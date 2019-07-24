após R$ 7 milhões gastos

CETURB faz pente-fino e prevê investimento

Presidente do órgão diz que prepara novo pacote de reformas

Publicado em 24 de julho de 2019 às 01:49 - Atualizado há 6 anos

Banheiro do Terminal de Jardim América teve porta arrancada após a realização recente de manutenção Crédito: Daniel Pasti

A Companhia Estadual de Transportes Coletivos de Passageiros do Estado do Espírito Santo (Ceturb-ES) reconhece que, mesmo com os milhões investidos no último ano, desde julho de 2018 ainda há problemas nos terminais do Transcol. O diretor-presidente do órgão, Raphael Très, afirma que está sendo feito um “pente-fino” nos locais para identificar o que ainda precisa ser consertado ou refeito e que mais dinheiro será investido em um novo pacote de reformas.

“Há terminais antigos, os mais velhos têm quase 30 anos. Muita gente passa por ali. Eles precisam de manutenção e passaram muito tempo sem receber. Estamos correndo atrás para fazer esses serviços”, afirma Très.

Em julho do ano passado, após A GAZETA mostrar a situação de degradação dos terminais, o órgão anunciou o aporte de R$ 7 milhões para manutenção em diversas áreas, como pistas de rolamento e banheiros.

Segundo o atual diretor-presidente, foram empenhados, até o momento, R$ 6,5 milhões. Algumas obras já foram feitas, como a reforma das pistas de rolamento nos terminais de Laranjeiras e Jacaraípe, na Serra, e Jardim América, em Cariacica. No momento, uma intervenção está sendo realizada no Terminal de São Torquato e, em seguida, será a vez do Terminal do Ibes, ambos em Vila Velha.

LARANJEIRAS

Alvo de reclamações por conta das goteiras, o telhado do Terminal de Laranjeiras, na Serra, também está sendo reformado. “As telhas que estão sendo substituídas existem há 25 anos. Vamos fazer a troca sem alterações na operação do terminal”, diz Très. Ele disse ainda que pode ser necessário remanejar algumas linhas para outras plataformas. A previsão para que o telhado fique pronto é de 90 dias.

BANHEIROS

Nos banheiros, o diretor-presidente diz que estão sendo gastos R$ 890 mil em reformas que vão beneficiar os usuários dos terminais de Jardim América, em Cariacica, Vila Velha e São Torquato, em Vila Velha. “Nesses casos não tem a ver com a idade do terminal, o problema é o vandalismo, que tem um custo muito alto. Só as obras em três deles já custaram quase R$ 900 mil”, afirma.

É o caso de Jardim América, onde uma das portas dos sanitários foi arrancada e um bilhete informando a situação de vandalismo foi colocado.

Os banheiros de sete dos dez terminais ainda não têm previsão de ser reformados. Esses e outros problemas estão sendo estudados, segundo a Ceturb, para que seja feito o novo pacote de reformas. O órgão, no entanto, diz que ainda não sabe quanto precisará gastar para as novas intervenções nem quando elas devem começar. “Vamos levantar o que precisa de manutenção nos terminais, que vai incuir também sinalização interna, como placas indicativas”.

CARAPINA

Já sobre as escoras que sustentam há quase dois meses uma das vigas do teto do Terminal de Carapina, na Serra, a Ceturb afirma que ainda estuda uma maneira adequada para resolver o problema. “Aquela é uma estrutura pré-moldada em que cada viga encaixa na outra. Entre duas delas houve uma separação. Escoramos a pedido da Defesa Civil, mas não há risco”, explica. Ainda não há prazo para que seja feito reparo definitivo no local nem quanto será gasto no serviço.

O QUE JÁ FOI FEITO OU ESTÁ EM ANDAMENTO

Telhado do Terminal de Laranjeiras está em obras Crédito: Ricardo Medeiros





Reforma das pistas de rolamento

Valor

R$ 3,01 milhões.

Entregue

Terminal de Laranjeiras e Jacaraípe, na Serra, Jardim América, em Cariacica.

Em andamento

Terminal de São Torquato, em Vila Velha. Deve ficar pronto em 60 dias.

Não começou

Terminal do Ibes, em Vila Velha. Obra será iniciada após conclusão em São Torquato.

Reforma do telhado

Valor

R$ 2,4 milhões.

Em andamento

Reforma do telhado das duas plataformas mais antigas do Terminal de Laranjeiras, na Serra. As obras devem ser finalizadas nos próximos 90 dias.

Reforma de banheiros

Valor

R$ 890 mil.

Entregue

Terminal de Jardim América, em Cariacica.

Em andamento

No Terminal de São Torquato, em Vila Velha, e no de Jacaraípe, na Serra.

Serviços complementares (pintura e jardinagem)

Valor

Cerca de R$ 100 mil.

Feito

Pintura e trabalhos na área verde do Terminal de Vila Velha.

Em andamento

Pintura e manutenção do muro do Terminal de Carapina, e pintura do Terminal de Jacaraípe, ambos na Serra.





Este vídeo pode te interessar

Viu algum erro?

Fale com a redação Informar erro! Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem. Fale com a gente Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta