeta e aproveite!