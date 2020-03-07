Chuva deixa moradores com água até o pescoço em Guarapari

Um grupo de 70 famílias do bairro Village do Sol, em Guarapari, está fora de casa há seis dias por causa do alagamento provocado pela chuva que caiu no município no último domingo (1º). De acordo com a Coordenadoria Estadual de Proteção e Defesa Civil, a cidade recebeu 118.60 mm de água entre domingo e segunda-feira (2).
De acordo com o relatório da Defesa Civil, o Estado ainda opera em alerta máximo. Há alto risco hidrológico em Linhares, Fundão, João Neiva, Serra, Rio Bananal, Ibiraçu, Aracruz e Baixo Guandu. Em Guarapari, os moradores relataram à TV Gazeta que a água começou a invadir as casas na segunda-feira (2) pela manhã.
Há moradores abrigados em duas igrejas da região e alojados na casa de familiares. Na manhã deste sábado (7), pelo menos 10 moradores voltaram ao bairro para verificar o nível da água e buscar utensílios e roupas em casa.
Chuva deixa 68 moradores fora de casa em Guarapari
O QUE DIZ A PREFEITURA DE GUARAPARI
A Prefeitura de Guarapari informou que equipes de obras, assistência social e de saúde atuam no local com objetivo de atender as vítimas das chuvas. O governo municipal afirma que cadastrou e presta assistência aos moradores.
"O bairro Village do Sol sofreu com o alagado devido ao grande volume de chuva que atinge o município desde o último domingo. A Secretaria de Obras informa que já está estudando uma forma de escoamento da água", diz trecho da nota enviada pela prefeitura.