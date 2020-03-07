Chuva deixa moradores com água até o pescoço em Guarapari

Há moradores abrigados em duas igrejas da região e alojados na casa de familiares. Na manhã deste sábado (7), pelo menos 10 moradores voltaram ao bairro para verificar o nível da água e buscar utensílios e roupas em casa.

"O bairro Village do Sol sofreu com o alagado devido ao grande volume de chuva que atinge o município desde o último domingo. A Secretaria de Obras informa que já está estudando uma forma de escoamento da água", diz trecho da nota enviada pela prefeitura.