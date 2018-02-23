Ciclista fica ferido após ser atingido por ônibus em Vitória

Um acidente envolvendo um ônibus e uma bicicleta deixou uma pessoa ferida no início da manhã desta sexta-feira (23), por volta das 6h58, na Avenida Fernando Ferrari, próximo a Praça de Goiabeiras, no sentido Centro de Vitória.

Acidente envolvendo um ônibus e uma bicicleta em avenida de Vitória Crédito: Jonas/WA

Segundo a Guarda Municipal de Vitória, um agente da Guarda passava pelo local na hora do ocorrido e fez a sinalização da via para a realização do atendimento à vítima. O ciclista foi socorrido pelo resgate do Corpo de Bombeiros e nenhum passageiro do ônibus se feriu.

No momento do socorro apenas uma faixa estava fluindo, mas agora já foi liberada. Não há informações sobre o estado de saúde da vítima.