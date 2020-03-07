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Bairro Village do Sol

Chuva deixa moradores com água até o pescoço em Guarapari

Ao todo, 70 famílias estão fora de casa. De acordo com o relatório da Defesa Civil, o Estado opera em alerta máximo

Publicado em 07 de Março de 2020 às 17:59

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

07 mar 2020 às 17:59
Chuva deixa moradores fora de casa em Guarapari Crédito: Reprodução/TV Gazeta
Um grupo de 70 famílias do bairro Village do Sol, em Guarapari, está fora de casa há seis dias por causa do alagamento provocado pela chuva que caiu no município no último domingo (1º). De acordo com a Coordenadoria Estadual de Proteção e Defesa Civil, a cidade recebeu 118.60 mm de água entre domingo e segunda-feira (2).
De acordo com o relatório da Defesa Civil, o Estado ainda opera em alerta máximo. Há alto risco hidrológico em LinharesFundãoJoão NeivaSerra, Rio Bananal, IbiraçuAracruz Baixo Guandu. Em Guarapari, os moradores relataram à TV Gazeta que a água começou a invadir as casas na segunda-feira (2) pela manhã.
Há moradores abrigados em duas igrejas da região e alojados na casa de familiares. Na manhã deste sábado (7), pelo menos 10 moradores voltaram ao bairro para verificar o nível da água e buscar utensílios e roupas em casa.

Chuva deixa 68 moradores fora de casa em Guarapari

O QUE DIZ A PREFEITURA DE GUARAPARI

Prefeitura de Guarapari informou que equipes de obras, assistência social e de saúde atuam no local com objetivo de atender as vítimas das chuvas. O governo municipal afirma que cadastrou e presta assistência aos moradores.
"O bairro Village do Sol sofreu com o alagado devido ao grande volume de chuva que atinge o município desde o último domingo. A Secretaria de Obras informa que já está estudando uma forma de escoamento da água", diz trecho da nota enviada pela prefeitura.

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